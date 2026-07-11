Exit les robots tondeuses classiques avec le Lymow One Plus. Le fabricant promet l’appareil à tout faire, aussi bien pour dégrossir un terrain très enherbé, que pour de la tonte de précision. Nous avons testé ce mastodonte de plus de 35 kilos pendant quelques jours.

Le Lymow One Plus offre un module de coupe sur l'avant. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic
Le Lymow One Plus offre un module de coupe sur l'avant. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic
Lymow One Plus
8  / 10
Lymow One Plus

Meilleurs prix

amazon.fr
2999,00 €
Les plus
  • Embarque de vraies lames de tondeuse
  • Autonomie et surface de tonte exceptionnelles
  • Application paramétrable à volonté
  • Navigation via des chenilles
  • Vitesse de tonte élevée
  • Évite parfaitement les obstacles
Les moins
  • Moins discret que ses concurrents
  • Application pas toujours intuitive
  • Sensible au bourrage sur des zones fortement enherbées
Lire la conclusion

Lymow n’est pas comme les autres marques de robots tondeuses. Le fabricant ne sort pas des appareils à outrance tous les ans, mais se concentre sur une petite gamme bien précise. Le Lymow One Plus, c’est le robot tondeuse haut de gamme de la marque. Il faut dire que c’est la seconde version que sort le constructeur, avec une ambition bien affirmée, ne pas proposer un simple robot tondeuse classique.

L’objectif est clair ici, ça doit être le meilleur robot du marché. Alors, que vaut le Lymow One Plus face à des concurrents bien moins chers ? Son côté robuste et massif en vaut-il la peine ? Notre réponse dans ce test.

Un design solide et massif

Esthétiquement parlant, c’est très différent de tout ce que nous avons pu tester précédemment. Le Lymow One Plus ne reprend aucun code des robots tondeuses passés entre les mains de nos experts. Loin de là les Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro ou Mova Lidax Ultra 1200, place ici à un appareil avec un gros bloc de tonte sur l’avant, propulsé par deux solides chenilles.

Ses chenilles font du Lymow One Plus un appareil massif. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic
Ses chenilles font du Lymow One Plus un appareil massif. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Si le robot se différencie nettement, il est également bien plus lourd que les autres que nous avons pris en mains. En effet, il pèse environ 36 kilos à lui tout seul, sans la station ni les accessoires. Un gabarit à la hauteur de son tarif : comptez 2999 euros pour s’offrir ce robot tondeuse, positionné clairement sur le segment premium.

L'antenne RTK permet également de fixer l'antenne Wi-Fi. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Avant de nous attarder sur le robot, parlons des accessoires. Le pack comprend une antenne RTK avec sa petite antenne Wi-Fi, à positionner au mur ou au sol grâce au pied fourni. Des rallonges suffisamment longues permettent de la connecter correctement, et un bloc secteur est fourni au cas où le câble ne serait pas assez long pour rejoindre la station.

Les lames peuvent se changer ou s'affûter facilement. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Revenons-en à notre robot tondeuse, massif et imposant. Les lames de ce dernier sont protégées par un cache-lames, sur l’avant de l’appareil. Précision capitale à noter, il ne s’agit pas de petites lames classiques de robot tondeuse ici. Le Lymow One Plus offre de vraies lames de tondeuse plus classique.

Exit les petites lames, ce capot couvre de vraies lames de tondeuse. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Les connecteurs de charge sont d’ailleurs présents sur cette partie, ce qui n’est pas pratique au premier abord. Cependant, la station dispose de brosses de nettoyage intégrées, permettant de retirer les poussières pour une charge optimale.

Le capot est en plastique épais et résistant. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Le bloc contenant les lames peut monter et descendre, sur une amplitude de 3 à 10 centimètres, permettant une tonte à la hauteur souhaitée. Sur l’avant, on remarque également la présence de capteurs, ainsi que de caméras. Chose intéressante, l’appareil peut tondre la nuit, grâce à ses LEDs positionnées sur la face avant.

Sur l'écran, il est obligatoire de configurer un code de verrouillage. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Le bouton STOP, au dos du robot tondeuse, est très classique. Il permet un arrêt d’urgence de la machine. À ses côtés, un petit écran, lequel est obligatoire pour entrer le code de déverrouillage de la machine. Le quatuor classique de boutons est au rendez-vous, pour divers contrôles directement sur l’appareil. Toutefois, l’application pour smartphone permet de tout faire sans se baisser.

