Parmi les nombreuses marques récemment arrivées sur le marché des robots tondeuses, Anthbot fait partie des dernières à s’implanter en Europe après un premier aperçu lors de l’IFA. Encore peu connue du grand public, la marque s’inscrit dans une vague de nouveaux acteurs qui cherchent à se faire une place face aux références établies.

Difficile, en revanche, de situer précisément son origine ou ses éventuels liens avec des constructeurs déjà en place. Certaines similitudes avec des modèles existants peuvent laisser penser à des passerelles industrielles entre certains acteurs, comme on en observe fréquemment dans l’écosystème technologique chinois. De nombreuses marques s’appuient aujourd’hui sur une chaîne d’approvisionnement commune, notamment du côté de Shenzhen, ce qui explique en partie la multiplication rapide des acteurs sur ce segment.

Ce contexte de forte concurrence tire les prix vers le bas et accélère la démocratisation de fonctionnalités autrefois réservées aux modèles haut de gamme. Une évolution dont le consommateur est, au final, le premier bénéficiaire.