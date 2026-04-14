Anthbot est un nouveau venu dans un marché des robots tondeuses de plus en plus concurrentiel. Avec son M9, la marque entend se démarquer en proposant une fonctionnalité encore rare à ce niveau de prix, sous la barre des 1000 €. Reste une question essentielle : au-delà de cette promesse, les fondamentaux sont-ils au rendez-vous ? Qualité de tonte, navigation, fiabilité… Nous avons pris en main ce modèle pour vérifier s’il tient réellement ses engagements sur le terrain.
- Hauteur de tonte motorisée paramétrable différemment pour les bordures et les différentes zones
- 5 lames et tonte rapide
- Excellente détection d'objets (sécurité)
- Besoin de capter le signal satellite : pas pour tous les terrains
- Les herbes hautes peuvent être vues comme des obstacles (sauf si on désactive la sécurité visuelle)
- Quelques pertes d'adhérence
- Bipe sans raison
Parmi les nombreuses marques récemment arrivées sur le marché des robots tondeuses, Anthbot fait partie des dernières à s’implanter en Europe après un premier aperçu lors de l’IFA. Encore peu connue du grand public, la marque s’inscrit dans une vague de nouveaux acteurs qui cherchent à se faire une place face aux références établies.
Difficile, en revanche, de situer précisément son origine ou ses éventuels liens avec des constructeurs déjà en place. Certaines similitudes avec des modèles existants peuvent laisser penser à des passerelles industrielles entre certains acteurs, comme on en observe fréquemment dans l’écosystème technologique chinois. De nombreuses marques s’appuient aujourd’hui sur une chaîne d’approvisionnement commune, notamment du côté de Shenzhen, ce qui explique en partie la multiplication rapide des acteurs sur ce segment.
Ce contexte de forte concurrence tire les prix vers le bas et accélère la démocratisation de fonctionnalités autrefois réservées aux modèles haut de gamme. Une évolution dont le consommateur est, au final, le premier bénéficiaire.
Déballage Anthbot M9
Le déballage d’un Anthbot M9 est tout ce qu’il y a de plus classique : à l’intérieur on retrouve le robot, sa base à assembler et à visser au sol, une antenne RTK, son pied à planter en terre (d’autres options étant disponibles moyennant un supplément de prix, comme un support mural par exemple, mais rien de très différent des autres marques) et un bloc d’alimentation. Le robot lui-même semble inspiré de modèles déjà vus, entre Mammotion et Segway. Si les roues non carénées sont pratiques pour l’entretien, on regrette les des mini garde-boue assez fragiles qui peuvent facilement casser si l’on manipule le robot par cet endroit (à tel point qu’un sticker met en garde de ne pas prendre le robot par cet endroit).
Ce qu’il est intéressant de constater, c’est le glissement rapide d’options haut de gamme vers l’entrée de gamme (dont les prix ne cessent de baisser, tant mieux pour le consommateur). La connectivité 4G est donc de série (par contre elle n’est offerte que pendant un an et coûte 40 € par an ensuite), tout comme le disque de coupe (de 20 cm) à cinq lames (synonyme de vitesse de coupe rapide ? C’est ce qu’on va voir…), ou encore, et c’est une première à ce niveau de prix, un réglage de hauteur de tonte motorisé, de 30 à 70 mm par pas de 5 mm (des paramètres assez classiques, mais rares en version motorisée). Si vous souhaitez définir différentes hauteurs de coupe selon les zones, ce robot pourrait vous ravir avec son prix plancher.
Sinon, on est en présence d’un robot plutôt compact (environ 50x40x25cm) et assez léger (environ 10 kg), ce qui est agréable les rares fois où il faut le porter (au moins deux fois par an car un robot ne doit pas rester dehors l’hiver, sauf si vous n’êtes pas exposé à des températures négatives). L’antenne RTK semble héritée de la gamme Mammotion : un peu large, ronde et grise, elle n’est pas des plus élégantes, mais c’est un détail qu’on arrive en général à dissimuler. On note que, contrairement à sa marque sœur, Anthbot ne fournit pas de seconde alimentation pour placer l'antenne loin de la base. Vu le prix du robot, on comprend ce choix, d’autant plus que beaucoup d’utilisateurs savent s’en passer.
Là où on sent les économies, c’est sur le panneau de commandes : comme chez Mova avant eux, Anthbot a opté pour des boutons sous un film plastique qui donne une impression assez bas de gamme, et à l’inverse du concurrent, aucun capot ne les protège. La durabilité de ce panneau de commande risque de poser problème. Ce point reste toutefois secondaire dans l’usage quotidien car finalement, on ne touche que très rarement au panneau de contrôle si tout va bien, tout se règle dans l’app et le robot est censé être autonome.
Anthbot M9 : pour les amoureux de tonte différenciée entre zones
Une fois la station posée et l’antenne RTK installée, il faut classiquement réaliser une cartographie de votre jardin. Si la cartographie automatique progresse d’année en année et donne désormais de très bons résultats, nous vous conseillons toujours une cartographie manuelle pour ne rien oublier : ce ne sont que quelques minutes passées pour optimiser la définition des zones de tonte.
Après tous les tests de robots tondeuses réalisés sur Clubic, on peut séparer les modèles en deux grandes catégories : ceux qui osent aller jusqu’aux limites que vous avez définies, voire essaient d’aller un peu plus loin, quel que soit ce qu'ils voient (herbes hautes en bordure de terrain par exemple), et ceux qui se disent qu’il vaut mieux jouer la prudence et évitent de passer là où ils jugent que ce n’est plus de la tonte, mais une forêt vierge.
