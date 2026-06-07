Les réglages sont variés : trois types de tonte (tonte de précision, où la tondeuse va doucement, pratique pour l’herbe humide ou souple; tonte standard, assez rapide; et tonte efficace, où la tondeuse va se dépêcher de finir le travail, un peu moins bien exécutée). La hauteur de coupe se règle sur l’application : on peut choisir une hauteur de 20 à 70 mm par pas de 5 mm. Cela devient classique sur les modèles de 2026, mais le réglage motorisé de la hauteur de tonte était encore réservé aux robots haut de gamme l’année dernière.

Les réglages météo sont nombreux : pluie, neige, gel, vent fort ou températures élevées, la tondeuse s’adapte à chaque condition. À noter que la détection de pluie passe par internet et non par un capteur dédié, ce qui la rend moins réactive qu’on ne le souhaiterait. La tonte de nuit est possible grâce à un phare LED intégré, et l’évitement de la faune est désactivable (non mais Segway ! ).