La rentrée profite de certaines promotions, notamment en informatique (PC portables, imprimantes) et sur les packs "spécial étudiants". En revanche, les gros deals sur des TV QLED grand format, des robots aspirateurs haut de gamme ou des robots de piscine sont beaucoup plus rares en septembre. Ces produits sont typiquement bradés pendant les Soldes d'été, les Prime Day ou le Black Friday. Pour des achats fortement saisonniers comme le robot piscine, les ventilateurs ou la trottinette électrique, attendre la rentrée n'a pas beaucoup de sens puisque le besoin est immédiat et les remises déjà là. Pour un smartphone ou un PC, la rentrée peut valoir le coup, mais sur la majorité des références de cette sélection, la fenêtre de prix intéressante se situe aujourd'hui, pas en octobre.