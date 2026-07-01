Repéré à de nombreuses reprises dans les vidéos de décoration connectée sur les réseaux sociaux, le ventilateur de plafond Origial AirBliss Ceiling s'affiche actuellement à 84,99 € chez PcComponentes. Une offre à considérer sans trop tarder, l'enseigne signalant des stocks limités sur cette référence très demandée.
Voici le ventilateur de plafond Origial AirBliss Ceiling 132 cm à 84,99 € chez PcComponentes !
Devenu un habitué des publications consacrées à la décoration connectée, le ventilateur de plafond Origial AirBliss Ceiling combine trois fonctions dans un seul appareil : ventilation, éclairage LED et pilotage à distance. Le modèle de 132 cm, animé par un moteur DC de 25 W, est proposé à 84,99 € via la fiche produit du AirBliss Ceiling chez PcComponentes, dans une disponibilité annoncée comme restreinte par le marchand. Ce format attire particulièrement les foyers qui souhaitent rafraîchir une pièce sans multiplier les appareils ni les câbles apparents.
Installé au plafond en lieu et place d'un point lumineux existant, il s'adresse avant tout à ceux qui envisagent un achat durable plutôt qu'une simple solution d'appoint pour l'été.
Pourquoi choisir le Origial AirBliss Ceiling 132 cm ?
- Trois fonctions en un : ventilation, éclairage LED à trois tons et pilotage Wi-Fi réunis dans un seul appareil, sans multiplier les équipements au plafond.
- Un moteur DC économe : la motorisation de 25 W limite la consommation électrique tout en assurant un fonctionnement à un niveau sonore contenu, entre 45 et 50 dB selon la vitesse choisie.
- Une utilisation toute l'année : la fonction hiver inverse le sens de rotation des pales pour redistribuer la chaleur accumulée au plafond, un complément utile en dehors des périodes de forte chaleur.
Un pilotage pensé pour un usage quotidien
Le AirBliss Ceiling se pilote aussi bien depuis la télécommande fournie que depuis un smartphone, grâce à sa connectivité Wi-Fi compatible avec l'application Tuya Smart. Les six vitesses disponibles permettent d'ajuster le débit d'air selon la taille de la pièce et le moment de la journée, tandis que la minuterie programmable jusqu'à 8 heures évite de laisser l'appareil tourner inutilement la nuit. Le guide d'achat de Clubic consacré aux ventilateurs rappelle qu'un niveau sonore inférieur à 40 dB est recommandé pour un usage en chambre, un repère utile pour situer ce modèle qui se rapproche de cette zone de confort sans l'atteindre totalement. L'éclairage LED intégré, réglable sur trois températures de couleur, complète l'appareil en le transformant en point lumineux principal de la pièce.
Comment il se positionne parmi les ventilateurs de plafond connectés
Sur le segment des ventilateurs de plafond connectés autour de 130 cm de diamètre, le AirBliss Ceiling se situe dans une fourchette de prix comparable à d'autres références DC récemment repérées par la rédaction, sans avoir fait l'objet d'un test Clubic dédié à ce jour. Il apporte l'éclairage intégré et le pilotage à distance que certains modèles moins chers réservent à une version supérieure, mais ne rivalise pas avec les débits d'air les plus élevés du marché.
✅ Les points forts
- Trois fonctions réunies : ventilation, éclairage et connectivité Wi-Fi
- Moteur DC silencieux et peu gourmand en énergie
- Fonction hiver pour une utilisation toute l'année
- Télécommande incluse en complément du pilotage par application
- Éclairage LED réglable sur trois températures de couleur
❌ Les limites
- Disponibilité annoncée comme limitée par le marchand, sans garantie de réapprovisionnement rapide
- Application Tuya Smart nécessaire pour profiter pleinement du Wi-Fi, sans compatibilité Alexa native signalée
- Installation au plafond existant à prévoir en amont selon la configuration du logement
- Aucun test Clubic dédié à cette référence à ce jour, la sélection reposant sur les caractéristiques constructeur
Le Origial AirBliss Ceiling 132 cm à 84,99 € chez PcComponentes, tant que les stocks le permettent !
Le ventilateur de plafond Origial AirBliss Ceiling coche les cases d'un achat malin pour qui cherche à rafraîchir une pièce sans multiplier les appareils : ventilation, lumière et pilotage connecté sont réunis dans un format compact à 84,99 €. Il s'adresse en priorité aux foyers équipés d'un point lumineux au plafond, prêts à investir dans une solution durable plutôt qu'un simple ventilateur d'appoint pour l'été.
Les acheteurs en quête du débit d'air le plus puissant du marché ou d'une compatibilité Alexa native pourront en revanche passer leur chemin, ce modèle misant davantage sur la polyvalence que sur la performance pure. Pour les autres, la disponibilité annoncée comme restreinte par PcComponentes invite à se décider rapidement.
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