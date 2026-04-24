Après un premier modèle qui nous avait conquis l’année dernière, Mammotion ne se repose pas sur ses lauriers et présente le Yuka Mini 2. Cette nouvelle version propose désormais une navigation LiDAR, en plus d’une caméra utilisée pour la reconnaissance des objets. Une évolution suffisante pour rester au sommet ?
- Navigation LiDAR précise et fiable
- Tonte propre et homogène
- Très bonnes performances globales
- Installation simple et rapide
- Robot efficace sur terrains variés
- Application confuse au départ
- Problèmes de connexion Wi-Fi
- Hauteur de coupe limitée
Le Yuka Mini avait été notre coup de coeur 2025 et s’est hissé sans peine à la première place dans notre comparatif des meilleurs robots tondeuses. Le Yuka Mini 2 arrive donc avec une certaine pression sur les épaules. Comment faire mieux que son prédécesseur ? Les équipes de Mammotion ont opté pour l’intégration d’une technologie désormais largement répandue sur les modèles milieu de gamme : le LiDAR.
La marque nous a fait parvenir le Yuka Mini 2 1000 m2, la version la plus complète de la gamme. À noter qu’elle se décline en deux autres versions, l’une pour des terrains de 800 m2 (et un peu moins chère), et l’autre pour couvrir une surface de 500 m2, mais sans le capteur LiDAR et avec une navigation basée sur la caméra.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Mammotion Yuka Mini 2 : un format familier, mais un peu plus élégant
Pas question pour les équipes de Mammotion de renverser la table avec ce Yuka Mini 2, qui conserve le même châssis et les mêmes lignes que son prédécesseur, mais troque la coque grise contre un plastique brillant blanc bien plus élégant. Si l'appareil est plus séduisant, il a tendance à se salir rapidement après une tonte. Un nettoyage au tuyau d’arrosage ou une bonne pluie, l'appareil étant certifié IPX6, lui redonnera son éclat.
Sur le dessus, en plus du traditionnel bouton STOP, on retrouve quatre boutons de commandes pour envoyer le robot en activité, le renvoyer à sa base ou l’éteindre avant un hivernage. Ils encerclent la molette qui permet de régler la hauteur de coupe, de 20 à 60 mm au maximum. C’est d’ailleurs une limite à prendre en compte qui empêche l’utilisateur d’obtenir une hauteur plus importante pour protéger le gazon en cas de forte sécheresse, même si ces valeurs conviendront à la majorité des utilisateurs.
Le système de navigation se compose d’un bloc dans lequel sont situées la double caméra 1080p et le capteur LiDAR 360°, protégé par une sorte de cage pour éviter les dégradations. Une lampe LED complète le dispositif pour les tontes à la tombée de la nuit.
Soulevons maintenant le robot pour analyser le système de coupe. Cinq lames sont préinstallées — un kit de lames de rechange est fourni dans la boîte — et le disque de coupe permet une tonte sur une surface de 190 mm.
Le Yuka Mini 2 est enfin équipé de deux roues motrices à l’arrière, et de deux roues folles à l’avant. Il peut théoriquement gravir des pentes jusqu’à 45 % sur des terrains un peu plus difficiles.
Installation et configuration : un robot tondeuse pensé pour le plus grand nombre
Le Mammotion Yuka Mini 2 est un robot tondeuse pensé pour le grand public et cela se ressent lors de l’installation de l’appareil. Il ne faut pas plus de dix minutes pour l’installer dans son jardin en suivant les indications données à la fois dans la documentation papier et via l’application mobile.
Première étape : l'installation de la station de charge. Celle-ci se compose d’une partie, reliée ensuite au bloc d’alimentation à brancher sur une prise extérieure ou intérieure, et à visser sur la plaque sur laquelle reposera le robot tondeuse pendant la charge. Mammotion fournit les vis et un tournevis pour l’opération, même pas besoin de sortir ses propres outils.
