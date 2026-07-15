Le Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L EZ942HF0 est un air fryer à double compartiment pour deux préparations en parallèle, avec des températures différentes. Il est à retrouver pour 125,50 euros chez ElectroDepot, 129,99 euros chez Boulanger, au lieu de 249,99 euros.
La promesse de Moulinex avec l'Easy Fry Dual XXL et sa capacité totale de 11 litres, c'est de pouvoir préparer des repas pour 10 personnes en une seule fois. L'avantage c'est de pouvoir faire de la cuisson en mode friture sans utiliser beaucoup de matière grasse, et surtout, avec ce modèle particulier, de pouvoir faire deux plats différents en même temps. Deux cuves, deux températures, pour par exemple du poulet d'un côté et des frites de l'autre. C'est pratique, ça fait gagner du temps et sans remplacer un four, ça rend bien des services. Si vous cherchez à vous procurer ce modèle précis, sachez qu'il est à -49,8% chez ElectroDepot, et à -48% chez Boulanger, pendant les Soldes.
Voici la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L à 125,50 € au lieu de 249,99 €
Pourquoi choisir la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L ?
- Pour cuisiner un vrai repas en une seule fois plutôt que de faire les aliments les uns après les autres, avec le premier qui refroidit pendant que le second cuit. Pour les grandes tablées, c'est un véritable plus.
- Parce qu'il fait plus que les frites malgré l'image populaire qu'il a, le air fryer ne s'occupe pas que de ça : ses sept programmes et sa plage de température entre 40 et 200°C permet de tout faire.
- Il est simple d'utilisation, Moulinex a l'habitude de produire des appareils électroménagers, avec de l'expérience pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Il se prend en main en quelques minutes et les premiers plats sont immédiatement réussis.
Beaucoup moins encombrant qu'un four
Le Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L est un appareil plutôt imposant, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il dispose de deux compartiments pour la cuisson. Notez qu'il fait quand même 33 x 45,8 x 38,5 cm pour 11,5 kg. Donc si vous n'avez qu'une petite cuisine, il va falloir prévoir de la place, même si ça reste beaucoup moins gros qu'un four classique. D'ailleurs, si les finalités sont les mêmes, les méthodes, elles, sont différentes pour la cuisson.
Son intérêt principal, c'est de proposer une double cuve de 6,5 L et 4,5 L qui permet, comme on l'a dit, de cuire deux aliments avec des réglages distincts. Ou vous pouvez aussi coordonner la cuisson de votre plat principal avec celle de votre accompagnement. Selon les fiches produits, il est possible de faire jusqu'à 2,5 kg de frites, entre 6 à 8 filets de poulet ou pavés de saumon. Sa polyvalence fait qu'il se rapproche plus d'un mini-four à air chaud que d'une simple friteuse sans huile.
Quelques minutes pour préparer des plats croustillants
Avec l'Easy Fry Dual XXL 11L, vous avez sept programmes prédéfinis : frites, poulet, légumes, poisson, dessert, déshydratation (super pour les fruits séchés) et un mode manuel qui permet d'aller de 40 à 200°C. Il propose aussi une fonction de minuterie pour différer la cuisson des plats, ce qui n'est pas forcément recommandé si vous utilisez des produits frais. Il y a aussi l'arrêt automatique et les contrôles séparés des deux cuves.
Moulinex a poussé la simplification de l'utilisation jusqu'à l'entretien, puisque les cuves sont amovibles, avec un revêtement antiadhésif et une compatibilité avec le lave-vaisselle. Il faut quand même prévoir un minimum d'entretien régulier sur l'appareil en lui même, ce qui normal sur ce type d'appareil. Si vous suivez ces quelques consignes, vous devriez pouvoir l'utiliser très longtemps et ainsi régaler tous vos visiteurs avec de bons petits plats.
✅ Les points forts
- Sa grande capacité de 11 litres au total
- Les deux cuves indépendantes
- La cuisson synchronisée pour terminer deux plats en même temps
- Sa puissance de 2 700W pour accélérer la montée en température
- Le réglage manuel jusqu'à 200°C
- La facilité du nettoyage
❌ Les limites
- Prend de la place sur la plan de travail
- Pas de fenêtre de contrôle, donc pas de visibilité pendant la cuisson
- Pas de connectivité ni de fonction Smart
Voici la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L à 125,50 € au lieu de 249,99 €
Si vous cherchez de quoi préparer de bons plats rapidement sans trop vous prendre la tête, ce Moulinex Easy Fry Dual XXL est un bon candidat. Il se démarque surtout par sa double cuve et une fonction qui permet de synchroniser la cuisson pour que les deux plats soient prêts en même temps. Il y a de quoi faire à manger pour une grande tablée en utilisant très peu d'huile. C'est plus rapide qu'un four, ça reste quand même très encombrant comme machine, mais c'est d'une simplicité enfantine à utiliser.
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