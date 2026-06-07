Segway nous avait impressionné avec ses tondeuses RTK très efficaces et abordables. Mais le RTK devient doucement la technologie du passé si l’on en croit les fabricants qui se livrent une guerre technologique sans merci. Alors c’est sans surprise qu’on découvre dans la gamme Navimow 2026 un modèle qui troque le positionnement RTK pour un dispositif LiDAR + caméras. On avait hâte de voir ce que ce Navimow savait faire.
Meilleurs prix
- LiDAR : pas de fil, borne ou antenne, juste une tondeuse et sa base à installer
- Hauteur de tonte motorisée
- Excellente détection des objets/humains
- Bonne qualité de tonte
- Ne couvre pas l'intégralité du terrain : s'arrête assez loin des haies et évite les herbes hautes
- Motricité moyenne : pas pour les grosses pentes
- Gros robot pour 800m2 (même dimension de robot jusqu'à 2000m2)
- Quelques régressions ergonomiques dans l'application
Les robots Navimow sont produits par la marque de trottinettes Segway, une diversification qui lui a réussi jusqu’à présent car ses robots se positionnent souvent en tête des ventes.
Déballage Navimow i208 LiDAR : une affaire de compromis
Au déballage, les robots LiDAR sont toujours plaisants : une base et un robot, rien de plus, cela veut dire que l’installation sera simplissime. Le LiDAR est un système frontal, pas une boule motorisée (et légèrement bruyante) comme chez certains concurrents. Un autre détail commun aux robots LiDAR, c’est qu’ils sont un peu imposants. Si vous optez pour le i215, qui permet de tondre 1500 m², c’est assez normal, mais ici, le i208 (pour 800 m² de terrain) fait exactement la même taille, ce qui est largement plus massif qu’un i206 (600 m²) : quasiment 10 cm de plus en longueur et 5 cm en largeur. Et, puisque l’on cite les autres membres de la famille, sachez qu’il existe aussi un i220 pour les surfaces jusqu’à 2000 m².
Grandes roues, grand halo coloré permettant de voir d’un coup d’œil s’il y a un souci et façade de contrôle qui est à l’envers quand on est face à la base de chargement : Navimow a conservé ses classiques… Dans les détails par contre, on note quelques changements : l’écran supérieur est désormais en couleur : c’est à notre avis complètement inutile, d’autant plus qu’il s’agit d’un tout petit écran pas très lisible au soleil. Toutefois, petite déception en retournant le i208 LiDAR : si la présence d’un beau disque de coupe de 22 cm de diamètre doté de six lames est rassurante, on note que les roues avant sont de vulgaires roues jockey. Il peut paraître un peu exagéré d’être déçu à ce niveau, mais quand on sait que l’entrée de gamme Navimow est dorénavant dotée d’une roue motorisée en direction et en traction, on ne peut qu’avoir un soupçon de déception. On imagine aisément qu’une prochaine génération ajoutera la fameuse roue motorisée qui améliore les capacités de franchissement.
La station de charge est on ne peut plus classique, le câble fourni a une longueur confortable (environ 5 m) avec juste une coquetterie : Navimow a ajouté un petit cadre orange pour faire joli.
Essai Navimow i208 LiDAR : toujours l’ami du coupe-bordures
Pour la définition des zones à tondre, nous vous conseillons toujours de passer quelques minutes plutôt que de faire confiance au mode automatique. Sur ce Navimow, c’est indispensable, le mode automatique n’ayant étonnamment pas détecté grand-chose lors de nos tests. Une fois cette opération faite, on lance la tonte, et là encore, chose bizarre, une case à cocher « Effacer la progression et recommencer depuis le début » s’est intercalée avant que l’on puisse lancer la tonte, même si la dernière tonte s’est terminée à 100 %. Un tapotage de plus avant la tonte, c’est une régression ergonomique (comme l’onglet boutique, pas très utile au quotidien), il va falloir travailler un peu chez Segway s’ils ne veulent pas perdre leur bonne note d’ergonomie !
Les réglages sont variés : trois types de tonte (tonte de précision, où la tondeuse va doucement, pratique pour l’herbe humide ou souple; tonte standard, assez rapide; et tonte efficace, où la tondeuse va se dépêcher de finir le travail, un peu moins bien exécutée). La hauteur de coupe se règle sur l’application : on peut choisir une hauteur de 20 à 70 mm par pas de 5 mm. Cela devient classique sur les modèles de 2026, mais le réglage motorisé de la hauteur de tonte était encore réservé aux robots haut de gamme l’année dernière.
Les réglages météo sont nombreux : pluie, neige, gel, vent fort ou températures élevées, la tondeuse s’adapte à chaque condition. À noter que la détection de pluie passe par internet et non par un capteur dédié, ce qui la rend moins réactive qu’on ne le souhaiterait. La tonte de nuit est possible grâce à un phare LED intégré, et l’évitement de la faune est désactivable (non mais Segway ! ).
