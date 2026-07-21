Amazon propose actuellement le robot tondeuse Segway Navimow i208 LiDAR à 949 € au lieu de 1299 €, soit 350 € d'économie. Un tarif inédit sur un modèle qui a déjà conquis plusieurs médias spécialisés grâce à sa navigation sans câble périmétrique et sa technologie LiDAR à semi-conducteurs, une première sur ce segment de prix.
Le Navimow i208 LiDAR marque une rupture technologique dans la gamme Segway : contrairement aux précédents modèles qui s'appuyaient sur le signal satellite RTK, ce robot navigue grâce à un capteur LiDAR à semi-conducteurs, sans aucune pièce mobile, couplé à une caméra grand angle. Cette combinaison lui permet de scanner son environnement à 200 000 points par seconde et de fonctionner aussi bien de jour que de nuit, sans jamais perdre le nord, même sous une haie dense ou dans un couloir étroit de 70 cm. Pensé pour les jardins allant jusqu'à 800 m², il se positionne comme le meilleur rapport technologie-prix de la marque sur ce segment de surface.
Pourquoi ce robot tondeuse fait autant parler de lui ?
- Une technologie LiDAR à semi-conducteurs sans pièce mobile, plus durable et résistante aux chocs jusqu'à 50 G.
- Une installation sans câble périmétrique ni antenne, avec cartographie automatique via l'application smartphone.
- Une capacité à franchir des pentes jusqu'à 45%, un argument rare sur ce segment de prix.
Une navigation qui abandonne enfin le câble enterré
L'installation du i208 se fait entièrement via l'application smartphone : le robot explore lui-même le jardin pour créer sa carte, avant que l'utilisateur puisse affiner les limites de tonte et définir jusqu'à 20 zones différentes grâce à la fonction GeoSketch, en vue « scène réelle » en couleur. La technologie EdgeSense permet en outre au robot de tondre au plus près des bordures, limitant ainsi le recours au coupe-bordure manuel, même si certains tests notent encore une marge de progression sur cet aspect précis. Grâce à sa caméra VisionFence au champ de vision de 140°, le robot identifie plus de 200 types d'obstacles, qu'il s'agisse d'un jouet d'enfant, d'un outil oublié ou même d'un hérisson, avec une précision d'un centimètre.
Un rapport technologie-prix qui explique l'engouement actuel
Notre test du robot tondeuse Segway Navimow i208 LiDAR souligne que ce modèle réussit son pari du « pose et oublie », avec une qualité de tonte satisfaisante et une gestion des pentes convaincante, tout en restant plus accessible que les références équivalentes à navigation RTK ou triple fusion de la marque. Des qualités qui le hissent parmi les meilleurs robots tondeuses du marché en 2026. Le fonctionnement particulièrement silencieux, autour de 48 à 59 dB selon les sources, permet même une utilisation nocturne sans déranger le voisinage. Avec un module 4G intégré offert la première année pour le suivi GPS en temps réel et une compatibilité complète avec Alexa et Google Home, ce robot coche une grande partie des attentes des propriétaires de jardins de taille moyenne, ce qui explique la forte attention portée à cette offre à prix réduit.
✅ Les points forts
- LiDAR : pas de fil, borne ou antenne, juste une tondeuse et sa base à installer
- Hauteur de tonte motorisée
- Excellente détection des objets/humains
- Bonne qualité de tonte
❌ Les limites
- Ne couvre pas l'intégralité du terrain : s'arrête assez loin des haies et évite les herbes hautes
- Motricité moyenne : pas pour les grosses pentes
- Gros robot pour 800m2 (même dimension de robot jusqu'à 2000m2)
- Quelques régressions ergonomiques dans l'application
Entre sa navigation LiDAR inédite sur ce segment de prix, sa capacité à franchir des pentes importantes et sa détection avancée d'obstacles, le Segway Navimow i208 LiDAR concentre plusieurs arguments qui expliquent pourquoi cette offre à 949 € suscite autant d'intérêt actuellement. Pour les propriétaires de jardins jusqu'à 800 m² qui cherchaient une solution fiable pour tondre sans effort, cette réduction tombe à un moment particulièrement opportun avant la fin de la saison.
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