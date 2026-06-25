Pour le moment, pas de cartographie automatique chez Roborock : la marque s’en tient à l’essentiel, pour le moment du moins puisque la cartographie automatique est annoncée comme disponible dans une future mise à jour sur le site de Roborock. La cartographie manuelle assez facile à faire en mode jeu vidéo. Si d’habitude on utilise les deux pouces pour déplacer l’engin (pouce gauche pour avancer/reculer, pouce droit pour diriger, comme sur une bonne vieille télécommande de voiture radiocommandée), ici tous les contrôles sont sous le pouce gauche. Il faut donc un peu plus de dextérité, mais gageons que la plupart des clients sauront profiter de leur expérience plus ou moins ancienne avec la croix directionnelle de leur manette de jeu pour s’en sortir.

L’application organise la tonte en trois blocs : Zone (pour choisir une zone à tondre parmi plusieurs), Complète (pour tondre toutes les zones) et bordures, pour ne tondre que les bordures des zones choisies. C’est simple et bien présenté. On peut ensuite procéder à tous les réglages classiques : tonte rapide ou standard ou angle de tonte. Une fonction d’angle aléatoire entre chaque tonte est bien disponible dans les réglages. On salue la simplicité de l’application, mais on regrette qu’une fois encore, elle sacrifie un onglet principal pour afficher la boutique en ligne de la marque.

Le réglage de la hauteur de coupe se fait entre 20 et 70 mm, ce qui égale les meilleurs, mais ici, on règle non pas selon un pas de 5 mm comme chez à peu près toutes les marques, mais selon un pas de 1 mm, parfait pour les plus tatillons (mais est-ce vraiment utile ?).