Une fois l’ensemble fixé au sol — privilégiez une surface plane et dégagée –, place maintenant à la connexion à l’application mobile Mammotion, et au réseau Wi-Fi de la maison. L’appareil peut être contrôlé en Bluetooth, mais une connexion Internet sera indispensable pour prendre la main à distance, et télécharger les mises à jour. Comme souvent avec les appareils connectés pour la maison, le robot se connecte uniquement sur un réseau 2,4 GHz. J’ai tout de même noté lors de mon utilisation des déconnexions, qui m’ont obligé à supprimer puis à ajouter mon réseau Wi-Fi, sans vraiment comprendre la raison du problème. C’était déjà le cas sur le Yuka Mini, dommage que Mammotion n’ait pas fait évoluer la qualité de la connexion avec ce nouveau modèle.
LiDAR oblige, la cartographie est assez simple. Vous avez le choix entre un mode automatique, à utiliser si votre jardin est régulier et sans obstacles particuliers. Dans mon cas, j’ai opté pour la méthode manuelle, à savoir téléguider le robot le long des limites du jardin pour créer une carte. Il est possible après coup de créer une seconde carte, pour un bout de terrain à l’avant de la maison par exemple, ou des zones de tonte. Là encore, le pilotage est simple, l’appareil réagit rapidement à la moindre commande et se montre même parfois un peu trop sensible. Durant la cartographie, j'ai malencontreusement cogné le robot contre une pierre, avec une petite balafre à la clé pour mon nouveau joujou. Soyez donc vigilant et n’allez pas trop vite.
Utilisation : une tondeuse autonome et efficace, à l’aise dans presque toutes les situations
Après plusieurs tontes effectuées, je ne peux que saluer les performances du Yuka Mini 2, qui a fait fi de tous les obstacles présents sur mon terrain. Malgré une (petite) pente, quelques trous et zones un peu plus meubles, le robot tondeuse s’est sorti de toutes les situations. Il est suffisamment puissant pour se sortir d’un léger bourbier, et les deux roues avant assurent une bonne stabilité de l’appareil lors de l’opération. J’ai dû le sortir d'un trou à une seule reprise, une zone très complexe qui nécessiterait un modèle AWD avec quatre roues motrices pour être travaillée. Les roues arrière sont d’ailleurs moins crantées que celles d'un Mova LiDAX Ultra, et ont aussi moins tendance à accrocher l'herbe humide et à patiner. Cela arrive bien sûr, mais c’est plus rare.
Concernant la coupe du gazon, c’est encore un carton plein. Le Yuka Mini 2 est consciencieux, n’oublie pas une zone sur laquelle il n'est pas passé quelques minutes auparavant et reviendra à la charge en fin de cycle pour s’en occuper. La vitesse moyenne de tonte est de 0,3 m/s, on peut augmenter jusqu’à 0,6 m/s en mode automatique et à 1,2 m/s en manuel. Une petite fusée, si vous souhaitez prendre le volant pour un nettoyage rapide. Comme sur le Yuka Mini, vous avez aussi accès à un mode FPV, qui vous permet de voir ce que voit la caméra lors de la tonte. Un moyen de surveiller le robot et ce qu’il se passe dans votre jardin pendant le déplacement de l’appareil.
La détection des objets est plutôt convaincante, mais pas infaillible. Un jouet coloré sur le terrain est immédiatement détecté. La gamelle du chien, en métal, est quant à elle passée entre les mailles du filet et le robot n’a pas hésité à rentrer dedans avant de l’identifier.
Le Yuka Mini 2 est enfin un robot tondeuse assez endurant. Il n’est pas capable de tondre d’une traite mon jardin de 200 m2, mais peut travailler près de 130 minutes sur une charge avant de repartir aux stands. La recharge prend un peu plus de deux heures, mais le logiciel calcule le niveau de batterie nécessaire pour finir le travail, afin de gagner du temps. Il faut environ trois heures pour traiter ma surface, recharge intermédiaire incluse. Si votre terrain avoisine les 1 000 m2, prévoyez une grosse après-midi, voire une journée, ou alors utilisez la création de zones pour planifier la tonte de votre terrain.
