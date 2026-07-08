Cumuler un abonnement ChatGPT Plus et un abonnement Claude Pro finit par peser lourd sur le budget mensuel, surtout quand les deux ne sont utilisés qu'à moitié. StackSocial propose actuellement le pass à vie 1min.AI Pro à 21,83 €, une alternative qui mérite d'être passée au crible plutôt que simplement comparée sur le prix affiché.
Cumuler un abonnement ChatGPT Plus à environ 23 € par mois et un abonnement Claude Pro à environ 21 € par mois représente une dépense proche de 530 € sur une année pleine, sans compter d'éventuels réajustements tarifaires. le pass à vie 1min.AI Pro, actuellement affiché à 21,83 €, change la logique du calcul en donnant accès à une quinzaine de modèles, dont GPT-5, Claude Opus et Gemini Pro, pour un unique paiement.
Cette offre StackSocial s'adresse en priorité aux profils qui alternent régulièrement entre plusieurs IA sans avoir besoin des quotas les plus élevés de chaque abonnement premium pris séparément. Reste à savoir si ce modèle économique à vie tient réellement la route sur la durée, ce que nous détaillons dans la suite de cet article.
Voici le 1min.AI Pro (accès à vie) à 21,83 € au lieu de 204,60 € chez StackSocial !
Pourquoi choisir le 1min.AI Pro ?
- Paiement unique et définitif : 21,83 € réglés une seule fois, sans mensualité à gérer ensuite ni renouvellement automatique.
- Modèles multiples réunis : GPT-5, Claude Opus, Gemini Pro et une quinzaine d'autres modèles accessibles depuis une seule interface.
- Crédits mensuels renouvelés : 1 000 000 de crédits chaque mois, utilisables pour du texte, de l'image, de l'audio et de la vidéo.
Un accès de secours quand ChatGPT ou Claude ralentissent
Le plan Pro accorde 1 000 000 de crédits renouvelés chaque mois, un volume qui couvre une utilisation régulière centrée sur le texte, l'image et une partie de l'audio. La fonction Multi AI Chat permet d'interroger plusieurs modèles avec une seule requête, ce qui facilite la comparaison des réponses avant de retenir la plus pertinente pour une tâche donnée. Dans son avis publié en mars 2026, la rédaction Clubic souligne que 1min.AI trouve surtout sa place dans deux situations précises : en secours lorsque le modèle principal est saturé ou en maintenance, et pour comparer rapidement plusieurs sorties avant de trancher. Pour un rédacteur, un développeur ou un community manager qui bascule déjà entre plusieurs IA au quotidien, cette double fonction représente un gain de temps concret. La génération vidéo reste toutefois plus gourmande en crédits et mérite une utilisation mesurée pour ne pas épuiser le quota mensuel.
Un complément plutôt qu'un remplacement total
1min.AI ne rivalise pas avec les quotas généreux ni les fonctionnalités avancées d'un abonnement Claude Pro ou ChatGPT Plus utilisé de façon intensive et centré sur un seul modèle. Il prend tout son sens pour un usage polyvalent, en secours ou en comparaison entre plusieurs IA, plutôt que comme unique outil au quotidien pour un profil déjà satisfait par un abonnement premium unique.
✅ Les points forts
- Paiement unique sans engagement, rentabilisé en moins de deux mois face au cumul de ChatGPT Plus et Claude Pro
- Accès à une quinzaine de modèles dont GPT-5, Claude Opus et Gemini Pro
- Fonction Multi AI Chat pour comparer plusieurs réponses en une seule requête
- Outils complémentaires pour l'image, l'audio, la vidéo et le traitement de documents
- 1 000 000 de crédits mensuels renouvelés automatiquement
❌ Les limites
- Le modèle économique du deal à vie repose sur la pérennité de la plateforme, difficile à garantir sur plusieurs années
- Les crédits se consomment rapidement en génération vidéo ou en image intensive
- Une interface plus dense et moins guidée qu'un abonnement natif pour un usage ciblé sur un seul modèle
- Un service non recommandé pour des données professionnelles sensibles, selon l'avis Clubic
Le pass 1min.AI Pro à 21,83 € reste disponible chez StackSocial : vérifiez sa disponibilité avant qu'il ne change de palier !
Le 1min.AI Pro à 21,83 € s'adresse avant tout à celles et ceux qui jonglent déjà entre plusieurs IA et cherchent un accès de secours fiable ou un outil de comparaison, plutôt qu'un remplacement pur et simple de leur abonnement premium habituel. Le calcul est simple à poser : ce paiement unique est amorti en moins de deux mois face au cumul de ChatGPT Plus et Claude Pro, et tout le reste devient un bonus sur la durée.
Les profils qui utilisent un seul modèle de façon intensive, avec des besoins de quotas élevés ou des fonctionnalités très spécifiques, trouveront davantage d'intérêt à conserver leur abonnement premium direct. Pour les autres, cette licence à vie mérite clairement d'être ajoutée à la liste avant que l'offre StackSocial ne change de palier.
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