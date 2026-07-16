Les Galaxy Buds 3 Pro marquaient une petite révolution dans la gamme des écouteurs de Samsung. Pour cause, ce nouveau design laisse place à une tige venant remplacer le format "haricot". Cette évolution s'accompagne de nouvelles fonctionnalités. Bien évidemment, il est toujours possible de gérer la lecture de la musique, mais aussi d'adapter le volume. Cependant, ce design n'est pas parfait. La présence des LEDS censées aider à retrouver les écouteurs la nuit est sujette à quelques questions concernant leur réelle utilité.

Ce nouveau design n'est pas là uniquement pour l'esthétique, il présente un réel intérêt technique. Profitant du nouvel espace généré par les tiges, Samsung a pu améliorer la configuration interne des Galaxy Buds 3 Pro. Les écouteurs embarquent un double amplificateur pour alimenter le woofer et le tweeter. Grâce aux tiges, une partie des composants ont pu être déplacés offrant de meilleures basses.

Les paramètres audio sont réglables depuis l'application tout comme la réduction de bruit. Samsung ici propose un ANC adaptatif, c'est-à-dire que les Galaxy Buds 3 Pro s'appuient sur Galaxy AI pour analyser constamment votre environnement et adapter la réduction de bruit en conséquence.