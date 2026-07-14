Les Soldes d'été 2026 entrent dans leur 4e démarque et les marchands commencent à vider leurs stocks. Robot piscine AIPER Scuba S3, Roborock Qrevo S Pro à -34%, Pixel 10a, Galaxy S25, packs Samsung avec accessoires, TV Mini LED TCL, QLED Hisense 75 pouces à -38%, ventilateurs DREO et Shark, trottinette Segway... cette sélection multi marchands rassemble les bons plans les plus intéressants à saisir avant la fin des Soldes.
Après plusieurs semaines de promotions, les Soldes d'été 2026 arrivent dans leur dernière ligne droite, avec une période qui court jusqu'au mardi 21 juillet. Amazon, Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty en profitent pour dégainer leurs dernières offres fortes, souvent sur des produits au cœur des usages de saison : entretien de la piscine, ménage facilité avec des robots et aspirateurs balais, smartphones bien placés pour partir en vacances, TV et vidéoprojecteurs pour les soirées sport ou cinéma, ventilateurs pour supporter la chaleur, trottinette électrique pour les trajets du quotidien.
TOP 15 des deals chez Amazon, Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty
Pas besoin de courir de site en site pour trouver les meilleures affaires de cette dernière semaine de Soldes : on a rassemblé pour vous les 15 offres les plus intéressantes du moment, tous marchands confondus. Piscine, ménage, smartphones, TV, mobilité... chaque univers a droit à sa sélection de remises qui valent vraiment le coup.
Robot Piscine
- Robot piscine Aiper Scuba S3 à 599 € au lieu de 649 € (8% de réduction)
Aspirateurs / entretien maison
- Aspirateur robot Roborock Qrevo S Pro à 389,99 € au lieu de 589,99 € (34% de réduction)
- Aspirateur balai Dyson V16 Piston Animal à 699 € au lieu de 849 € (18% de réduction)
Smartphones et packs téléphonie
- Google Pixel 10a 256 Go à 499 € au lieu de 649 € (23% de réduction)
- Samsung Galaxy S25 128 Go à 569 € au lieu de 801 € (29% de réduction)
- Pack Samsung Galaxy A27 128 Go + montre connectée Galaxy Fit3 à 319 € au lieu de 439,99 € (27% de réduction)
- Pack Samsung Galaxy A57 128 Go + casque sans fil Lacoste à 429 € au lieu de 499 € (14% de réduction)
- Pack Samsung Galaxy A37 128 Go + batterie externe 10 000 mAh à 379 € au lieu de 399 € (5% de réduction)
Caméras d'action
- Pack Insta360 X5 Essentiels à 545 € au lieu de 699 € (22% de réduction)
Ventilateurs / rafraîchissement
- Ventilateur tour DREO avec refroidissement par eau à 201,67 € au lieu de 220,52 € (9% de réduction)
- Ventilateur nomade Shark ChillPill à 109,99 € au lieu de 129,99 € (15% de réduction)
TV et vidéoprojecteur
- TV Mini LED TCL Pro 2026 55 pouces (140 cm) à 699 € au lieu de 799 € (13% de réduction)
- Vidéoprojecteur home cinéma Philips Neopix 256 à 139 € au lieu de 169 € (18% de réduction)
- TV LED Hisense QLED Pro 2026 75 pouces (189 cm) à 749 € au lieu de 1 199 € (38% de réduction)
Mobilité urbaine
- Trottinette électrique Segway F3 E à 499,99 € au lieu de 599,99 € (17% de réduction)
❤️ Nos 5 produits coup de cœur des Soldes
Parmi toutes les offres de cette sélection multi marchands, cinq produits se détachent nettement. On les a choisis en croisant trois critères : le niveau de remise réel, l'intérêt du produit pour un usage estival, et le rapport qualité/prix qu'ils offrent une fois soldés. Voici les achats qu'on validerait sans hésiter cette semaine.
Moins 450 € sur une QLED 75 pouces : la TV Hisense qui fait exploser les compteurs
C'est la remise la plus forte de toute la sélection : 450 € d'économie sur une QLED 75 pouces récente. La Hisense 75E7S Pro 2026 combine une grande diagonale 4K et une dalle QLED pour une image vive et contrastée, idéale pour le sport, les films et les séries. À 749 €, le rapport taille/prix est difficile à battre pour équiper un salon avant la fin de l'été.
✅ Les points forts
- Diagonale généreuse de 75 pouces pour un tarif habituellement réservé à des tailles bien plus modestes
- Dalle QLED : couleurs vives et contrastes marqués, parfait pour le sport et le cinéma
- La remise de 38% est l'une des plus fortes jamais vues sur ce modèle
❌ Les limites
- Une diagonale aussi imposante demande un salon suffisamment grand pour un recul confortable
- Le rétroéclairage LED classique reste moins précis qu'une dalle Mini LED ou OLED sur les scènes très sombres
Roborock Qrevo S Pro : 200 € de réduction et le ménage devient une formalité
Avec 200 € de remise, le Roborock Qrevo S Pro est l'un des aspirateurs robots laveurs les plus intéressants de ces Soldes. Station multifonction, séchage à l'air chaud, serpillières rotatives et navigation intelligente : c'est un vrai bras droit pour gérer le ménage sans effort, particulièrement appréciable en été quand on préfère profiter de l'extérieur.
