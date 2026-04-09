À moins de 600 euros, les robots tondeuses sans fil deviennent plus accessibles que jamais. Avec le Viax 250, Mova cible clairement les petits jardins avec une promesse simple : automatiser la tonte sans installation complexe.
- Navigation qui inspire confiance
- Détection d'obstacles efficace
- Bonnes performances de tonte
- Application intuitive et complète
- Design sobre
- Absence d'écran et de code de verrouillage
- Pas de cartographie automatique
- Traductions pas terminées
- Impossible de changer la hauteur de coupe à la volée
Le marché des robots tondeuses évolue rapidement, porté par l’arrivée de modèles sans fil périmétrique plus simples à installer. Longtemps réservées aux appareils premium, ces technologies se démocratisent désormais sur des produits plus accessibles.
Avec le Viax 250, Mova s’inscrit dans cette dynamique. Ce modèle compact, conçu pour des surfaces allant jusqu’à 250 m², mise sur une navigation par caméra et une détection d’obstacles avancée pour simplifier l’entretien du jardin. Une promesse séduisante sur le papier, que nous avons mise à l’épreuve durant plusieurs jours.
Design : à contre-courant ?
Ce n’est pas si commun dans le monde des robots tondeuses très grand public, d’avoir les roues avant directrices et motrices. Et pourtant, Mova l’a fait. Ce sont les roues avant qui sont crantées sur le Viax 250, assez larges, et qui dirigent l’appareil. Le constructeur a par ailleurs fait des économies en positionnant une seule roue de maintien à l’arrière, contre deux à l’accoutumée.
Le système de caméras fonctionne donc bien en marche avant, mais du côté des roues motrices et directrices cette fois-ci, contrairement à d’autres appareils comme le Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro.
Sur la partie supérieure de l’appareil, se trouvent donc les caméras et divers capteurs, dans un module assez proéminent. Avec ceci, un capot que l’on peut ouvrir pour accéder aux boutons de réglages du robot tondeuse ainsi qu’à la molette de réglage de la hauteur de coupe.
Enfin, impossible de ne pas voir le bouton STOP, permettant l’arrêt d’urgence de l’appareil en cas de besoin.
Pour transporter l’appareil en cas de besoin, une poignée se situe à l’arrière de ce dernier. Celle-ci n’inspire toutefois pas la robustesse la plus totale, il faut impérativement attraper le Mova Viax 250 avec les deux mains pour le déplacer manuellement. De toute manière, vous n’aurez pas vraiment besoin de cette poignée.
Côté couleur, exit le blanc de certains concurrents ici, Mova mise sur du gris et du noir, des couleurs simples et difficilement altérables par le temps.
Une application simple et bien pensée
Si vous connaissez les aspirateurs robots de chez Mova, alors ce Viax 250 n’aura aucun secret. C’est également valable avec les produits de la marque Dreame, les deux ayant quasiment la même application.
La configuration est plutôt simple, il faut impérativement garder en tête que l’appareil doit être connecté en Wi-Fi sur une bande 2,4 GHz. Quelques manipulations sont à effectuer sur la machine lors du premier démarrage et de l’appairage avec l’application. Vient ensuite une mise à jour.
Vient ensuite l’étape de la calibration, où la machine s’éloigne de sa base pour faire une rotation à 360°, afin de visualiser son espace. C’est ensuite que l’on peut passer à la cartographie, manuelle … Pour 600 euros un appareil qui fait un si petit espace, on aurait pu espérer une cartographie automatique, mais l’absence de LiDAR doit compliquer les choses.
Un détail anecdotique mais toujours utile, comme les aspirateurs robots, ce robot tondeuse peut servir de caméra de surveillance. Pas lorsqu’il est rangé, mais on peut le promener pour surveiller le jardin. Cette fonction très gadget n’est pas vraiment indispensable.
Le seul regret que l’on peut avoir concernant l'application reste la traduction parfois hasardeuse, voire inexistante. Ce n’est pas la première fois, et il est plus que temps que Mova s’attaque à ce sujet si elle veut pleinement convaincre le grand public.
Une fois le robot configuré et la cartographie effectuée, manuellement, une phase d’apprentissage est ensuite nécessaire durant laquelle le robot parcourt la zone sans tondre pour affiner ses repères. Chose qu’il fait tout seul, certes, mais qui prend un peu de temps. Sur notre petite zone de test, rien de dérangeant, maintenant, imaginez si vous avez 200 m² à apprendre. L’appareil est parti pour 20 bonnes minutes de navigation, sans rien tondre.
