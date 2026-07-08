Le Bocxi Y50SE est un robot de piscine qui est vraiment le pendant aquatique des robots aspirateurs laveurs qu'on installe dans notre domicile. Il est intéressant parce qu'il n'a pas besoin de câble pour fonctionner, ce qui est un vrai plus car si vous avez un robot avec câble, ça peut gêner si vous souhaitez vous baigner pendant qu'il passe. Là, vous pouvez nager en toute liberté, vous n'allez pas vous enchevêtrer dans le câble.

Pour ça, il est équipé d'un moteur brushless de 110 W pour une puissance d'aspiration de 3 120 GPH. En action, il ramasse les brindilles, les petites pierres, le sable, les feuilles ou même les insectes qui son tombés dans la piscine. Si jamais votre piscine est creusée au milieu d'arbres, entourée de pelouse ou exposée au vent, c'est un vrai plus.