La Logitech G502 Lightspeed est une souris gaming sans-fil avec 11 boutons programmables à retrouver pendant les Soldes pour 29,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Boulanger.
La Logitech G502 Hero est une souris gaming filaire, une technologie old-school mais infaillible. Encore aujourd’hui elle est très prisée parce qu’il s’agit de celle qui a le moins de latence. Avec la technologie sans fil grâce à un dongle USB 2,4 GHz, on est capable d’atteindre une latence quasi-similaire à du filaire, mais ça reste encore la référence. D’où leur utilisation encore aujourd’hui. Cette Logitech G502 Hero est un grand classique sorti il y a déjà plusieurs années qui reste encore une référence aujourd'hui. Référence que vous retrouvez avec 30 euros de réduction pour les Soldes sur Boulanger.
Pourquoi choisir la Logitech G502 Hero ?
- Pour sa polyvalence, elle est aussi bonne en jeu qu’en bureautique, avec un grand nombre de boutons personnalisables et de profils de réglages.
- Parce qu’elle est très maîtrisable si vous prenez le temps de la configurer, avec même un poids ajustable.
- Elle est éprouvée, sur le marché depuis des années, c’est une vraie référence en la matière qui continue de se vendre comme des petits pains encore aujourd’hui.
Une souris avec des poids personnalisables
La Logitech G502 Hero est la troisième évolution filaire de la famille G502 de la marque, avec une vraie évolution par rapport à la G502 Proteus Spectrum : l’adoption d’un capteur Hero 16K. Le design et l’architecture générale restent très proches, par contre. C’est un modèle filaire, ce qui pourrait en gêner certains avec l’encombrement du câble, mais au moins, vous n'aurez pas de souci de batterie.
Son châssis est adapté aux droitiers, avec un design anguleux et un appui très marqué pour le pouce. Si vous êtes un habitué du palm grip ou du claw grip, c'est un modèle tout à fait adapté. La particularité de cette souris, c'est d’avoir des poids amovibles pour ajuster la masse. Ça se passe sous la souris, au niveau du capteur, où vous pouvez enlever des chevrons magnétiques.
Des commandes ultra-réactives
L’un des grands atouts de la Logitech G502 Hero, c’est son arsenal de 11 boutons programmables, ce qui est très appréciable notamment si vous jouez à des jeux de type MMO ou JDR. Comme ça, vous pouvez assigner des raccourcis à tous les boutons pour lancer vos actions plus rapidement. Il y a même des commandes sur la molette et une fonction de défilement libre qui peut être plaisante dans certaines situations.
Comment ne pas parler du capteur, évoqué plus haut : un modèle Hero 16K avec une sensibilité annoncée jusqu’à 25 600 DPI et une vitesse de transmission de 1 000 Hz. Avec ça, vous pouvez être d’une précision diabolique à l’écran, ce qui est un atout certain sur les jeux qui demandent une réactivité au-dessus de la moyenne. Toute la personnalisation passe par le logiciel G Hub où on peut se créer des profils selon les jeux et ainsi passer rapidement de l’un à l’autre. D’ailleurs, la souris a de la mémoire intégrée pour avoir jusqu'à 5 profils.
✅ Les points forts
- La précision de son capteur Hero 16K
- Les 11 boutons programmables pour s’adapter à tous les jeux
- La prise en main confortable (pour les droitiers)
- La molette débrayable avec défilement libre
- Le poids ajustable
- Les cinq profils intégrés dans la souris
❌ Les limites
- Un peu lourde face aux standards actuels
- Pas de version ambidextre
- Le fil peut en gêner certains
Si vous cherchez une bonne souris gaming avec un budget réduit, cette Logitech G502 Hero est un modèle tout à fait recommandable. Il a fait ses preuves depuis plusieurs années et est plutôt complet pour le prix, avec des poids ajustables, 11 boutons programmables et cinq profils intégrés directement dans la souris. Si vous êtes à l’aise avec une souris pour droitier, n’avez rien contre un modèle qui pèse un peu sous la main, c’est une bonne pioche à qui on ne peut pas reprocher grand-chose.
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