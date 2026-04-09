Le marché des robots tondeuses évolue rapidement, porté par l’arrivée de modèles sans fil périmétrique plus simples à installer. Longtemps réservées aux appareils premium, ces technologies se démocratisent désormais sur des produits plus accessibles.

Avec le Viax 250, Mova s’inscrit dans cette dynamique. Ce modèle compact, conçu pour des surfaces allant jusqu’à 250 m², mise sur une navigation par caméra et une détection d’obstacles avancée pour simplifier l’entretien du jardin. Une promesse séduisante sur le papier, que nous avons mise à l’épreuve durant plusieurs jours.