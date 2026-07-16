Alors que les climatiseurs se font de plus en plus rares en magasin pendant les épisodes de forte chaleur, la climatisation split Xiaomi Mijia Pro Eco tombe à 413,99 € au lieu de 539 €, soit plus de 125 € d'économie. Une occasion particulièrement opportune pour s'équiper rapidement avant que les stocks ne se tendent davantage.
Xiaomi a progressivement étendu son écosystème d'objets connectés à l'univers de la maison, et la gamme Mijia s'inscrit dans cette logique avec des appareils pensés pour être pilotés via smartphone. Ce modèle Pro Eco, climatiseur split 1x1 de 2 360 frigories, cible un usage résidentiel classique, avec une promesse d'efficacité énergétique élevée grâce à sa classification A+++. Dans un contexte où la demande en climatisation explose dès les premières vagues de chaleur, disposer d'un modèle disponible et à prix réduit devient un vrai avantage.
Pourquoi choisir la climatisation Xiaomi Mijia Pro Eco 2 ?
- Une efficacité énergétique élevée (A+++) qui limite l'impact sur la facture d'électricité malgré un usage intensif en été.
- Une connectivité Wi-Fi permettant un pilotage à distance via smartphone, pratique pour anticiper le rafraîchissement avant de rentrer chez soi.
- Une disponibilité immédiate à prix réduit, alors que de nombreux modèles concurrents se font rares en pleine saison.
Un modèle économe pensé pour un usage résidentiel intensif
La classification A+++ de ce climatiseur Xiaomi garantit une consommation électrique optimisée par rapport à des modèles moins bien notés, un critère de plus en plus décisif à l'achat compte tenu de la hausse générale des prix de l'énergie. Avec ses 2 360 frigories, l'appareil est dimensionné pour rafraîchir efficacement une pièce de taille standard, chambre ou salon, sans consommer excessivement même en cas d'utilisation prolongée sur plusieurs semaines de canicule. La connectivité Wi-Fi ajoute un vrai confort d'usage, en permettant de programmer ou déclencher la climatisation à distance selon les horaires de retour à la maison.
Une disponibilité précieuse dans un marché sous tension
Chaque été, les épisodes de forte chaleur provoquent une ruée sur les climatiseurs, entraînant rapidement des ruptures de stock chez de nombreux distributeurs et une hausse mécanique des prix sur les modèles encore disponibles. Trouver une référence comme la Xiaomi Mijia Pro Eco à la fois en stock et à prix réduit constitue donc une double aubaine, alors que beaucoup de foyers se retrouvent à devoir attendre plusieurs semaines ou à se rabattre sur des modèles moins qualitatifs faute de choix. Profiter de cette offre maintenant permet d'anticiper les prochaines vagues de chaleur sans subir la pression du marché en temps réel.
✅ Les points forts
- Économie substantielle de plus de 125 € par rapport au prix habituel.
- Classe énergétique A+++ qui limite l'impact sur la consommation électrique.
- Disponibilité immédiate, un avantage de taille alors que de nombreux modèles sont en rupture de stock.
❌ Les limites
- L'installation d'un climatiseur split nécessite généralement l'intervention d'un professionnel, un coût à anticiper en plus du prix de l'appareil.
- La puissance de 2 360 frigories reste adaptée à une pièce de taille standard, mais peut s'avérer insuffisante pour de plus grands volumes.
À 413,99 € au lieu de 539 €, la climatisation split Xiaomi Mijia Pro Eco combine un prix attractif, une bonne efficacité énergétique et surtout une disponibilité immédiate dans un contexte où de nombreux modèles concurrents se font rares. Pour les foyers qui cherchaient à s'équiper avant la prochaine vague de chaleur sans subir les tensions du marché, cette offre PcComponentes tombe clairement au bon moment.
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