Application et installation

L’application permet de connecter l’appareil en Wi-Fi, ou bien en utilisant le réseau cellulaire. Cependant, elle n’est pas toujours très intuitive. Nous avons attendu pendant quelques minutes la traditionnelle mise à jour post-configuration, afin de pouvoir travailler. Mais c’était avant de comprendre qu’il fallait aller dans les paramètres, pour reconnecter l’appareil au Wi-Fi, puis choisir la connexion Wi-Fi en « méthode de connexion préférée ».

La configuration est assez rapide. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Naturellement, il est indispensable de connecter l’antenne Wi-Fi à la station RTK, ainsi que de se connecter à un réseau sans fil en 2,4 GHz. La mise à jour dure environ 5 à 10 minutes, et il est indispensable de maintenir le smartphone proche du robot tondeuse.

L'application explique clairement comment piloter l'appareil. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

La configuration de la carte se fait assez facilement, Lymow ne réinvente pas la roue ici. Il suffit de faire le tour de la zone à tondre, l’appareil détectera automatiquement les obstacles sur son trajet. Si jamais il ne les détecte pas, alors, vous pouvez les ajouter dans les paramètres de la carte.

Ce mode de navigation à deux doigts n'est pas idéal. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Si faire passer le robot en automatique est évident, on peut également le passer en mode manuel. Cela nous rappelle notre enfance et nos voitures télécommandées, quel moment de nostalgie !

La station doit se trouver hors de la carte créée avec l'appareil. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Si c’est amusant quelques minutes, un robot est toutefois fait pour être autonome. Les paramètres de configuration sont nombreux, avec la possibilité de régler la vitesse de déplacement, entre 0,3 m/s et 1 m/s, ainsi que la hauteur de coupe entre 3 et 10 centimètres. La vitesse des lames peut également être paramétrée, avec les modes Éco, Standard, Turbo et Power.

Les réglages sont nombreux, mais intuitifs. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

La détection des obstacles peut être soit intelligente, exploitant les performances de la caméra, soit au toucher. Autrement dit, quand le robot entre en contact avec un obstacle, il le détecte et s’arrête.

Enfin, on peut aussi régler la hauteur du deck de coupe. Il est vivement recommandé d’adapter à peu près la hauteur de ce dernier à la hauteur des lames, pour un résultat optimal.

Des performances de tonte incroyables ?

Le constructeur nous vend son robot tondeuse comme l’appareil ultime, permettant de tondre des herbes jusqu’à 50 ou 60 cm de haut. Qu’en est-il vraiment ? Dans la réalité, c’est un peu différent.

Le cache lames se relève électriquement. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

La tonte reste très satisfaisante, mais tout n’est pas parfait. Déjà, il faut savoir que le Lymow One Plus est assez bruyant. En effet, avec ses deux lames de vraie tondeuse, il est bien loin d’être aussi silencieux qu’un Mova Viax 250.

Après le passage de l'appareil, l'herbe reste au sol. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Nous l’avons testé sur une herbe de 15 - 20 centimètres de haut environ, avec un succès mitigé au début. En effet, avec les lames directement à 3 centimètres du sol, avec une vitesse de rotation standard, les performances n’étaient pas vraiment au rendez-vous. Cependant, en faisant un premier passage avec la hauteur de coupe à 7 centimètres, avec la vitesse de rotation Turbo, et la hauteur du deck de coupe à 8,5 cm, là, c’était bien plus efficace.

La vitesse de tonte a également un impact énorme sur les performances du Lymow One Plus. En effet, rien ne sert d’aller trop vite, bien au contraire. Le faire courir dégrade nettement ses performances, si bien que nous l’avons réglé sur la vitesse minimale de 0,3 m/s, pour une meilleure efficacité.

Avec une multitude de capteurs, le Lymow One Plus évite les obstacles avec brio. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Malgré cela, nous avons tout de même subi quelques arrêts des lames assez brutaux, pour cause de bourrage. L’appareil reprend son travail quelques secondes après, mais ne revient pas sur les zones qu’il a pu oublier. Un second passage peut parfois s’imposer.

