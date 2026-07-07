Obtenir 1 To de stockage supplémentaire sur votre PlayStation 5 ne prendra que quelques minutes grâce à ce SSD de Seagate en promotion chez Boulanger à un prix de 129,99 euros.
Voici le Seagate d’1 To pour PS5 à 129,99 euros au lieu de 159,99 euros chez Boulanger
Pourquoi choisir ce SSD de Seagate pour la PS5 ?
- Un espace de stockage doublé : Avec 1 To de stockage, vous pourrez installer davantage de jeux dans votre console. Une aubaine à une époque où les jeux prennent de plus en plus de place.
- La possibilité de lancer des jeux depuis le SSD : Avec 7 400 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture, il est possible de lire vos jeux depuis l’espace de stockage.
- Une installation facile : Une fois votre PlayStation 5 ouverte, il ne suffira que de quelques minutes pour installer le SSD et il sera automatiquement détecté par votre console.
Un stockage doublé en toute simplicité
Pour installer ce SSD de Seagate, il vous suffira d’avoir un tournevis. Une fois la coque de votre console retirée, vous pourrez insérer l’appareil dans l’espace dédié et il n’y aura aucune manipulation supplémentaire à effectuer. Vous pourrez remettre la façade en place et allumer votre console. Le SSD sera détecté automatiquement par votre PlayStation 5.
Pour qu’un SSD M.2 NVMe soit compatible avec une PS5, il faut qu’il possède une vitesse de lecture supérieure à 5 500 Mo/s. Une condition largement remplie par l’objet de Seagate puisqu’il affiche 7 400 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Concrètement, vous pourrez lancer des jeux directement depuis le SSD et ne plus avoir à faire le tri dans vos titres favoris.
Un SSD qui garde la tête froide
Si ce SSD de Seagate d’1 To est certifié pour la PlayStation 5, il ne se limite pas qu’à la console de Sony. Il peut évidemment être inséré dans un PC. Par ailleurs, il est équipé d’un dissipateur thermique, ce qui vous permettra de faire tourner des jeux pendant plusieurs heures sans craindre que l’appareil ne se mette à chauffer.
Lorsque l’espace de stockage de votre PC est saturé, ses performances peuvent baisser. Ainsi, ce SSD sera une bonne solution pour continuer de jouer ou de travailler dans les meilleures conditions.
✅ Les points forts
- 7 400 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture
- La présence d’un dissipateur thermique
- Certifié pour la PlayStation 5
❌ La limite
- Un espace de stockage qui se remplit de plus en plus vite en 2026
Voici le Seagate d’1 To pour PS5 à 129,99 euros au lieu de 159,99 euros chez Boulanger
À une époque où les jeux AAA prennent de plus en plus d’espace dans nos consoles et que les composants, dont les SSD, sont de plus en plus onéreux, cette offre proposée par Boulanger est donc très intéressante si vous aimez avoir beaucoup de jeux dans votre PlayStation 5.
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