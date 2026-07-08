La Logitech G502 Hero est la troisième évolution filaire de la famille G502 de la marque, avec une vraie évolution par rapport à la G502 Proteus Spectrum : l’adoption d’un capteur Hero 16K. Le design et l’architecture générale restent très proches, par contre. C’est un modèle filaire, ce qui pourrait en gêner certains avec l’encombrement du câble, mais au moins, vous n'aurez pas de souci de batterie.

Son châssis est adapté aux droitiers, avec un design anguleux et un appui très marqué pour le pouce. Si vous êtes un habitué du palm grip ou du claw grip, c'est un modèle tout à fait adapté. La particularité de cette souris, c'est d’avoir des poids amovibles pour ajuster la masse. Ça se passe sous la souris, au niveau du capteur, où vous pouvez enlever des chevrons magnétiques.