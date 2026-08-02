Après le test du très innovant Z120, on revient à des choses plus classiques avec le S115 : une tondeuse robot au format « plus de 1000m2 » : environ 60 centimètres de longueur pour 40 centimètres de côté, avec deux grandes roues motrices à l’arrière (23 cm de diamètre, c’est assez classique) et deux petites roues jockey à l’avant, dissimulées sous la carrosserie. Le disque de coupe mesure 22 cm de diamètre (là encore, c’est plutôt standard), il est doté de six lames et d’un disque métallique de protection, qui permet de préserver les têtes de vis, un petit luxe encore assez rare à ce prix.

Du côté du positionnement et de la détection, là encore on retrouve des classiques : une antenne RTK à positionner à proximité de la base (pas d’alimentation secondaire fournie, mais suffisamment de câble pour aller assez loin) et un couple de caméras frontales. On se demande si pour ce modèle Roborock n’est pas tout simplement allé chercher dans les briques standard disponibles sur le marché professionnel de Shenzhen.