Nous l’avons testé sur une herbe de 15 - 20 centimètres de haut environ, avec un succès mitigé au début. En effet, avec les lames directement à 3 centimètres du sol, avec une vitesse de rotation standard, les performances n’étaient pas vraiment au rendez-vous. Cependant, en faisant un premier passage avec la hauteur de coupe à 7 centimètres, avec la vitesse de rotation Turbo, et la hauteur du deck de coupe à 8,5 cm, là, c’était bien plus efficace.