Performances de tonte : un robot efficace, sans trop en faire
Une fois que le robot a appris sa carte, il peut maintenant tondre, il était temps. Ce que nous avons apprécié avec Mova par le passé, sur le Mova 600 notamment, c’est la fluidité de tonte. Le robot suit ses trajectoires sans dérive notable et évite correctement les obstacles courants.
Sur notre zone de test, la coupe est homogène, sans zones oubliées, même sur une pelouse légèrement irrégulière. L’appareil peut être réglé manuellement pour tondre à une hauteur comprise entre 2 et 6 cm. En revanche, tout se fait sur la molette sous le capot. L’impossibilité de modifier la hauteur de coupe depuis l’application oblige à intervenir directement sur le robot, ce qui limite l’intérêt de la gestion à distance.
Le seul et unique rotor du Mova Viax 250, doté de trois lames aisément remplaçables, tond sur une largeur de 20 centimètres. Il lui faut donc un peu de temps pour élaguer l’herbe d’une zone de 250 mètres carrés. L’appareil est annoncé par le fabricant pour faire environ 60 m² par heure, et jusqu’à 90 m²/h en mode « efficace ».
Le Viax 250 tond automatiquement les bordures, sous réserve que l’herbe soit voisine d’un rebord au même niveau. Il n’est pas doté d'un rotofil latéral comme certains autres modèles.
Quoi qu’il en soit, l’appareil n’a aucun mal avec un terrain quelque peu cabossé, il fait ce pourquoi il est engagé et réussit sa tonte avec brio. Le résultat est là, mais gare aux petites branches qui traîneraient sur son passage, il n’en est pas friand.
De plus, ses caméras lui permettent de visualiser les obstacles, ce qui lui permet d’éviter les situations périlleuses, voire risquées.
Comment entretenir mon Mova Viax 250 ?
Le Mova Viax 250 prend soin de lui et s’arrête notamment de tondre lorsqu’il pleut. En effet, il n’est pas utile de prendre des risques inutiles, qui pourraient dégrader les performances de tonte.
Un planning d’entretien est disponible dans l’application, permettant de visualiser le niveau d’usage des lames, ainsi que les besoins en nettoyage du robot. Tout cela est strictement estimatif, une vérification humaine est indispensable pour confirmer ou non. Cependant, si vous tondez très fréquemment, un changement de lames mensuel peut être vivement conseillé.
Des lames de rechange sont disponibles, avec des tarifs variables selon les fournisseurs. Leur qualité peut toutefois différer, ce qui nécessite un minimum de vigilance.
L’appareil est certifié IPX6, aucun souci donc pour le nettoyer avec un tuyau d’arrosage classique.
Mova Viax 250 : l’avis de Clubic
Le Mova Viax 250 s’impose comme une solution intéressante pour les petits jardins, à condition d’accepter quelques compromis sur l’ergonomie et l’automatisation.
En misant sur un système de navigation "tout caméra" et une architecture à roues avant directrices, Mova propose un appareil agile capable de s'affranchir des contraintes des jardins denses ou biscornus. Si l'on accepte quelques concessions ergonomiques, comme le réglage manuel de la hauteur de coupe ou une poignée de transport un peu frêle, le contrat est largement rempli : la tonte est propre, silencieuse et, surtout, intelligente grâce à une détection d'obstacles performante.
Le véritable argument reste son prix, positionné sous la barre des 600 euros. À ce tarif, le Viax 250 démocratise les technologies de navigation sans fil périmétrique, autrefois réservées aux modèles premium. Malgré une application qui mérite encore quelques ajustements de traduction et une phase de cartographie un peu fastidieuse, il s'impose comme une alternative sérieuse et économique pour tous ceux qui souhaitent déléguer la corvée de tonte sans se ruiner.
- Navigation qui inspire confiance
- Détection d'obstacles efficace
- Bonnes performances de tonte
- Application intuitive et complète
- Design sobre
- Absence d'écran et de code de verrouillage
- Pas de cartographie automatique
- Traductions pas terminées
- Impossible de changer la hauteur de coupe à la volée
Fiche technique Mova Viax 250
Résumé
|Surface de tonte max.
|250m²
|Inclinaison max.
|40 %
|Autonomie
|1h
Caractéristiques techniques
|Surface de tonte max.
|250m²
|Inclinaison max.
|40 %
|Hauteur de coupe ajustable
|20 à 60 mm
|Largeur de coupe
|200mm
|Indice de protection
|IPX6
|Capteurs
|Double caméra
Alimentation et charge
|Temps de charge moyenne
|50mn
|Autonomie
|1h
Caractéristiques physiques
|Longueur
|595mm
|Largeur
|272mm
|Hauteur
|380mm
|Poids
|13.8kg