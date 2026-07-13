Boulanger propose le pack Marshall Emberton III + Minor IV à 179,99 € au lieu de 279,98 €, soit une réduction de 36%. Une occasion rare de s'équiper à la fois d'une enceinte portable et d'écouteurs signés Marshall, deux références appréciées pour leur son et leur design, pour moins de 180 €.
Le pack associe deux produits complémentaires de la gamme audio Marshall : l'enceinte portable Emberton III, pensée pour une écoute nomade robuste et puissante, et les écouteurs intra-auriculaires Minor IV, conçus pour un usage quotidien mobile. Marshall s'est construit une réputation particulière dans l'audio grand public en reprenant l'identité visuelle de ses amplis de scène légendaires, tout en proposant des produits pensés pour un usage moderne (Bluetooth, autonomie, résistance à l'eau). Réunir ces deux appareils dans un seul pack à prix réduit permet de couvrir aussi bien l'écoute partagée (enceinte) que l'écoute individuelle (écouteurs) sans multiplier les achats séparés.
Pourquoi choisir ce pack Marshall ?
- Deux usages complémentaires couverts en un seul achat : l'enceinte pour l'écoute partagée, les écouteurs pour la mobilité individuelle.
- Un design signature Marshall identique sur les deux produits, pour une cohérence esthétique inspirée des amplis de scène de la marque.
- Une réduction cumulée qui rend l'accès à cet écosystème audio Marshall nettement plus abordable qu'à l'achat séparé.
Une enceinte pensée pour suivre partout sans compromis sur le son
L'Emberton III mise sur un format compact et résistant, avec une certification à l'eau et à la poussière qui permet de l'emmener à la plage, en camping ou simplement dans le jardin sans crainte. Son design cylindrique reprend les codes visuels des amplis Marshall (grille métallique, boutons dorés, logo signature), ce qui en fait autant un objet de style qu'une enceinte fonctionnelle. Pour une utilisation en extérieur ou lors de déplacements, cette robustesse couplée à une autonomie pensée pour la journée en fait un compagnon fiable, sans avoir à se soucier en permanence des conditions d'utilisation.
Des écouteurs pour l'écoute individuelle du quotidien
Les Minor IV complètent logiquement l'enceinte en couvrant l'usage nomade individuel : trajets, transports, sport ou simplement écoute privée sans déranger l'entourage. Leur format intra-auriculaire et leur boîtier de charge compact permettent de les glisser facilement dans une poche, avec une autonomie pensée pour tenir sur plusieurs recharges au cours d'une même journée. En les associant à l'Emberton III dans ce pack, l'utilisateur dispose ainsi d'une solution complète pour basculer entre écoute partagée et écoute personnelle selon le contexte, sans avoir à jongler entre plusieurs marques ou écosystèmes différents.
✅ Les points forts
- Deux produits complémentaires réunis en un seul pack, couvrant écoute partagée et écoute individuelle.
- Design signature Marshall cohérent sur l'enceinte et les écouteurs.
- Réduction de 36% qui rend l'accès à cet écosystème audio nettement plus accessible.
❌ Les limites
- Le pack impose l'achat des deux produits ensemble, sans possibilité de choisir uniquement l'un des deux à ce tarif.
- Les amateurs de basses très prononcées devront vérifier que le rendu sonore de l'Emberton III correspond à leurs attentes avant achat.
- Disponibilité des coloris parfois limitée sur les offres en pack, à vérifier avant de valider la commande.
Avec ce pack à 179,99 € au lieu de 279,98 €, Boulanger permet de s'équiper en une seule fois d'une enceinte portable robuste et d'écouteurs nomades, tout en conservant l'identité sonore et visuelle propre à Marshall. Pour celles et ceux qui cherchaient à renouveler leur setup audio ou à découvrir l'univers Marshall sans multiplier les achats, cette réduction de 36% pendant les Soldes rend l'ensemble particulièrement cohérent.
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