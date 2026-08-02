2026 marque l’arrivée sur le marché des tondeuses de la marque Roborock, plus connue pour ses robots aspirateurs. Après avoir testé le Roborock Z1, leur très impressionnant porte-drapeau qui devient un nouveau prétendant au titre de meilleure tondeuse LiDAR. Mais pour un prix assez élevé, voyons ce que la marque propose pour un budget plus raisonnable.
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- Coupe-bordures PreciEdge intégré, une rareté sur ce segment
- Charge très rapide, environ une heure pour une charge complète
- Bonne couverture de la surface définie en mode équilibré
- Disque de protection métallique préservant les têtes de vis
- Application simple et bien conçue
- Capacités de franchissement moyennes, dans la norme sans plus
- Coupe-bordures encore imparfait, 5 cm restent non tondus près des murs
- On en a marre des onglets boutique dans les applications d'objets connectés
- Pas d'aide au positionnement de l'antenne RTK
Roborock propose une gamme « S1 » de deux tondeuses RTK, physiquement identiques mais qui se différencient par un couple autonomie/vitesse de charge différent : la S108 (1399 €) doit couvrir 800 m2 grâce à une autonomie de 130 minutes et une charge complète en 75 minutes, tandis que la S115 (1699 €), censée couvrir jusqu’à 1500 m2, dispose de 150 minutes d’autonomie pour une charge en 65 minutes. Pour changer de nos habitudes, on a testé le modèle haut de gamme, sans doute un peu mieux positionné en prix que son petit frère.
Déballage Rockmow S115 : en terrain connu
Après le test du très innovant Z120, on revient à des choses plus classiques avec le S115 : une tondeuse robot au format « plus de 1000m2 » : environ 60 centimètres de longueur pour 40 centimètres de côté, avec deux grandes roues motrices à l’arrière (23 cm de diamètre, c’est assez classique) et deux petites roues jockey à l’avant, dissimulées sous la carrosserie. Le disque de coupe mesure 22 cm de diamètre (là encore, c’est plutôt standard), il est doté de six lames et d’un disque métallique de protection, qui permet de préserver les têtes de vis, un petit luxe encore assez rare à ce prix.
Du côté du positionnement et de la détection, là encore on retrouve des classiques : une antenne RTK à positionner à proximité de la base (pas d’alimentation secondaire fournie, mais suffisamment de câble pour aller assez loin) et un couple de caméras frontales. On se demande si pour ce modèle Roborock n’est pas tout simplement allé chercher dans les briques standard disponibles sur le marché professionnel de Shenzhen.
La chose que l’on ne croise encore que très rarement est un disque secondaire déporté à 5 cm du bord du robot qui permet de couper les bordures, un module appelé PreciEdge chez Roborock, et qui est fourni de série sur ce robot. De quoi limiter l’usage du rotofil au strict minimum.
La base est un peu différente de celle de la gamme Z, elle présente une partie horizontale assez imposante, qui fait presque abri. Ça nous fait penser à quelque chose : quand est-ce que les bases de charge feront directement abri, au lieu de toujours le vendre en option ?
Roborock a pris la peine de donner un look un peu élégant à son antenne RTK (ça reste un carré aux coins arrondis, mais c’est mieux que certaines antennes rondes et grises purement techniques), et la fournit avec un pied un peu plus long que ce qu’on a l’habitude d’installer (pas forcément très pratique visuellement, mais ça peut dans certains cas permettre d’atteindre une localisation correcte si vous êtes un peu enclavé).
Essai Rockmow S115 : le RTK à la mode classique mais avec un petit plus
Comme pour le Z120, pas encore de mapping automatique de la pelouse lors de notre test du S115, mais toujours une cartographie manuelle assez facile à faire, bien que nécessitant de piloter le robot à un seul doigt (avant/arrière et gauche/droite sous le même doigt plutôt que de séparer les deux axes en deux joysticks). La définition distincte de bordures normales et de bordures de danger permet de s’affranchir de problèmes de massifs floraux tondus par mégarde. Et comme partout, la définition de plusieurs zones et de passages est très aisée.
À noter : Roborock ne propose pas d’outil d’aide au positionnement de l’antenne RTK dans son application, il faudra vous débrouiller à l’aveugle (mais il suffit de chercher un endroit avec un bon dégagement vers le ciel).
La tonte se fait de façon assez rapide (les robots à six lames progressent un peu plus vite que leurs homologues à trois lames), et un mode « efficace » est disponible pour une tonte accélérée. L’engin couvre toute la surface définie, à condition de choisir le mode d’évitement des obstacles « équilibré » plutôt que « sensible », sinon il aura tendance à beaucoup trop se méfier des haies en bordure de terrain (pas de souci contre murs et murets).
La sécurité semble être gérée un peu comme sur la gamme Z : si le S115 détecte la plupart des petits ou grands objets, les massifs floraux ou encore les humains, il franchit de temps en temps un tuyau d’arrosage au sol.
