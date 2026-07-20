StackSocial propose actuellement l'accès à vie au plan Pro de 1min.AI pour moins de 22 € au lieu de 205 €, une plateforme qui centralise GPT-4o, Claude 3, Gemini et d'autres modèles dans une seule interface. Plutôt que de revenir sur l'argument déjà connu du « tout-en-un à vie », voici ce que ce tarif représente concrètement une fois ramené à l'usage réel, mois après mois, pour un créateur ou un freelance.
Pourquoi raisonner en coût par usage plutôt qu'en prix d'entrée ?
- Amorti sur 12 mois, ce paiement unique revient à moins de 2 € par mois pour un accès à plusieurs IA premium simultanément.
- Comparé à un seul abonnement ChatGPT Plus à environ 20 € par mois, la licence est rentabilisée dès le premier mois d'utilisation.
- Le volume de 362 500 mots mensuels équivaut à la rédaction d'environ 180 articles de blog de 2000 mots, sans dépasser l'enveloppe de crédits de base.
Ce que représente réellement 1 million de crédits sur une année de travail
Pour un freelance ou un créateur de contenu qui produit régulièrement des textes, des visuels ou des vidéos courtes, l'enveloppe mensuelle de 1 000 000 de crédits se traduit en un budget de production considérable : de quoi générer plusieurs dizaines d'articles, une centaine d'images et une poignée de vidéos chaque mois sans dépasser le quota inclus. Ramené sur une année complète, cela représente potentiellement plus de 4,3 millions de mots générés et près de 4 600 images, un volume qui, facturé au tarif des abonnements séparés de chaque plateforme (ChatGPT Plus, Midjourney, ElevenLabs...), dépasserait largement plusieurs centaines d'euros annuels.
Le paiement unique de moins de 22 € devient alors risible face à ce volume de production cumulé sur plusieurs années d'utilisation, sans qu'aucune facture supplémentaire ne vienne s'ajouter.
Le vrai calcul : à partir de quand cette licence devient-elle gratuite ?
En comparant ce paiement unique aux abonnements mensuels équivalents, comme ChatGPT Plus à 20 € ou Claude Pro à un tarif similaire, la licence 1min.AI Pro s'autofinance en moins d'un mois d'utilisation classique, chaque mois suivant devenant alors un usage totalement gratuit pendant plusieurs années. C'est cette logique d'amortissement ultra-rapide qui distingue fondamentalement ce type d'offre d'un abonnement traditionnel : la dépense est ponctuelle, alors que l'usage, lui, s'étale sur le long terme sans jamais générer de nouvelle facture. Un avis d'utilisateur après six mois de pratique confirme d'ailleurs que le calcul reste favorable dès lors que l'usage dépasse quelques générations hebdomadaires.
✅ Les points forts
- Amortissement quasi immédiat face au coût d'un seul abonnement IA mensuel classique.
- Volume de crédits qui couvre largement les besoins d'un usage professionnel régulier sur plusieurs mois.
- Tarif d'entrée parmi les plus bas jamais proposés sur cette licence, historiquement affichée entre 34 € et 46 €.
❌ Les limites
- L'accès se fait via l'interface propriétaire de 1min.AI, et non les plateformes natives de chaque IA, ce qui peut limiter certaines fonctionnalités avancées propres à chaque outil.
- Certains avis pointent un écart entre la promesse marketing et l'expérience réelle, notamment sur la qualité de restitution de certains modèles via l'interface tierce.
- Pour les très gros volumes de production, l'enveloppe de crédits mensuelle, bien que généreuse, reste finie et peut nécessiter un passage à une offre supérieure.
Ramené à son coût d'usage réel plutôt qu'à son prix d'affichage, ce paiement unique de moins de 22 € pour un accès à vie à 1min.AI Pro s'amortit en quelques semaines seulement face à un abonnement IA classique, chaque mois suivant devenant un usage gratuit pendant potentiellement plusieurs années. Pour les freelances et créateurs qui calculent leur rentabilité au centime près, ce type de calcul change radicalement la perception d'une offre déjà connue pour son tarif d'entrée attractif.
Lancé en 2023, le service 1minAI est un véritable couteau-suisse qui rassemble une grande variété d'intelligences artificielles (ChatGPT, DALL.E, Midjourney et bien d'autres). Cette plateforme peut être utilisée pour générer, traduire, résumer ou rallonger du texte, pour générer des images, des vidéos ou des discours. 1minAI est disponible en ligne en mode freemium.
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