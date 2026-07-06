Les soldes d'été battent leur plein, et c'est justement le moment que choisissent certains marchands pour dégager leurs meilleures références à prix réduit. Le Samsung 990 Pro 1 To, SSD NVMe PCIe 4.0 reconnu pour ses performances, profite ainsi d'une remise chez Cdiscount. Vous pouvez actuellement profiter de cette offre chez Cdiscount, à condition de renseigner le code 25DES249 lors du paiement. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui souhaitent accélérer leur PC ou étoffer le stockage rapide de leur configuration sans se ruiner.

Format M.2 2280, le 990 Pro s'installe aussi bien dans un PC de bureau récent que dans certains ordinateurs portables compatibles NVMe. Sa polyvalence en fait une valeur sûre pour quiconque cherche à moderniser son stockage cette saison.