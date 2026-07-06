Avec un prix affiché à 931,07 euros, le générateur électrique Aferiy possède actuellement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché en plus de présenter une solution plus écologique grâce à son panneau solaire.

© clubic
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Si vous partez en vacances en camping, la question de l’alimentation électrique se pose obligatoirement. Et si la solution se trouvait dans le ciel ? Avec des températures qui ne cessent de battre des records, pourquoi ne pas transformer l’énergie solaire en électricité ? C’est ce que propose Amazon avec un générateur solaire Aferiy de 2 400 W. Un appareil qui profite des soldes d’été pour obtenir une promotion de 28 % et passer sous la barre des 1 000 euros.

Voici le générateur solaire Aferiy à 931,07 au lieu de 1 299 euros chez Amazon

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Pourquoi choisir le générateur solaire Aferiy ?

  • 13 ports de charge : Ce générateur peut recharger ou alimenter toutes sortes d’appareils que ce soit vos smartphones, une console portable ou encore une poêle électrique.
  • Un panneau solaire inclus : Si le générateur électrique délivre une puissance de 2400 W, il s’accompagne d’un panneau solaire de 200 W.
  • Un appareil silencieux : À pleine puissance, le générateur produit un son inférieur à 30 dB. Il pourra recharger vos appareils même en pleine nuit.

Idéal pour le camping

Pour transporter cet ensemble, il va falloir avoir le dos et les bras solides. Le générateur affiche 22 kilos sur la balance tandis que le panneau solaire pèse 4,8 kilos dans cette version de 200 W. À noter que c’est ce deuxième élément qui est le plus facilement transportable puisqu’il est possible de le plier et de le ranger dans un étui dédié au transport. Par ailleurs, ce panneau solaire possède un taux de conversion de 23 %.

Le générateur électrique se démarque avec un écran LCD. Celui-ci diffuse de nombreuses informations comme la puissance d’entrée et de sortie, mais aussi le niveau d’autonomie restant. Justement, en parlant d’autonomie, il possède une batterie avec une capacité de 2048 Wh. Pour le recharger, vous pourrez compter sur une prise secteur ou sur le panneau solaire de 200 W inclus. La marque affirme qu'il ne faut que 1h30 pour que son appareil retrouve l’entièreté de son autonomie.

Actif de jour comme de nuit

Ce générateur solaire s’accompagne de 13 ports de charge. Ici, il y en a pour tous les goûts que ce soit des prises secteur ou des ports USB-C. Ainsi, vous pourrez brancher tous vos appareils dessus. Une polyvalence qui prend tout son sens si vous êtes en camping. Sa puissance de 2 400 W permet d’alimenter une poêle électrique pendant une heure ou un projecteur de 200 W pendant deux heures.

Même la nuit tombée, le générateur peut continuer de fonctionner puisqu’il s’avère relativement silencieux. À pleine puissance, son volume sonore ne dépasse pas les 30 dB. S’il n’est pas utilisé à son plein potentiel, ce total chute à 15 dB. De quoi pouvoir recharger son téléphone en pleine nuit sans être dérangé.

✅ Les points forts

  • Un format plus compact
  • 13 ports de sortie
  • Une puissance 2 400 W

❌ La limite

  • Limitée à 2400 W

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Ce panneau solaire s’avère être une excellente alternative pour passer de bonnes vacances en camping. Son autonomie confortable vous permettra de ne plus stationner à proximité d’un générateur électrique, ce qui offrira une certaine polyvalence si vous êtes un passionné des vacances nomades.

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