✅ Les points forts
- Station tout-en-un avec lavage et séchage automatique des serpillières
- Navigation intelligente qui cartographie précisément le logement
- Une remise de 34% rarement atteinte sur un modèle aussi récent
❌ Les limites
- La station d'accueil prend de la place et nécessite un accès facile à l'eau
- L'entretien régulier de la station (vidange, nettoyage des bacs) demande un peu de rigueur
Le flagship Samsung à prix cassé : le Galaxy S25 perd plus
de 230 € pour les Soldes chez Amazon
Plus de 230 € de remise sur le flagship Samsung de l'année : c'est l'une des meilleures affaires smartphone de cette sélection. Puce Snapdragon 8 Elite, suite photo redoutable, écran Dynamic AMOLED, intégration Galaxy AI complète. Sous les 570 €, il devient un flagship Android très accessible pour équiper son quotidien avant la rentrée.
✅ Les points forts
- Puce Snapdragon 8 Elite très puissante, taillée pour durer plusieurs années
- Suite photo haut de gamme avec un excellent traitement d'image
- Prix flagship ramené au niveau d'un bon milieu de gamme
❌ Les limites
- Le stockage de 128 Go peut vite se révéler limité pour les gros utilisateurs de photo/vidéo
- L'autonomie reste correcte sans être exceptionnelle face à certains concurrents Android
Le duo gagnant de l'été : smartphone Samsung et montre connectée Galaxy Fit 3 en un seul pack à prix cassé
Ce pack Boulanger est malin pour l'été : un smartphone milieu de gamme récent, accompagné d'une montre connectée Galaxy Fit3 pour le suivi d'activité, le sommeil et les notifications au poignet. La remise dépasse les 120 €, ce qui rend le combo smartphone + wearable particulièrement attractif pour ceux qui veulent s'équiper en une fois.
✅ Les points forts
- Le pack inclut un wearable complet, sans surcoût significatif par rapport au smartphone seul
- Plus de 120 € d'économie cumulée sur les deux produits achetés séparément
- La Galaxy Fit3 s'intègre nativement à l'écosystème Samsung Health
❌ Les limites
- Le Galaxy A27 reste un modèle d'entrée/milieu de gamme, avec des performances limitées en usage intensif
- La Galaxy Fit3 propose moins de fonctionnalités qu'une vraie montre connectée type Galaxy Watch
AIPER Scuba S3, l'entretien de la piscine qui se fait sans lever le petit doigt
Le robot piscine AIPER Scuba S3 colle parfaitement à la période, même si la remise est plus modeste que les autres coups de cœur. Nettoyage fond, parois et ligne d'eau, autonomie confortable, fonctionnement sans fil : il s'occupe de l'entretien de la piscine pendant que vous profitez de l'eau. La réduction intervient en plein cœur de la saison, ce qui en fait un achat logique maintenant plutôt qu'à la rentrée.
✅ Les points forts
- Nettoyage complet fond, parois et ligne d'eau en une seule machine
- Fonctionnement 100% sans fil, sans câble encombrant à gérer
- Timing d'achat idéal, en plein cœur de la saison piscine
❌ Les limites
- La remise de 8% reste modeste comparée aux autres offres de la sélection
- L'autonomie de la batterie peut nécessiter plusieurs recharges pour les grands bassins
4e démarque des Soldes : à quoi s'attendre pour cette ultime semaine de promotion ?
La 4e démarque correspond à la dernière phase des Soldes d'été, qui se termine le mardi 21 juillet 2026. L'objectif des marchands est de liquider ce qui reste en stock avant cette date. Concrètement, cela se traduit par deux phénomènes : certaines références bénéficient de remises plus agressives, comme la TV Hisense à -38% ou le Roborock à -34%, tandis que le choix se réduit sur les modèles les plus populaires, avec des ruptures plus fréquentes et parfois des coloris ou capacités de stockage moins courants. Sur cette sélection, on est typiquement dans cette dynamique : de grosses réductions sur certaines références, mais un timing serré pour commander avant que les disponibilités ne se dégradent.
Mieux vaut-il acheter maintenant ou attendre de potentielles promotions à la rentrée ?
La rentrée profite de certaines promotions, notamment en informatique (PC portables, imprimantes) et sur les packs "spécial étudiants". En revanche, les gros deals sur des TV QLED grand format, des robots aspirateurs haut de gamme ou des robots de piscine sont beaucoup plus rares en septembre. Ces produits sont typiquement bradés pendant les Soldes d'été, les Prime Day ou le Black Friday. Pour des achats fortement saisonniers comme le robot piscine, les ventilateurs ou la trottinette électrique, attendre la rentrée n'a pas beaucoup de sens puisque le besoin est immédiat et les remises déjà là. Pour un smartphone ou un PC, la rentrée peut valoir le coup, mais sur la majorité des références de cette sélection, la fenêtre de prix intéressante se situe aujourd'hui, pas en octobre.
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