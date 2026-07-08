Entre les soldes d'été et une nouvelle vague de chaleur prévue sur une bonne partie de la France, le ventilateur de plafond Philips Atlas passe sous la barre des 100€ chez Amazon. Voici ce que vaut réellement cette offre deux en un, entre ventilation puissante et éclairage LED réglable.
Le Philips Atlas n'est pas un simple ventilateur d'appoint : c'est un plafonnier deux en un qui combine brassage d'air et éclairage LED réglable. Habituellement affiché à 142,07 euros, ce modèle à pales rétractables et finition nickel profite d'une remise de 33 % qui le fait passer à 94,99 euros, comme l'indique la fiche du produit chez Amazon en ce moment. Ce positionnement tarifaire s'adresse en priorité à ceux qui cherchent à rafraîchir une chambre ou un salon sans multiplier les appareils fixés au plafond.
Sur le segment des plafonniers ventilateurs avec éclairage intégré, ce tarif se situe dans une fourchette cohérente avec d'autres références repérées récemment par la rédaction pendant les soldes d'été, sans pour autant sacrifier la puissance de ventilation annoncée par Philips.
Pourquoi choisir le Philips Atlas ?
- Un plafonnier deux en un : ventilation et éclairage LED réglable réunis dans un seul appareil, sans multiplier les points lumineux au plafond.
- Un débit d'air soutenu : jusqu'à 170 m³/min annoncés par Philips, une donnée supérieure au seuil de 150 m³/min recommandé par le guide d'achat Clubic pour une pièce d'environ 30 m².
- Une remise de 33 % pendant les soldes : le prix passe de 142,07 € à 94,99 € chez Amazon, une baisse à vérifier avant la fin de la période promotionnelle.
Un plafonnier pensé pour les chambres et salons qui souffrent en été
Le moteur à courant continu du Philips Atlas assure un débit d'air maximal de 170 m³/min, réparti sur six vitesses réglables depuis la télécommande fournie. Cette donnée dépasse le seuil de 150 m³/min que la rédaction Clubic recommande dans son guide d'achat des ventilateurs pour couvrir efficacement une pièce d'environ 30 m². Les pales, transparentes et rétractables, se replient directement dans le boîtier lorsque l'appareil est éteint, un choix esthétique qui limite l'encombrement visuel au plafond une fois la ventilation coupée. Côté éclairage, la température de couleur se règle de 3 000 à 6 500 K avec une gradation jusqu'à 5 %, de quoi couvrir aussi bien un coin lecture le soir qu'un éclairage plus neutre en journée.
Face aux ventilateurs de plafond connectés, un choix plus classique mais éprouvé
Contrairement à des modèles pilotables en Wi-Fi que la rédaction a récemment testés ou repérés, le Philips Atlas se contrôle uniquement via une télécommande RF, sans application mobile ni compatibilité assistant vocal. Il mise davantage sur la fiabilité d'une marque installée en éclairage domestique que sur des fonctions connectées supplémentaires, ce qui simplifie son usage au quotidien mais limite le pilotage à distance depuis un smartphone.
✅ Les points forts
- Débit d'air annoncé de 170 m³/min réparti sur six vitesses réglables
- Fonctionnement bidirectionnel, utilisable pour rafraîchir en été et pour redistribuer l'air chaud en hiver
- Niveau sonore contenu, inférieur à 50 dB selon les données constructeur
- Éclairage LED réglable de 3 000 à 6 500 K avec gradation intégrée
- Installation simplifiée, réduite à 8 étapes selon Philips contre 16 sur les générations précédentes
❌ Les limites
- Aucune connectivité Wi-Fi ni pilotage par application mobile
- Gradation lumineuse limitée à 5 %, un réglage parfois jugé restrictif par rapport à d'autres modèles LED
- Une seule finition nickel disponible sur cette offre précise
- Le prix de 142,07 € reste une référence fournisseur, à comparer à l'historique récent avant l'achat
Le Philips Atlas est actuellement affiché à 94,99 € chez Amazon, sous réserve de stock disponible !
Le Philips Atlas coche les cases d'un achat pertinent pour équiper une chambre ou un salon dépourvu de climatisation, avec un débit d'air correct, un fonctionnement toute l'année et un éclairage soigné en prime. À 94,99 euros, la remise de 33 % rapproche ce modèle des tarifs pratiqués sur d'autres références comparables repérées cet été par la rédaction, tout en conservant l'avantage d'une marque reconnue en éclairage domestique.
Les foyers qui recherchent avant tout un pilotage connecté ou une compatibilité avec un assistant vocal auront intérêt à regarder du côté des modèles Wi-Fi, ce Philips Atlas misant sur la simplicité d'une télécommande RF classique. Pour les autres, en particulier ceux qui souhaitent remplacer un point lumineux existant par une solution deux en un avant la prochaine vague de chaleur, cette offre mérite d'être vérifiée tant que les soldes d'été et le stock chez Amazon le permettent.
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