La tonte se fait sans bruit (59 dB annoncés, c’est quasiment imperceptible en extérieur si vous n’êtes pas juste à côté du robot), le LiDAR est de type frontal, il ne génère aucun bruit contrairement aux dômes à scanner rotatif. La sécurité est comme d’habitude bien gérée chez Navimow : le robot a bien évité les objets, les tuyaux d’arrosage et les humains, quelle que soit leur taille. Il pense à tenter un passage aux endroits évités, au cas où l’obstacle aurait disparu (à ce sujet, pensez à recartographier si un « obstacle » devenait permanent, car on a pu constater des passages trop insistants (et donc un sol labouré à terme) des robots Navimow dans cette situation : ils vont toujours tenter de tondre la zone hors d'atteinte.
Sur la couverture de la pelouse, le constat est le même que chez tous les robots LiDAR du moment : pas question de s’aventurer trop près des haies ni de couper des herbes trop hautes. Résultat, les zones non traitées s’élargissent au fil des tontes. En 2026, le coupe-bordures reste indispensable en complément, et c’est dommage. À moins qu’une prochaine génération ne change la donne. Pour l’heure, le coupe-bordures reste indispensable.
On note tout de même que les bordures « plates » de terrain sont franchies sans problème : le i208 ne fait pas de zèle sur la cartographie, il se méfie simplement des obstacles végétaux. En résumé, si votre pelouse n’est entourée d’aucun massif végétal en bordure immédiate, vous n’aurez pas de souci. Mais ce cas doit être particulièrement rare !
On en a parlé au déballage, et ça se confirme : les roues jockey sont pénalisantes au niveau des capacités de franchissement de l’engin. Si vous êtes un/e lecteur/trice assidu(e) de nos tests, vous nous direz sûrement que ce n’était pas un problème lors du test de la gamme i100. Sauf que ce i208 LiDAR est plus volumineux et plus lourd qu’un i105, il est presque dans la gamme du « gros » X315. Dans ces conditions, ça patine un peu plus dans les pentes, et ça coince un peu plus dans les zones accidentées. La tondeuse est vendue pour savoir franchir des pentes à 45 %, mais ce ne sera que si c’est une belle pente bien régulière, sinon comptez un peu moins.
Du côté de l’autonomie, Navimow nous a habitués à ne pas rogner sur la capacité de batterie, et c’est toujours le cas sur cette gamme, qui devrait permettre de couvrir 300 à 400 m2 en une charge. Et s’il vous faut plusieurs charges, comptez environ deux heures pour une charge complète, c’est correct.
Marque Produit : l’avis de Clubic
Après nos coups de foudre pour les tondeuses Navimow RTK, on attendait beaucoup de cette première incursion dans le LiDAR. Et globalement, Segway ne déçoit pas : le i208 s'installe en quelques minutes, tond silencieusement, détecte tout ce qui bouge avec une efficacité redoutable, et la hauteur motorisée est un vrai plus qu'on apprécie dès la première utilisation. L'ergonomie Segway est bien présente, avec quelques petites régressions dans l'application qui feront grincer des dents les habitués.
Malheureusement, le i208 partage le talon d'Achille de tous les robots LiDAR du moment : il n'ira pas s'aventurer trop près des haies ni couper les herbes trop hautes. Si votre jardin est entouré de végétation, prévoyez le coupe-bordures, il restera votre meilleur ami. Les roues jockey à l'avant sont l'autre point faible : sur un terrain plat et bien dégagé, aucun problème. Sur une belle pente ou un terrain accidenté, ça coince.
Au final, le i208 LiDAR est une tondeuse sérieuse, bien pensée et agréable à vivre au quotidien. Si votre pelouse est dégagée et relativement plane, vous ne serez pas déçu. Dans le cas contraire, il faudra composer avec ses limites, ou regarder ce que la concurrence propose.
- LiDAR : pas de fil, borne ou antenne, juste une tondeuse et sa base à installer
- Hauteur de tonte motorisée
- Excellente détection des objets/humains
- Bonne qualité de tonte
- Ne couvre pas l'intégralité du terrain : s'arrête assez loin des haies et évite les herbes hautes
- Motricité moyenne : pas pour les grosses pentes
- Gros robot pour 800m2 (même dimension de robot jusqu'à 2000m2)
- Quelques régressions ergonomiques dans l'application
Fiche technique Navimow i208 LiDAR
Résumé
|Surface de tonte max.
|800m²
|Inclinaison max.
|45%
|Niveau sonore
|59dB
|Autonomie
|2h
Caractéristiques techniques
|Surface de tonte max.
|800m²
|Inclinaison max.
|45%
|Niveau sonore
|59dB
|Contrôle
|Wifi, Bluetooth, 4G
|Hauteur de coupe ajustable
|20-70mm
|Largeur de coupe
|22cm
|Système AWD
|Non
|Capteurs
|Lidar Caméra
Alimentation et charge
|Temps de charge moyenne
|120mn
|Autonomie
|2h
Caractéristiques physiques
|Longueur
|635mm
|Largeur
|445mm
|Hauteur
|288mm
|Poids
|14.7kg