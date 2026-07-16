Sortis pour 249,99 euros en 2024, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro dans le coloris blanc profitent des soldes d'été pour voir leur prix baisser à 99,99 euros chez Boulanger.
Avec les Galaxy Buds 3 Pro, Samsung fait le choix de revoir son design pour améliorer sa gamme. Un pari payant pour la firme sud-coréenne qui profite des nouvelles tiges pour améliorer la qualité de ses basses et offrir une scène sonore bien plus intéressante.
Ce qui est aussi bien plus intéressant en ce moment, c'est le prix de ces écouteurs. Alors que les soldes d'été approchent de leur fin, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont disponibles pour 99,99 euros, soit une réduction de 60 %.
Pourquoi choisir les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?
- Une réduction de bruit remarquée : Portée par Galaxy AI, l'ANC de ces Samsung Galaxy Buds 3 Pro analyse en temps réel les sons environnants pour adapter la réduction de bruit en conséquence.
- Un rendu audio d'une excellente facture : Depuis l'application, il est possible d'adapter les paramètres audio selon le style de musique écouté. En outre, Galaxy AI offre une spatialisation convaincante.
- Un nouveau design efficace : Exit le format "haricot", bienvenue au format tige offrant un design plus ergonomique pour notamment régler le volume depuis les oreillettes.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ces Samsung Galaxy Buds 3 Pro. La mise à jour des prix est automatique.
Un design qui n'est pas là que pour faire joli
Les Galaxy Buds 3 Pro marquaient une petite révolution dans la gamme des écouteurs de Samsung. Pour cause, ce nouveau design laisse place à une tige venant remplacer le format "haricot". Cette évolution s'accompagne de nouvelles fonctionnalités. Bien évidemment, il est toujours possible de gérer la lecture de la musique, mais aussi d'adapter le volume. Cependant, ce design n'est pas parfait. La présence des LEDS censées aider à retrouver les écouteurs la nuit est sujette à quelques questions concernant leur réelle utilité.
Ce nouveau design n'est pas là uniquement pour l'esthétique, il présente un réel intérêt technique. Profitant du nouvel espace généré par les tiges, Samsung a pu améliorer la configuration interne des Galaxy Buds 3 Pro. Les écouteurs embarquent un double amplificateur pour alimenter le woofer et le tweeter. Grâce aux tiges, une partie des composants ont pu être déplacés offrant de meilleures basses.
Les paramètres audio sont réglables depuis l'application tout comme la réduction de bruit. Samsung ici propose un ANC adaptatif, c'est-à-dire que les Galaxy Buds 3 Pro s'appuient sur Galaxy AI pour analyser constamment votre environnement et adapter la réduction de bruit en conséquence.
Plutôt AirPods 3 Pro ou Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?
En changeant son design, Samsung abandonne en quelque sorte son identité visuelle pour se rapprocher d'un design plus généraliste, faisant énormément penser aux AirPods. Il faut dire que les deux appareils présentent désormais de nombreux points communs à commencer par cette spatialisation étonnante d'efficacité.
Cependant, si les deux produits se rejoignent sur de nombreux points, ils s'accordent aussi sur un défaut : leur compatibilité bien trop restrictive. Pour profiter de l'intégralité des fonctionnalités de Galaxy AI, il faudra forcément posséder un smartphone Samsung tandis qu'un iPhone sera indispensable pour pleinement utiliser des AirPods.
En ce qui concerne l'autonomie, les AirPods Pro 3 et les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont assez similaires et tiennent environ huit heures en une seule charge, sans l'ANC. La paire de Samsung se démarque avec un boîtier plus endurant offrant une recharge supplémentaire. Enfin, comme évoqué plus haut, Samsung offre un contrôle du volume depuis les oreillettes, ce qui n'est toujours pas le cas chez Apple.
✅ Les points forts
- Un nouveau design plus confortable
- La certification IP57 parfaite pour les sportifs
- L'audio boosté par Galaxy AI
- Un prix compétitif rendant les écouteurs plus intéressants que des AirPods
❌ Les limites
- Des LEDs sur les oreillettes, est-ce vraiment utile ?
- La nécessité d'un smartphone Samsung pour profiter de Galaxy AI
Un constat suffit pour résumer simplement les Samsung Galaxy Buds 3 Pro : si vous possédez un smartphone Samsung alors c'est la meilleure affaire que vous pouvez faire en ce moment. Galaxy AI vient sublimer le rendu des écouteurs, l'autonomie est confortable même lorsque la réduction de bruit est activée. Enfin, la certification IP57 permet à ces oreillettes de convenir même aux sportifs.
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