Le retour à la station de charge est automatique. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

C’est ce que nous avons fait, avec un passage à 3 cm de haut, après avoir dégrossi le tout. On doit saluer sa capacité à éviter les obstacles : même une jeune pousse de buisson d’à peine 15 à 20 cm de haut est détectée et contournée avec brio.

Niveau autonomie, le constructeur promet jusqu’à 930 mètres carrés par heure, mais également jusqu’à 2300 mètres carrés par charge, avec un maximum de 7000 mètres carrés par jour. C’est valable seulement si vous utilisez les lames en mode éco. Sinon, il faudra plutôt tabler sur 350 à 400 mètres carrés par charge en mode turbo.

L'antenne RTK est indispensable pour profiter des pleines performances de l'appareil. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Enfin, l’application permet d’enregistrer jusqu’à 80 zones, pour tondre une surface totale montant jusqu’à 48 562 mètres carrés, avec RTK, pour une superficie maximale de carte de 60 000 mètres carrés. Sinon, il se limite à 150 mètres carrés.

Comment entretenir mon robot tondeuse ?

Le Lymow One Plus est résistant à l’eau, il est certifié IP X6. Autrement dit, il résiste aux projections d’eau avec un jet assez fort. N’y allez pas au nettoyeur haute pression cependant. Un jet d’eau type douche ou puissant de tuyau d’arrosage classique fera l’affaire sans problème.

En ce qui concerne l’entretien des lames, c’est différent des autres robots. En effet, les lames étant bien plus costaudes, il est possible de les réaffûter. Le constructeur en commercialise pour 17 € le jeu de 2 lames sur son site.

Un coup de tuyau d'arrosage sur les lames et l'appareil redevient comme neuf. ©Charles Gouin-Peyrot pour Clubic

Pour le reste, pas de planning d’entretien dans l’application, simplement vérifier l’appareil de temps en temps et ne pas hésiter à y passer un léger coup de tuyau d’arrosage toutes les semaines, pour éliminer le gros des poussières qui peuvent s’accumuler dessus.

Lymow One Plus : l’avis de Clubic

Conclusion
Note générale
8 / 10

Le Lymow One Plus se positionne comme un robot très performant qui s'éloigne des standards domestiques. Il se rapproche d'une véritable machine agricole miniature. Sa force réside dans sa capacité à affronter des herbes hautes et des terrains difficiles grâce à ses chenilles et ses vraies lames de tondeuse, réaffûtables. C'est un outil puissant et polyvalent, pour ceux qui ont de grandes surfaces à entretenir et qui ne veulent pas se contenter d'un simple entretien « fin » de pelouse anglaise.

Cependant, cette puissance brute s'accompagne de contraintes non négligeables : un niveau sonore élevé, une application mobile capricieuse et une autonomie réelle bien en dessous des chiffres théoriques dès que l'on sollicite le mode Turbo. Pour obtenir un résultat impeccable, l'utilisateur doit accepter de ralentir la machine, et parfois d'effectuer un second passage si la zone n'a pas été tondue depuis un moment.

C'est donc un choix pertinent pour la performance de coupe, à condition d'être prêt à dompter une interface logicielle encore perfectible.

Les plus
  • Embarque de vraies lames de tondeuse
  • Autonomie et surface de tonte exceptionnelles
  • Application paramétrable à volonté
  • Navigation via des chenilles
  • Vitesse de tonte élevée
  • Évite parfaitement les obstacles
Les moins
  • Moins discret que ses concurrents
  • Application pas toujours intuitive
  • Sensible au bourrage sur des zones fortement enherbées
Sous-notes
Tonte
9
Application
7
Autonomie
8
Nuisances sonores
6
Sécurité
10
Entretien
9

Fiche technique Lymow One Plus

Résumé
Surface de tonte max.48,562m²
Inclinaison max.45°
Niveau sonore71dB
Autonomie3h
Caractéristiques techniques
Surface de tonte max.48,562m²
Inclinaison max.45°
Puissance1,785W
Niveau sonore71dB
ContrôleWifi, Bluetooth, 4G
Hauteur de coupe ajustable30/100mm
Largeur de coupe40cm
Indice de protectionIPX6
Longueur du câble10m
Système AWDNon
CapteursAI Vision 5 capteurs ultrasoniques 2 capteurs Hall
Alimentation et charge
Temps de charge moyenne90mn
Autonomie3h
Caractéristiques physiques
Longueur750mm
Largeur600mm
Hauteur320mm
Poids35.6kg