Application : ultra-complète mais parfois un peu confuse
Finissons ce test par la partie logicielle. Le Mammotion Yuka Mini 2 peut bien entendu être démarré à la main via ses boutons de contrôle, mais le cœur de l’expérience réside dans l’application qui permet de personnaliser la tonte, la recharge ou encore d’accéder aux différents réglages.
L’interface manque de clarté lors de la première prise en main et n’est pas forcément facile d’accès une fois arrivé à la page d’accueil. Les boutons permettant d’accéder aux différents réglages sont parfois un peu obscurs, et j’ai dû y passer une petite dizaine de minutes pour comprendre où étaient situées les différentes options.
Par exemple, la vitesse de coupe ne se règle qu’en lançant un cycle de tonte, via une fenêtre qui apparaît avant le démarrage du robot. L’application permet aussi, et de manière plus simple, de créer des programmes pour automatiser la tonte durant certains jours de la semaine, ou à une fréquence définie.
Si l’app Mammotion demande un petit temps d’adaptation, on peut saluer le nombre d’options ajoutées par le constructeur. Angle de tonte pour éviter de couper l’herbe toujours dans le même sens, sécurité de la tonte la nuit, charge pendant les heures creuses ou intelligente ou ordre des itinéraires, il y a de quoi faire pour les utilisateurs les plus investis dans l’entretien de leur gazon.
Mammotion Yuka Mini 2 : l’avis de Clubic
Le Yuka Mini 2 ne révolutionne pas la formule, mais il l’affine intelligemment. En intégrant le LiDAR, Mammotion apporte une évolution attendue qui renforce la précision de la navigation, tout en conservant les points forts du modèle précédent. Résultat : une tonte toujours aussi propre, un comportement globalement fiable, et un robot qui inspire confiance dans la grande majorité des situations.
Tout n’est pas parfait pour autant, notamment du côté du logiciel. L’application, riche mais parfois confuse, demande un temps d’adaptation qui peut rebuter au premier abord. Quelques soucis de connexion Wi-Fi viennent également rappeler que l’expérience n’est pas encore totalement aboutie. À cela s’ajoute une hauteur de coupe maximale un peu limitée, qui pourra poser question dans certaines conditions, notamment en période de sécheresse.
Faut-il craquer pour autant ? Si vous cherchez un robot tondeuse efficace, simple à prendre en main et capable de gérer la plupart des terrains sans difficulté, la réponse est clairement oui. Le Yuka Mini 2 ne corrige pas tous les défauts de son prédécesseur, mais il reste l’une des propositions les plus solides du moment. Une évolution mesurée, mais suffisamment convaincante pour s’imposer parmi les références du marché en 2026.
- Navigation LiDAR précise et fiable
- Tonte propre et homogène
- Très bonnes performances globales
- Installation simple et rapide
- Robot efficace sur terrains variés
- Application confuse au départ
- Problèmes de connexion Wi-Fi
- Hauteur de coupe limitée
Fiche technique Mammotion Yuka Mini 2
Résumé
|Surface de tonte max.
|1,000m²
|Inclinaison max.
|45%
|Niveau sonore
|57dB
|Autonomie
|120mn
Caractéristiques techniques
|Surface de tonte max.
|1,000m²
|Inclinaison max.
|45%
|Puissance
|88W
|Niveau sonore
|57dB
|Contrôle
|Wifi, Bluetooth, 4G
|Hauteur de coupe ajustable
|20-60 mm
|Largeur de coupe
|190mm
|Indice de protection
|IPX6
|Système AWD
|Non
|Capteurs
|Caméra + LiDAR
Alimentation et charge
|Temps de charge moyenne
|135mn
|Autonomie
|120mn
Caractéristiques physiques
|Longueur
|52cm
|Largeur
|41cm
|Hauteur
|28cm
|Poids
|11kg