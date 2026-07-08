Le TCL 24G54 possède un design ajustable. Son pied de 18 cm ne devrait pas prendre trop de place sur un bureau. Par ailleurs, ce pied est un élément important dans cet écran. Il ne se contente pas de supporter la dalle de 24 pouces puisqu'il peut s'incliner et s'ajuster en hauteur. La personnalisation aurait pu être parfaite si l'écran pouvait se retourner à la verticale, mais ce n'est pas le cas ici.

Ce moniteur se présente avec une dalle miniLED de 24 pouces avec une résolution en FullHD. Pour améliorer la qualité des couleurs, il est compatible avec le HDR. Une protection contre la lumière bleue est aussi présente. Du côté de la luminosité, il affiche une luminosité de 450 nits et pourra être utilisé même dans les bureaux baignés par le soleil.