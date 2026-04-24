Le Yuka Mini avait été notre coup de coeur 2025 et s’est hissé sans peine à la première place dans notre comparatif des meilleurs robots tondeuses. Le Yuka Mini 2 arrive donc avec une certaine pression sur les épaules. Comment faire mieux que son prédécesseur ? Les équipes de Mammotion ont opté pour l’intégration d’une technologie désormais largement répandue sur les modèles milieu de gamme : le LiDAR.

La marque nous a fait parvenir le Yuka Mini 2 1000 m2, la version la plus complète de la gamme. À noter qu’elle se décline en deux autres versions, l’une pour des terrains de 800 m2 (et un peu moins chère), et l’autre pour couvrir une surface de 500 m2, mais sans le capteur LiDAR et avec une navigation basée sur la caméra.