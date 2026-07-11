Exit les robots tondeuses classiques avec le Lymow One Plus. Le fabricant promet l’appareil à tout faire, aussi bien pour dégrossir un terrain très enherbé, que pour de la tonte de précision. Nous avons testé ce mastodonte de plus de 35 kilos pendant quelques jours.
- Embarque de vraies lames de tondeuse
- Autonomie et surface de tonte exceptionnelles
- Application paramétrable à volonté
- Navigation via des chenilles
- Vitesse de tonte élevée
- Évite parfaitement les obstacles
- Moins discret que ses concurrents
- Application pas toujours intuitive
- Sensible au bourrage sur des zones fortement enherbées
Lymow n’est pas comme les autres marques de robots tondeuses. Le fabricant ne sort pas des appareils à outrance tous les ans, mais se concentre sur une petite gamme bien précise. Le Lymow One Plus, c’est le robot tondeuse haut de gamme de la marque. Il faut dire que c’est la seconde version que sort le constructeur, avec une ambition bien affirmée, ne pas proposer un simple robot tondeuse classique.
L’objectif est clair ici, ça doit être le meilleur robot du marché. Alors, que vaut le Lymow One Plus face à des concurrents bien moins chers ? Son côté robuste et massif en vaut-il la peine ? Notre réponse dans ce test.
Un design solide et massif
Esthétiquement parlant, c’est très différent de tout ce que nous avons pu tester précédemment. Le Lymow One Plus ne reprend aucun code des robots tondeuses passés entre les mains de nos experts. Loin de là les Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro ou Mova Lidax Ultra 1200, place ici à un appareil avec un gros bloc de tonte sur l’avant, propulsé par deux solides chenilles.
Si le robot se différencie nettement, il est également bien plus lourd que les autres que nous avons pris en mains. En effet, il pèse environ 36 kilos à lui tout seul, sans la station ni les accessoires. Un gabarit à la hauteur de son tarif : comptez 2999 euros pour s’offrir ce robot tondeuse, positionné clairement sur le segment premium.
Avant de nous attarder sur le robot, parlons des accessoires. Le pack comprend une antenne RTK avec sa petite antenne Wi-Fi, à positionner au mur ou au sol grâce au pied fourni. Des rallonges suffisamment longues permettent de la connecter correctement, et un bloc secteur est fourni au cas où le câble ne serait pas assez long pour rejoindre la station.
Revenons-en à notre robot tondeuse, massif et imposant. Les lames de ce dernier sont protégées par un cache-lames, sur l’avant de l’appareil. Précision capitale à noter, il ne s’agit pas de petites lames classiques de robot tondeuse ici. Le Lymow One Plus offre de vraies lames de tondeuse plus classique.
Les connecteurs de charge sont d’ailleurs présents sur cette partie, ce qui n’est pas pratique au premier abord. Cependant, la station dispose de brosses de nettoyage intégrées, permettant de retirer les poussières pour une charge optimale.
Le bloc contenant les lames peut monter et descendre, sur une amplitude de 3 à 10 centimètres, permettant une tonte à la hauteur souhaitée. Sur l’avant, on remarque également la présence de capteurs, ainsi que de caméras. Chose intéressante, l’appareil peut tondre la nuit, grâce à ses LEDs positionnées sur la face avant.
Le bouton STOP, au dos du robot tondeuse, est très classique. Il permet un arrêt d’urgence de la machine. À ses côtés, un petit écran, lequel est obligatoire pour entrer le code de déverrouillage de la machine. Le quatuor classique de boutons est au rendez-vous, pour divers contrôles directement sur l’appareil. Toutefois, l’application pour smartphone permet de tout faire sans se baisser.
Application et installation
L’application permet de connecter l’appareil en Wi-Fi, ou bien en utilisant le réseau cellulaire. Cependant, elle n’est pas toujours très intuitive. Nous avons attendu pendant quelques minutes la traditionnelle mise à jour post-configuration, afin de pouvoir travailler. Mais c’était avant de comprendre qu’il fallait aller dans les paramètres, pour reconnecter l’appareil au Wi-Fi, puis choisir la connexion Wi-Fi en « méthode de connexion préférée ».
Naturellement, il est indispensable de connecter l’antenne Wi-Fi à la station RTK, ainsi que de se connecter à un réseau sans fil en 2,4 GHz. La mise à jour dure environ 5 à 10 minutes, et il est indispensable de maintenir le smartphone proche du robot tondeuse.
La configuration de la carte se fait assez facilement, Lymow ne réinvente pas la roue ici. Il suffit de faire le tour de la zone à tondre, l’appareil détectera automatiquement les obstacles sur son trajet. Si jamais il ne les détecte pas, alors, vous pouvez les ajouter dans les paramètres de la carte.
Si faire passer le robot en automatique est évident, on peut également le passer en mode manuel. Cela nous rappelle notre enfance et nos voitures télécommandées, quel moment de nostalgie !
Si c’est amusant quelques minutes, un robot est toutefois fait pour être autonome. Les paramètres de configuration sont nombreux, avec la possibilité de régler la vitesse de déplacement, entre 0,3 m/s et 1 m/s, ainsi que la hauteur de coupe entre 3 et 10 centimètres. La vitesse des lames peut également être paramétrée, avec les modes Éco, Standard, Turbo et Power.
La détection des obstacles peut être soit intelligente, exploitant les performances de la caméra, soit au toucher. Autrement dit, quand le robot entre en contact avec un obstacle, il le détecte et s’arrête.
Enfin, on peut aussi régler la hauteur du deck de coupe. Il est vivement recommandé d’adapter à peu près la hauteur de ce dernier à la hauteur des lames, pour un résultat optimal.
