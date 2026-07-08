Si vous possédez une piscine, vous savez à quel point l'entretien peut être contraignant. Le Bocxi Y50SE est là pour s'occuper du fond et des parois pour 339,99 euros au lieu de 699,99 euros pendant les Soldes Amazon.
Il fait beau, il fait chaud, ça ne vous a pas échappé et vous êtes peut-être l'heureux possesseur d'une piscine, saint Graal du rafraîchissement ultime en cette période climatiquement désastreuse. Mais une piscine, ça s'entretient, pour ne pas abîmer le liner ou ne serait que ce se baigner dans une eau propre. Le Bocxi Y50SE est un robot de piscine conçu pour s'occuper du fond et des parois de votre piscine, pour que vous puissiez en profiter dans de bonnes conditions. Surtout que pendant les Soldes, vous pouvez le retrouver à 339,99 euros au lieu de 399,99 euros avec une case coupon à cocher.
Pourquoi choisir le Bocxi Y50SE ?
- Pour plus de confort au quotidien si vous avez une piscine : pas de câble, pas d'intervention de votre part, il ne complique pas la vie.
- Il entretient toute la piscine aussi bien la ligne d'eau que les parois et le fond. Il ne se contente pas d'un simple dépoussiérage, il vise un entretien complet.
- Pour son prix soldé parce qu'un appareil qui peut s'occuper de nettoyer votre piscine pour moins de 340 euros, c'est plutôt rare.
Un robot qui ne s'encombre pas de câble
Le Bocxi Y50SE est un robot de piscine qui est vraiment le pendant aquatique des robots aspirateurs laveurs qu'on installe dans notre domicile. Il est intéressant parce qu'il n'a pas besoin de câble pour fonctionner, ce qui est un vrai plus car si vous avez un robot avec câble, ça peut gêner si vous souhaitez vous baigner pendant qu'il passe. Là, vous pouvez nager en toute liberté, vous n'allez pas vous enchevêtrer dans le câble.
Pour ça, il est équipé d'un moteur brushless de 110 W pour une puissance d'aspiration de 3 120 GPH. En action, il ramasse les brindilles, les petites pierres, le sable, les feuilles ou même les insectes qui son tombés dans la piscine. Si jamais votre piscine est creusée au milieu d'arbres, entourée de pelouse ou exposée au vent, c'est un vrai plus.
Il escalade les parois de votre piscine
Le Bocxi Y50SE propose quatre modes de nettoyage intelligents : vous pouvez choisir de nettoyer seulement le fond, la ligne d'eau, les parois ou faire un entretien intégral. Son utilisation est facile : vous plongez le robot dans la piscine pour qu'il commence et lorsqu'il a fini, vous le ressortez pour le rechargez. Il dispose d'un panier filtrant de 4 L pour recueillir tout ce qu'il ramasse. Donc pendant qu'il recharge, vous n'avez qu'à vider ledit panier pour le préparer au prochain passage.
L'autonomie est annoncée à 120 minutes, ce qui devrait être suffisant pour s'occuper d'une piscine de 200m². Il a besoin d'au moins 50 cm de fond pour démarrer l'aspiration et il fonctionne avec deux brosses à rouleaux en PVC, ainsi que des chenilles antidérapantes pour grimper sur les parois. Il suit un parcours en Z et en S pour éviter les chevauchements et franchir les obstacles comme les échelles, les drains ou encore l'éclairage.
✅ Les points forts
- Sans fil ni câble, pour une vraie liberté
- Il nettoie tout dans la piscine
- Une proposition cohérente pour une piscine domestique
- On peut choisir de nettoyer seulement une partie de la piscine
❌ Les limites
- L'autonomie peut sembler limitée pour les grandes piscines
Si vous cherchez une solution simple, rapide et efficace pour entretenir votre piscine, vous avez le Bocxi Y50SE pour vous venir en aide. Sur le papier, il coche toute les cases de l'entretien facile, les avis des utilisateurs ont l'air d'aller dans ce sens, même si on pourrait rester méfiant car il n'y a pas trop de retours sur des sites spécialisés. Mais pourquoi ne pas lui faire confiance puisqu'il promet de nettoyer l'eau de votre piscine rapidement et efficacement ? Son prix en baisse donne envie de lui laisser une chance pour piquer une tête pendant la canicule.
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