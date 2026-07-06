Pour transporter cet ensemble, il va falloir avoir le dos et les bras solides. Le générateur affiche 22 kilos sur la balance tandis que le panneau solaire pèse 4,8 kilos dans cette version de 200 W. À noter que c’est ce deuxième élément qui est le plus facilement transportable puisqu’il est possible de le plier et de le ranger dans un étui dédié au transport. Par ailleurs, ce panneau solaire possède un taux de conversion de 23 %.

Le générateur électrique se démarque avec un écran LCD. Celui-ci diffuse de nombreuses informations comme la puissance d’entrée et de sortie, mais aussi le niveau d’autonomie restant. Justement, en parlant d’autonomie, il possède une batterie avec une capacité de 2048 Wh. Pour le recharger, vous pourrez compter sur une prise secteur ou sur le panneau solaire de 200 W inclus. La marque affirme qu'il ne faut que 1h30 pour que son appareil retrouve l’entièreté de son autonomie.