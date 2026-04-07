Après une première incursion réussie sur le marché, Mova revient avec une nouvelle génération de robots tondeuses, les LiDAX Ultra, qui misent sur la navigation LiDAR pour simplifier l’entretien du jardin.
- Tonte précise et régulière
- Installation simple sans fil
- Navigation LiDAR efficace
- Application complète et bien pensée
- Bonne gestion des bordures
- Détection d’obstacles inconstante
- Application un peu confuse
- Performances sur terrain humide
- Difficultés en pente réelle
- Gestion des blocages perfectible
Le LiDAX Ultra 1200 que nous avons reçu en ce début d’année est une évolution logique du très bon Mova 600 que nous avions testé il y a quelques mois. La marque chinoise a opté pour une diversification de sa gamme, et par une mise à jour de son premier robot tondeuse avec de nouvelles fonctions destinées à faciliter un peu plus l’utilisation.
Ce nouveau robot tondeuse est donc équipé d’un capteur LiDAR, mais aussi d’une caméra pour la détection des objets par intelligence artificielle. Côté tonte, le LiDAX Ultra 1200 peut couper l’herbe jusqu’à 10 cm, et dispose d’un système de coupe des bordures jusqu’à 5 cm. Sur le papier, la proposition est ambitieuse et j’ai eu l’occasion de le tester durant trois semaines afin de vous livrer mes impressions. Une proposition séduisante, mais qui s’accompagne de quelques défauts parfois frustrants.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Mova LiDAX Ultra 1200 : comme un air de famille
Si l’on suit l’actualité de Mova, difficile d’être impressionné lorsque l’on déballe le LiDAX Ultra 1200. Le robot tondeuse s’impose comme un digne héritier du Mova 600, avec un design très proche et une conception identique par bien des aspects. Le robot reprend les lignes rondouillardes de son prédécesseur, mais ajoute une LED sur l’avant qui lui confère un peu plus de personnalité. Celle-ci indique l’état du robot pendant son utilisation : bleue lorsque l’appareil est en train de tondre, verte lorsqu’il charge, rouge s’il y a un problème.
En plus du LiDAR 360° installé au-dessus de l’appareil, on remarque aussi la présence de la caméra à l’avant du robot, qui est utilisée à la fois pour la détection des objets dans le terrain, mais aussi pour piloter le robot en mode manuel ou tout simplement comme caméra de surveillance mobile.
Toujours sur le dessus, on ne peut pas rater le bouton STOP pour l’arrêt d’urgence, mais aussi le petit capot qui couvre le panneau de commandes. Ce dernier dispose d’un écran, de quatre boutons pour démarrer un cycle de tonte ou ordonner un retour à la station et d’une molette de sélection. Le tout est verrouillé par un code PIN pour éviter toute mauvaise utilisation.
Retournons un instant le robot pour jeter un œil au système de tonte. Comme avec le Mova 600, le Mova LiDAX Ultra 1200 dispose d’un plateau équipé de trois lames pour la coupe de l’herbe de 3 à 10 cm. Mova propose dans le pack un set de 9 lames de rechange, de quoi voir venir durant la saison avant de passer à la caisse pour acheter des accessoires supplémentaires. Le plateau de coupe est « flottant » et peut selon la marque s’adapter aux irrégularités du jardin. Il peut également atteindre les bordures jusqu’à 5 cm lors de la tonte. Le robot est certifié IPX6, résiste à la pluie et peut être nettoyé au jet d'eau.
Pour finir ce tour du propriétaire, le LiDAX Ultra 1200 ne dispose pas de système de localisation antivol (le module 4G est proposé en option par le constructeur). À la place, et c’est malin, Mova propose un emplacement dédié sous l’appareil permettant d’y glisser un AirTag d’Apple (c’est le modèle précisé dans le manuel), ou tout autre traqueur d’objets disponible sur le marché. Cela n’empêchera pas une personne malveillante de subtiliser votre robot, mais au moins vous pourrez le localiser un peu plus facilement.
