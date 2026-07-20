Juste avant la fin des Soldes Amazon, le traceur connecté Samsung Galaxy SmartTag 2 chute à 18,98 € au lieu de 39,99 €, soit plus de 21 € d'économie, ou environ -53%. Ce petit accessoire Bluetooth, alternative Android à l'AirTag d'Apple, permet de localiser en un clin d'œil clés, sacs ou bagages.
Le Samsung Galaxy SmartTag 2 est un traceur Bluetooth compact, pensé pour s'attacher à des objets du quotidien comme des clés, un sac, une valise ou même un vélo, afin de les localiser facilement via l'application SmartThings. Il fonctionne avec l'ensemble des smartphones et tablettes compatibles Android, y compris la technologie UWB (ultra large bande) sur les modèles Samsung récents comme le S21 et ses successeurs, pour une localisation encore plus précise à courte distance. Positionné comme l'équivalent Android de l'AirTag d'Apple, il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs traceurs Bluetooth du marché grâce à son intégration poussée dans l'écosystème Samsung.
Pourquoi choisir le Samsung SmartTag 2 ?
- Une alternative fiable et abordable à l'AirTag d'Apple pour les utilisateurs Android.
- Une localisation précise grâce à la technologie UWB, disponible sur les smartphones Samsung récents.
- Un tarif qui s'approche du prix le plus bas déjà observé sur ce traceur.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un traceur pensé pour ne plus jamais perdre ses objets essentiels
Le SmartTag 2 s'accroche facilement à un porte-clés, une valise ou un sac, et permet de le localiser en quelques secondes via l'application SmartThings, que ce soit à proximité grâce au Bluetooth ou à plus grande distance en s'appuyant sur le réseau collectif des appareils Samsung environnants. Sur les smartphones les plus récents équipés de la technologie UWB, la précision de localisation devient encore plus fine, permettant de retrouver un objet égaré en moins d'une minute au sein même d'un logement. Cette fiabilité, combinée à une conception résistante à l'eau et à la poussière, en fait un accessoire particulièrement pratique pour les personnes qui égarent régulièrement leurs affaires.
Un tarif qui rivalise avec les meilleures promotions déjà constatées
Le Samsung SmartTag 2 a déjà connu plusieurs baisses de prix marquées au cours de l'année, avec un tarif descendant jusqu'à 14,99 € chez certains revendeurs ou autour de 17-19 € lors de précédentes offres Amazon, pour un prix de référence généralement fixé entre 34,58 € et 47,58 € selon les coloris. À 18,98 €, cette offre de fin de Soldes se situe donc clairement dans la fourchette des meilleurs tarifs déjà observés sur ce modèle, ce qui en fait une occasion particulièrement pertinente à saisir avant la fin de la période promotionnelle.
✅ Les points forts
- Tarif qui s'approche des meilleures promotions déjà constatées sur ce traceur.
- Localisation précise grâce à la technologie UWB sur les smartphones Samsung compatibles.
- Résistance à l'eau et à la poussière, adaptée à un usage quotidien sans précaution particulière.
❌ Les limites
- Réservé à l'écosystème Android et principalement optimisé pour les smartphones Samsung, contrairement à l'AirTag pensé pour iOS.
- La précision UWB nécessite un smartphone compatible récent, une fonctionnalité absente sur les modèles plus anciens.
- Pour équiper plusieurs objets, l'achat multiple reste nécessaire, chaque traceur restant à acheter individuellement à ce tarif.
À 18,98 € au lieu de 39,99 €, le Samsung SmartTag 2 confirme son statut d'alternative crédible et abordable à l'AirTag d'Apple pour les utilisateurs Android, avec un tarif qui rivalise avec les meilleures promotions déjà observées sur ce traceur. Pour qui cherchait une solution fiable pour ne plus perdre ses clés, son sac ou sa valise, cette offre de fin de Soldes Amazon tombe à un moment particulièrement opportun.
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