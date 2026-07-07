Pour installer ce SSD de Seagate, il vous suffira d’avoir un tournevis. Une fois la coque de votre console retirée, vous pourrez insérer l’appareil dans l’espace dédié et il n’y aura aucune manipulation supplémentaire à effectuer. Vous pourrez remettre la façade en place et allumer votre console. Le SSD sera détecté automatiquement par votre PlayStation 5.

Pour qu’un SSD M.2 NVMe soit compatible avec une PS5, il faut qu’il possède une vitesse de lecture supérieure à 5 500 Mo/s. Une condition largement remplie par l’objet de Seagate puisqu’il affiche 7 400 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Concrètement, vous pourrez lancer des jeux directement depuis le SSD et ne plus avoir à faire le tri dans vos titres favoris.