Installation et configuration : pensées pour le plus grand nombre, merci le LiDAR
La mise en place du LiDAX Ultra 1200 dans le jardin est d’une simplicité confondante. Il est livré avec une plaque en plastique pour le positionner durant la charge. Les vis et la clé hexagonale font le travail, l’installation ne prend que quelques minutes une fois l’emplacement décidé. Veillez à bien positionner le robot à 1 m au minimum de tout obstacle comme recommandé par la marque.
Vient ensuite le moment d’allumer l’appareil via le bouton de démarrage sous le capot, et de saisir son smartphone pour le connecter au réseau. Cette phase est indispensable pour accéder à l’ensemble des options et aux différentes étapes de configuration. C’est l’application Movahome, la même que pour les aspirateurs robot de la marque, qui est utilisée pour servir d’interface. La procédure d’installation n’est pas bien compliquée, avec des panneaux explicatifs et bien traduits.
Une fois le robot connecté et mis à jour, il est enfin temps de lui faire découvrir notre terrain. Pas de module RTK ou de câble à installer, le LiDAR se charge de cartographier le terrain lors d’un premier tour de piste. Un mode automatique est proposé, mais il n’a pas voulu fonctionner correctement lors de ma mise en place. Je me suis donc rabattu sur le mode manuel, à savoir guider le robot le long de mon jardin, comme une voiture télécommandée, à l’aide du joystick affiché sur l’écran de mon smartphone. Un petit tour suffit pour lui permettre de générer une carte, en 2D ou en 3D, du terrain. On pourra rajouter plus tard dans les options une seconde zone, comme un bout de terrain accessible face à la maison ou sur le côté, ou diviser les zones.
L’application est d’ailleurs assez complète et propose de nombreuses options pour l’entretien de la pelouse, en plus des seules options de cartographie et d’évitement des obstacles. On peut modifier le sens de coupe, à 45 ou 90° pour un second passage afin de ne pas trop abîmer l’herbe. La hauteur de coupe est modifiable depuis l’application mobile, et même en cours de tonte pour l’ajuster si besoin après le démarrage de l’appareil.
Utilisation : une tonte précise, mais une navigation parfois surprenante
La Mova LiDAX Ultra 1200 est un robot tondeuse ultra-précis si l’on doit s’attarder uniquement sur la qualité de tonte. L’appareil propose une coupe franche et rapide en mode de fonctionnement normal. On peut bien sûr utiliser un mode plus rapide, mais moins précis pour gagner du temps, mais le robot se débrouille déjà très bien à son allure normale. Sur mon terrain d’environ 200 m2, le robot accomplit sa tâche en environ trois heures, avec une heure de charge entre les deux sessions. Pas mal donc pour les petites surfaces.
Le robot se montre très précis et suit ses différents couloirs sans dévier de sa direction. Le LiDAR se montre redoutable pour le déplacement de l’appareil et n’oublie aucune petite zone. Le constat est en revanche beaucoup moins convaincant concernant la détection des objets au sol. Ici, le LiDAX Ultra 1200 souffle le chaud et le froid et se révèle incapable de détecter correctement les objets. Les gros obstacles sont en général bien détectés, mais une simple balle de tennis n’a pas été reconnue lors de mon utilisation et bien failli être tondue pour l’occasion. À l’inverse, un simple brin d’herbe devant la caméra est reconnu comme une poutre infranchissable, obligeant le robot à contourner une zone qui aurait pu être tondue.
La détection des objets peut être ajustée, avec une distance entre 10 et 20 cm entre le robot et l’obstacle, ou complètement désactivée, même si je ne vous recommande pas de le faire. Le système n’est clairement pas infaillible, mais peut éviter les accidents.
