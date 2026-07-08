Le Philips Atlas n'est pas un simple ventilateur d'appoint : c'est un plafonnier deux en un qui combine brassage d'air et éclairage LED réglable. Habituellement affiché à 142,07 euros, ce modèle à pales rétractables et finition nickel profite d'une remise de 33 % qui le fait passer à 94,99 euros, comme l'indique la fiche du produit chez Amazon en ce moment. Ce positionnement tarifaire s'adresse en priorité à ceux qui cherchent à rafraîchir une chambre ou un salon sans multiplier les appareils fixés au plafond.

Sur le segment des plafonniers ventilateurs avec éclairage intégré, ce tarif se situe dans une fourchette cohérente avec d'autres références repérées récemment par la rédaction pendant les soldes d'été, sans pour autant sacrifier la puissance de ventilation annoncée par Philips.