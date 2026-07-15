Le Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L est un appareil plutôt imposant, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il dispose de deux compartiments pour la cuisson. Notez qu'il fait quand même 33 x 45,8 x 38,5 cm pour 11,5 kg. Donc si vous n'avez qu'une petite cuisine, il va falloir prévoir de la place, même si ça reste beaucoup moins gros qu'un four classique. D'ailleurs, si les finalités sont les mêmes, les méthodes, elles, sont différentes pour la cuisson.

Son intérêt principal, c'est de proposer une double cuve de 6,5 L et 4,5 L qui permet, comme on l'a dit, de cuire deux aliments avec des réglages distincts. Ou vous pouvez aussi coordonner la cuisson de votre plat principal avec celle de votre accompagnement. Selon les fiches produits, il est possible de faire jusqu'à 2,5 kg de frites, entre 6 à 8 filets de poulet ou pavés de saumon. Sa polyvalence fait qu'il se rapproche plus d'un mini-four à air chaud que d'une simple friteuse sans huile.