Concernant les déplacements, le LiDAX Ultra 1200 a aussi ses qualités et ses défauts. Sur un sol sec et droit, l’appareil se montre rapide et précis. Sur un terrain plus meuble, ou en pente, il a bien plus de mal à se mouvoir et il patine souvent à chaque changement de direction ou demi-tour, arrachant la terre et la pelouse lors des manœuvres. Les roues crantées offrent un bon grip sur un terrain simple, mais peinent à aborder des zones plus complexes, en pente, ou si l’herbe est légèrement humide. Les roues sont rapidement envahies de boue et d’herbe, il est indispensable de les nettoyer régulièrement, notamment durant le printemps lorsque le terrain reste humide. Le robot tondeuse peut aborder des pentes à 45 %, mais à en juger mon expérience, les performances réelles semblent en retrait par rapport aux annonces du constructeur.
On peut regretter que le robot n’enregistre pas immédiatement les zones problématiques après avoir été bloqué. Il préfère plutôt y retourner et j’ai dû le sortir trois fois de suite d’un trou. C’est après coup, une fois retourné à la station, que le robot tondeuse va préciser dans l’application les zones sensibles, et proposer de les passer en zones interdites pour éviter à l’avenir un nouveau blocage.
La tonte des bordures est elle excellente pour un robot tondeuse. Le LiDAX Ultra 1200 s’approche franchement des limites du terrain pour couper jusqu’à 5 cm du bord. Le résultat reste imparfait, mais suffisamment propre pour limiter les reprises manuelles dans un usage régulier.
Mova LiDAX Ultra 1200 : l’avis de Clubic
Le LiDAX Ultra 1200 confirme une chose : Mova maîtrise déjà les fondamentaux. La tonte est nette, régulière, avec des trajectoires propres et bien maîtrisées. Le recours au LiDAR simplifie nettement l’installation, sans câble ni configuration complexe, et permet une prise en main rapide. Sur un terrain simple et bien dégagé, le robot fait exactement ce qu’on attend de lui, avec une efficacité rassurante dès les premières utilisations.
Mais cette impression de maîtrise s’effrite dès que les conditions se compliquent. La détection des obstacles manque encore de constance, alternant entre bonne anticipation et erreurs plus surprenantes. Sur terrain humide ou en pente, les limites mécaniques apparaissent également, avec des pertes d’adhérence et des blocages répétés. À cela s’ajoute une gestion encore imparfaite des zones problématiques, que le robot met du temps à intégrer dans sa cartographie.
Au final, le LiDAX Ultra 1200 s’impose comme un robot tondeuse convaincant, mais encore en phase de maturation. Très efficace dans un environnement maîtrisé, il demande davantage d’attention sur des terrains plus complexes. Une proposition intéressante, portée par une vraie simplicité d’usage, mais qui gagnerait à affiner sa navigation et sa fiabilité pour pleinement tenir ses promesses.
- Tonte précise et régulière
- Installation simple sans fil
- Navigation LiDAR efficace
- Application complète et bien pensée
- Bonne gestion des bordures
- Détection d’obstacles inconstante
- Application un peu confuse
- Performances sur terrain humide
- Difficultés en pente réelle
- Gestion des blocages perfectible
Fiche technique Mova LiDAX Ultra 1200
Résumé
|Surface de tonte max.
|1,200m²
|Inclinaison max.
|45%
|Autonomie
|50mn
Caractéristiques techniques
|Surface de tonte max.
|1,200m²
|Inclinaison max.
|45%
|Contrôle
|Wifi, Bluetooth
|Hauteur de coupe ajustable
|3-10 cm
|Largeur de coupe
|20cm
|Indice de protection
|IPX6
|Système AWD
|Oui
|Capteurs
|LiDAR Caméra
Alimentation et charge
|Temps de charge moyenne
|1h
|Autonomie
|50mn
Caractéristiques physiques
|Longueur
|659mm
|Largeur
|294mm
|Hauteur
|439mm
|Poids
|13.7kg