Les deux approches ont leurs avantages (tonte maximale dans le premier cas, aucun risque de détruire un massif floral dans le second), et c’est à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Et concernant ce Anthbot, on est dans le second cas : sur notre terrain de test, il a soigneusement évité les herbes hautes en bordure de terrain. Par contre, si vous désactivez « l'inspection visuelle », vous pourrez alors tondre les herbes hautes, au détriment de la détection d’objets.
La tonte est assez rapide, mais pas aussi rapide que sur un Segway i2, alors que les cinq lames auraient pu laisser penser à une vitesse identique. Au quotidien, la vitesse n’est pas vraiment un argument déterminant, c’est plutôt l’autonomie et la vitesse de recharge qui permettent de tondre plus vite une grande surface.
Pour ce qui est de chevaucher des bordures par contre, ce n’est pas un problème : non seulement l’application permet de choisir de combien de cm la tondeuse a le droit de déborder pour chaque bordure « franchissable » définie, mais en plus, on peut choisir une hauteur de coupe différente de celle de la zone principale. Cela veut dire que si vous voulez couper votre pelouse à ras (30 mm) sur votre terrain, et que vous voulez des bordures bien coupées mais redoutez que la lame ne touche des petits pavés de délimitation (par exemple), vous pouvez demander à monter la lame à 45mm pour cette bordure. C’est bien pensé.
Un autre paramètre original mais plutôt pratique : vous pouvez régler séparément la tonte du contour de la station de charge (hauteur de coupe, nombre de passages, sensibilité visuelle, pour faire plus ou moins attention que sur la zone principale…) À part ça, c’est à peu près tout, et au final c’est suffisant, Anthbot ne cherche pas à faire du Mammotion avec son application de geek où tout est paramétrable. On a ici affaire à une application qui reste assez claire et simple à appréhender. Hélas, les erreurs de traduction sont assez nombreuses et l’application a un peu un goût de bâclé. Plus embêtant, nous avons aussi connu un bug du robot pendant le test : un décalage de la cartographie, détecté par l'application comme un mouvement de l'antenne, alors qu'il n'avait absolument pas bougé. Espérons que ce ne soit qu'un souci de jeunesse.
On a pu noter que la M9 aime faire des bips de temps en temps, pour une raison obscure étant donné qu’elle n’affiche aucune notification lorsqu’elle bipe. Espérons que les mises à jour la rendront plus discrète, car ce détail mis à part, ce robot est très discret.
Au niveau sécurité, la caméra de cet Anthbot a bien reconnu tout ce qu’il faut reconnaître : objets, jouets, tuyaux d’arrosage, enfants, animaux : impossible de se retrouver avec un objet ou un animal lacéré sur votre pelouse (test réalisé de jour, ne tondez pas la nuit, lorsqu’il est plus difficile de distinguer les hérissons).
Les pentes sont gravies sans grand problème : la fiche technique indique 45 % ou 24°, et même si la M9 commence un peu à patiner, on peut à peu près se tenir à ces chiffres, si le terrain n’est pas trop accidenté. Il n’atteint pas l’agilité d’un modèle à 4 roues motrices (ou à roue jockey motorisée) mais il s’en sort avec les honneurs.
L’autonomie est respectable à ce niveau de prix : vous devriez pouvoir tondre environ 200 m² « à plat » avant d’avoir besoin de recharger. On note que la batterie est accessible via une simple trappe, il sera donc facile de la remplacer quand ce sera nécessaire avec un simple tournevis. Anthbot a anticipé la loi qui imposera le remplacement facile de la batterie en Europe d’ici février 2027. Nous n’aurons donc plus à faire remarquer ce point à l’avenir, mais nous n’hésiterons pas à dénoncer les contrevenants !
Anthbot M9 : l’avis de Clubic
Anthbot est une bonne surprise dans le domaine des robots tondeuses à moins de 1000 € (voire plutôt à moins de 800 €) : entre une tonte efficace, une connectivité 4G intégrée de série, et surtout un réglage motorisé de la hauteur de coupe, le M9 fera des merveilles pour les personnes qui aimeraient s'occuper de différentes zones avec des hauteurs de coupe différentes.
Tout est parfait ? À ce prix, difficile de trouver un gros point noir, mais le problème principal est l'application, souffrant de quelques bugs et d'un aspect (traduction entre autres) perfectible. On espère qu'Anthbot va travailler ce point pour améliorer l'expérience utilisateur.
- Hauteur de tonte motorisée paramétrable différemment pour les bordures et les différentes zones
- 5 lames et tonte rapide
- Excellente détection d'objets (sécurité)
- Besoin de capter le signal satellite : pas pour tous les terrains
- Les herbes hautes peuvent être vues comme des obstacles (sauf si on désactive la sécurité visuelle)
- Quelques pertes d'adhérence
- Bipe sans raison
Fiche technique Anthbot M9
Résumé
|Surface de tonte max.
|1,000m²
|Inclinaison max.
|45%
|Autonomie
|2h
Caractéristiques techniques
|Surface de tonte max.
|1,000m²
|Inclinaison max.
|45%
|Contrôle
|Wifi, Bluetooth, 4G
|Hauteur de coupe ajustable
|30-70 mm
Alimentation et charge
|Autonomie
|2h
Caractéristiques physiques
|Longueur
|498mm
|Largeur
|392mm
|Hauteur
|251mm
|Poids
|10kg