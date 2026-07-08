Avec du 100 Hz, un temps de réponse d'1 ms et un prix abordable de 80,99 euros, le TCL 24G54 est un moniteur intéressant pour ceux qui mêlent bureautique et de petites sessions gaming.
Un rapide coup d'œil au marché des écrans gamers montre que le prix de ces moniteurs peut rapidement s'envoler. Pourtant, des dalles avec des fonctionnalités gaming intéressantes sont aussi disponibles à des prix bien plus abordables. Durant les soldes d'été, ce TCL 24G54 est vendu chez Boulanger à 80,99 euros, soit une remise de 22 % sur son prix d'origine.
Pourquoi choisir le TCL 24G54 ?
- Une installation personnalisable : Avec son pied inclinable et ajustable, cet écran devrait se fondre dans toutes les configurations
- Adapté au gaming : Du 100 Hz avec un temps de réponse d'1 ms, tous les jeux tourneront sans souci. On regrettera tout de même l'absence de 144 Hz pour profiter des consoles de dernière génération dans les meilleures conditions.
- Une dalle de 24 pouces lumineuse : Avec un pic HDR mesuré à 450 nits, les rayons du soleil ne devraient pas gêner l'utilisation de cet écran.
À l'aise dans tous les set-up
Le TCL 24G54 possède un design ajustable. Son pied de 18 cm ne devrait pas prendre trop de place sur un bureau. Par ailleurs, ce pied est un élément important dans cet écran. Il ne se contente pas de supporter la dalle de 24 pouces puisqu'il peut s'incliner et s'ajuster en hauteur. La personnalisation aurait pu être parfaite si l'écran pouvait se retourner à la verticale, mais ce n'est pas le cas ici.
Ce moniteur se présente avec une dalle miniLED de 24 pouces avec une résolution en FullHD. Pour améliorer la qualité des couleurs, il est compatible avec le HDR. Une protection contre la lumière bleue est aussi présente. Du côté de la luminosité, il affiche une luminosité de 450 nits et pourra être utilisé même dans les bureaux baignés par le soleil.
Un gaming acceptable
Cet écran possède un Display Port et une entrée HDMI 2.1. Il est donc possible de connecter une console récente dessus, mais elles ne pourront pas être exploitées à leur plein potentiel. L'écran est limité à 100 Hz. Le 144 Hz n'est donc pas de la partie. Toutefois, avec son temps de réponse d'1 ms, si vous êtes un joueur PC, vous disposerez d'une bonne fluidité même lors des sessions gaming les plus intensives.
Si vous optez pour ce moniteur pour de la bureautique alors le résultat est très bon. Si vous êtes monteur vidéo, le HDR vous permettra d'avoir des couleurs fidèles. S'agissant d'une dalle VA, les angles de vision sont plus restreints que ceux d'un écran IPS et pourront légèrement ternir les couleurs selon les configurations.
✅ Les points forts
- Un temps de réponse d'1 ms et du 100 Hz
- Une dalle OLED lumineuse
- Une configuration ajustable
❌ Les limites
- Pas de 144 Hz
- Impossible de le retourner à la verticale
Pour moins de 100 euros, le TCL 24G54 possède un excellent rapport qualité-prix. Cependant, il faut bien avoir en tête qu'il ne se destine pas aux gamers les plus compétitifs, mais ceux qui ont envie de jouer de temps à autre.
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