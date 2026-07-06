Les soldes d'été sont l'occasion idéale de revoir son stockage sans dépenser une fortune. Voici comment profiter d'un SSD NVMe haut de gamme signé Samsung à un tarif nettement plus doux, code promo à l'appui.
Voici le Samsung 990 Pro 1 To à 159,99 € au lieu de 179,99 € chez Cdiscount avec le code 25DES249 !
Les soldes d'été battent leur plein, et c'est justement le moment que choisissent certains marchands pour dégager leurs meilleures références à prix réduit. Le Samsung 990 Pro 1 To, SSD NVMe PCIe 4.0 reconnu pour ses performances, profite ainsi d'une remise chez Cdiscount. Vous pouvez actuellement profiter de cette offre chez Cdiscount, à condition de renseigner le code 25DES249 lors du paiement. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui souhaitent accélérer leur PC ou étoffer le stockage rapide de leur configuration sans se ruiner.
Format M.2 2280, le 990 Pro s'installe aussi bien dans un PC de bureau récent que dans certains ordinateurs portables compatibles NVMe. Sa polyvalence en fait une valeur sûre pour quiconque cherche à moderniser son stockage cette saison.
Pourquoi choisir le Samsung 990 Pro 1 To ?
- Des performances de haut niveau : jusqu'à 7 450 Mo/s en lecture séquentielle et 6 900 Mo/s en écriture, de quoi transférer rapidement les fichiers volumineux.
- Un tarif attractif sous condition : le prix de 159,99 € nécessite la saisie du code 25DES249 au moment de la commande.
- Une fiabilité reconnue : garantie constructeur de 5 ans et logiciel Samsung Magician pour suivre l'état de santé du disque.
Un SSD pensé pour le gaming et la création de contenu
Le Samsung 990 Pro vise avant tout les utilisateurs qui manipulent des fichiers lourds au quotidien. Dans notre test Clubic, ce SSD avait obtenu la note de 9/10, confirmant son statut de référence parmi les modèles PCIe 4.0. Ses débits élevés réduisent concrètement les temps de chargement dans les jeux volumineux et fluidifient l'export de projets vidéo en 4K. Le contrôleur maison de Samsung, associé à un cache DRAM dédié, permet également de maintenir ces performances sur la durée, même lors de transferts prolongés.
Ce niveau de performance profite aussi aux usages plus courants : copie de bibliothèques photo, sauvegarde de projets professionnels ou lancement plus rapide du système d'exploitation. Associé à la PS5, à condition d'ajouter un dissipateur thermique compatible, il permet également d'étendre le stockage de la console sans sacrifier la fluidité de chargement des jeux les plus récents.
Face aux SSD PCIe 5.0 et à la concurrence
Le 990 Pro se positionne entre les SSD PCIe 4.0 plus abordables, souvent dépourvus de cache DRAM, et les modèles PCIe 5.0 plus rapides mais aussi plus chers, plus énergivores et davantage sujets à la chauffe. Il reste ainsi une valeur sûre pour qui ne souhaite pas encore basculer vers cette nouvelle génération de stockage, sans pour autant sacrifier les performances au quotidien.
✅ Les points forts
- Débits séquentiels parmi les plus élevés du marché en PCIe 4.0.
- Cache DRAM dédié pour des performances stables dans la durée.
- Garantie constructeur de 5 ans.
- Format M.2 2280 compatible avec la majorité des configurations récentes.
- Logiciel Samsung Magician pour le suivi et les mises à jour firmware.
❌ Les limites
- Le prix réduit dépend de la saisie du code 25DES249 lors du paiement.
- Gains limités si votre configuration se limite au PCIe 3.0.
- Aucun dissipateur thermique fourni, à prévoir séparément pour une installation sur PS5.
- Un positionnement tarifaire qui reste premium hors promotion.
Le Samsung 990 Pro 1 To à 159,99 € chez Cdiscount avec le code 25DES249, une offre à vérifier avant la fin des soldes.
Le Samsung 990 Pro 1 To reste une valeur sûre parmi les SSD NVMe PCIe 4.0, avec des débits qui n'ont pas pris une ride face à la concurrence récente. À 159,99 € grâce au code 25DES249, cette offre chez Cdiscount s'adresse en priorité aux joueurs, créateurs de contenu et utilisateurs qui manipulent régulièrement des fichiers volumineux.
Les possesseurs d'un PC déjà limité au PCIe 3.0 ou dont l'usage se résume à de la bureautique peuvent passer leur chemin, les gains ne justifiant pas la dépense. Pour les autres, pensez à bien renseigner le code promo avant de valider votre commande afin de profiter du tarif annoncé.
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