La grande différence qui fait tout l’intérêt de ce robot face à une concurrence pléthorique, c’est son module PreciEdge : si votre pelouse est entourée par endroits de murets, la zone non tondue sera réduite à 5 cm en mode coupe des bordures, au lieu de 8 à 10 cm sans. C’est donc mieux que la concurrence, mais ce n’est pas une absence de bordure complète : il faudra encore de temps en temps passer avec le rotofil si l’on est pointilleux. Alors est-ce que ces quelques centimètres de bordure gagnés justifient la différence de prix du Roborock face à une concurrence particulièrement affûtée chez Segway ou Mammotion par exemple ? C'est à vous de décider !
Roborock met en avant une capacité de franchissement d’obstacles de 4 cm : si c’est un argument marketing plutôt rare, on n’a pas vraiment constaté un meilleur franchissement que la concurrence, comme le confirme sa capacité de gravir des pentes de 45 %, une valeur assez commune en 2026. Toujours est-il que ces valeurs sont déjà très correctes pour des jardins pas trop pentus ou accidentés.
S’il y a bien une caractéristique qui est commune aux robots modernes depuis deux ans environ, c’est leur silence : on n’entend plus que les bruits de la lame qui coupe l’herbe, plus vraiment de bruit de moteur de coupe ou de déplacement. Et bien si c’est toujours le cas avec le Rockmow S115, ça l’est un peu moins une fois le module PreciEdge allumé. Ça reste assez silencieux, mais le ronronnement du coupe-bordures se fait entendre. On ne va pas trop se plaindre, puisque le bruit supplémentaire est lié à une fonction supplémentaire !
Du côté de l’autonomie, on peut compter sur environ deux heures de tonte pour plus de 400 m2 tondus, et à peine plus d’une heure pour une charge complète (une valeur très faible, est-ce que cela va limiter la durée de vie de la batterie ? Sur un test de quelques semaines, difficile de le savoir), ce qui permet de couvrir les 1500 m2 annoncés en une grosse journée.
Si l’application est très simple et dispose d’un design agréable (menus et onglets courts et compréhensibles, boutons faciles d’accès), Roborock a succombé comme trop de marques à l’ajout d’un onglet simplement dédié à la boutique de produits de la marque (on ne parle même pas de pièces de rechange, mais d’autres robots).
Roborock Rockmow S115 : l’avis de Clubic
Dans la jungle des robots tondeuses RTK, Roborock arrive avec une proposition plutôt aboutie : une tonte de qualité pour une surface jusqu'à 1500m², une très bonne couverture de la surface sans sacrifier la sécurité, et surtout un coupe-bordures intégré qui fait la différence face à une concurrence qui en est encore souvent dépourvue. La charge rapide et une application soignée complètent un ensemble cohérent.
Reste que ce coupe-bordures, aussi bienvenu soit-il, ne fait pas de miracle : même avec le module PreciEdge activé, 5 centimètres subsistent encore entre le robot et un mur ou un muret. Le passage occasionnel du coupe-fil restera donc nécessaire pour les plus exigeants. Les capacités de franchissement, dans la moyenne du marché, ne constituent pas non plus un argument différenciant.
À 1699 euros, le Rockmow S115 doit composer avec ses rivaux, parfois moins chers. Le coupe-bordures intégré justifie l'écart pour qui refuse catégoriquement de ressortir le coupe-fil, mais pour les autres, la décision se jouera surtout sur le budget disponible.
- Coupe-bordures PreciEdge intégré, une rareté sur ce segment
- Charge très rapide, environ une heure pour une charge complète
- Bonne couverture de la surface définie en mode équilibré
- Disque de protection métallique préservant les têtes de vis
- Application simple et bien conçue
- Capacités de franchissement moyennes, dans la norme sans plus
- Coupe-bordures encore imparfait, 5 cm restent non tondus près des murs
- On en a marre des onglets boutique dans les applications d'objets connectés
- Pas d'aide au positionnement de l'antenne RTK
Fiche technique Roborock Rockmow S1
Résumé
|Surface de tonte max.
|1,500m²
|Inclinaison max.
|45%
|Niveau sonore
|61dB
|Autonomie
|150mn
Caractéristiques techniques
|Surface de tonte max.
|1,500m²
|Inclinaison max.
|45%
|Niveau sonore
|61dB
|Contrôle
|Wifi, Bluetooth, 4G
|Hauteur de coupe ajustable
|20-60mm
|Largeur de coupe
|22cm
|Indice de protection
|IPX6
|Système AWD
|Non
|Capteurs
|RTK + VSLAM (navigation par vision stéréo à deux caméras) + système de perception environnementale Sentisphere pour l'évitement d'obstacles
Alimentation et charge
|Temps de charge moyenne
|65mn
|Autonomie
|150mn
Caractéristiques physiques
|Longueur
|625mm
|Largeur
|420mm
|Hauteur
|270mm
|Poids
|13.6kg