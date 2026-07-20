Pour un freelance ou un créateur de contenu qui produit régulièrement des textes, des visuels ou des vidéos courtes, l'enveloppe mensuelle de 1 000 000 de crédits se traduit en un budget de production considérable : de quoi générer plusieurs dizaines d'articles, une centaine d'images et une poignée de vidéos chaque mois sans dépasser le quota inclus. Ramené sur une année complète, cela représente potentiellement plus de 4,3 millions de mots générés et près de 4 600 images, un volume qui, facturé au tarif des abonnements séparés de chaque plateforme (ChatGPT Plus, Midjourney, ElevenLabs...), dépasserait largement plusieurs centaines d'euros annuels.

Le paiement unique de moins de 22 € devient alors risible face à ce volume de production cumulé sur plusieurs années d'utilisation, sans qu'aucune facture supplémentaire ne vienne s'ajouter.