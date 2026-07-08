Cumuler un abonnement ChatGPT Plus à environ 23 € par mois et un abonnement Claude Pro à environ 21 € par mois représente une dépense proche de 530 € sur une année pleine, sans compter d'éventuels réajustements tarifaires. le pass à vie 1min.AI Pro, actuellement affiché à 21,83 €, change la logique du calcul en donnant accès à une quinzaine de modèles, dont GPT-5, Claude Opus et Gemini Pro, pour un unique paiement.

Cette offre StackSocial s'adresse en priorité aux profils qui alternent régulièrement entre plusieurs IA sans avoir besoin des quotas les plus élevés de chaque abonnement premium pris séparément. Reste à savoir si ce modèle économique à vie tient réellement la route sur la durée, ce que nous détaillons dans la suite de cet article.