Des performances de tonte incroyables ?
Le constructeur nous vend son robot tondeuse comme l’appareil ultime, permettant de tondre des herbes jusqu’à 50 ou 60 cm de haut. Qu’en est-il vraiment ? Dans la réalité, c’est un peu différent.
La tonte reste très satisfaisante, mais tout n’est pas parfait. Déjà, il faut savoir que le Lymow One Plus est assez bruyant. En effet, avec ses deux lames de vraie tondeuse, il est bien loin d’être aussi silencieux qu’un Mova Viax 250.
Nous l’avons testé sur une herbe de 15 - 20 centimètres de haut environ, avec un succès mitigé au début. En effet, avec les lames directement à 3 centimètres du sol, avec une vitesse de rotation standard, les performances n’étaient pas vraiment au rendez-vous. Cependant, en faisant un premier passage avec la hauteur de coupe à 7 centimètres, avec la vitesse de rotation Turbo, et la hauteur du deck de coupe à 8,5 cm, là, c’était bien plus efficace.
La vitesse de tonte a également un impact énorme sur les performances du Lymow One Plus. En effet, rien ne sert d’aller trop vite, bien au contraire. Le faire courir dégrade nettement ses performances, si bien que nous l’avons réglé sur la vitesse minimale de 0,3 m/s, pour une meilleure efficacité.
Malgré cela, nous avons tout de même subi quelques arrêts des lames assez brutaux, pour cause de bourrage. L’appareil reprend son travail quelques secondes après, mais ne revient pas sur les zones qu’il a pu oublier. Un second passage peut parfois s’imposer.
C’est ce que nous avons fait, avec un passage à 3 cm de haut, après avoir dégrossi le tout. On doit saluer sa capacité à éviter les obstacles : même une jeune pousse de buisson d’à peine 15 à 20 cm de haut est détectée et contournée avec brio.
Niveau autonomie, le constructeur promet jusqu’à 930 mètres carrés par heure, mais également jusqu’à 2300 mètres carrés par charge, avec un maximum de 7000 mètres carrés par jour. C’est valable seulement si vous utilisez les lames en mode éco. Sinon, il faudra plutôt tabler sur 350 à 400 mètres carrés par charge en mode turbo.
Enfin, l’application permet d’enregistrer jusqu’à 80 zones, pour tondre une surface totale montant jusqu’à 48 562 mètres carrés, avec RTK, pour une superficie maximale de carte de 60 000 mètres carrés. Sinon, il se limite à 150 mètres carrés.
Comment entretenir mon robot tondeuse ?
Le Lymow One Plus est résistant à l’eau, il est certifié IP X6. Autrement dit, il résiste aux projections d’eau avec un jet assez fort. N’y allez pas au nettoyeur haute pression cependant. Un jet d’eau type douche ou puissant de tuyau d’arrosage classique fera l’affaire sans problème.
En ce qui concerne l’entretien des lames, c’est différent des autres robots. En effet, les lames étant bien plus costaudes, il est possible de les réaffûter. Le constructeur en commercialise pour 17 € le jeu de 2 lames sur son site.
Pour le reste, pas de planning d’entretien dans l’application, simplement vérifier l’appareil de temps en temps et ne pas hésiter à y passer un léger coup de tuyau d’arrosage toutes les semaines, pour éliminer le gros des poussières qui peuvent s’accumuler dessus.
Lymow One Plus : l’avis de Clubic
Le Lymow One Plus se positionne comme un robot très performant qui s'éloigne des standards domestiques. Il se rapproche d'une véritable machine agricole miniature. Sa force réside dans sa capacité à affronter des herbes hautes et des terrains difficiles grâce à ses chenilles et ses vraies lames de tondeuse, réaffûtables. C'est un outil puissant et polyvalent, pour ceux qui ont de grandes surfaces à entretenir et qui ne veulent pas se contenter d'un simple entretien « fin » de pelouse anglaise.
Cependant, cette puissance brute s'accompagne de contraintes non négligeables : un niveau sonore élevé, une application mobile capricieuse et une autonomie réelle bien en dessous des chiffres théoriques dès que l'on sollicite le mode Turbo. Pour obtenir un résultat impeccable, l'utilisateur doit accepter de ralentir la machine, et parfois d'effectuer un second passage si la zone n'a pas été tondue depuis un moment.
C'est donc un choix pertinent pour la performance de coupe, à condition d'être prêt à dompter une interface logicielle encore perfectible.
- Embarque de vraies lames de tondeuse
- Autonomie et surface de tonte exceptionnelles
- Application paramétrable à volonté
- Navigation via des chenilles
- Vitesse de tonte élevée
- Évite parfaitement les obstacles
- Moins discret que ses concurrents
- Application pas toujours intuitive
- Sensible au bourrage sur des zones fortement enherbées
Fiche technique Lymow One Plus
Résumé
|Surface de tonte max.
|48,562m²
|Inclinaison max.
|45°
|Niveau sonore
|71dB
|Autonomie
|3h
Caractéristiques techniques
|Surface de tonte max.
|48,562m²
|Inclinaison max.
|45°
|Puissance
|1,785W
|Niveau sonore
|71dB
|Contrôle
|Wifi, Bluetooth, 4G
|Hauteur de coupe ajustable
|30/100mm
|Largeur de coupe
|40cm
|Indice de protection
|IPX6
|Longueur du câble
|10m
|Système AWD
|Non
|Capteurs
|AI Vision 5 capteurs ultrasoniques 2 capteurs Hall
Alimentation et charge
|Temps de charge moyenne
|90mn
|Autonomie
|3h
Caractéristiques physiques
|Longueur
|750mm
|Largeur
|600mm
|Hauteur
|320mm
|Poids
|35.6kg