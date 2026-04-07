Le LiDAX Ultra 1200 que nous avons reçu en ce début d’année est une évolution logique du très bon Mova 600 que nous avions testé il y a quelques mois. La marque chinoise a opté pour une diversification de sa gamme, et par une mise à jour de son premier robot tondeuse avec de nouvelles fonctions destinées à faciliter un peu plus l’utilisation.

Ce nouveau robot tondeuse est donc équipé d’un capteur LiDAR, mais aussi d’une caméra pour la détection des objets par intelligence artificielle. Côté tonte, le LiDAX Ultra 1200 peut couper l’herbe jusqu’à 10 cm, et dispose d’un système de coupe des bordures jusqu’à 5 cm. Sur le papier, la proposition est ambitieuse et j’ai eu l’occasion de le tester durant trois semaines afin de vous livrer mes impressions. Une proposition séduisante, mais qui s’accompagne de quelques défauts parfois frustrants.