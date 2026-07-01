Devenu un habitué des publications consacrées à la décoration connectée, le ventilateur de plafond Origial AirBliss Ceiling combine trois fonctions dans un seul appareil : ventilation, éclairage LED et pilotage à distance. Le modèle de 132 cm, animé par un moteur DC de 25 W, est proposé à 84,99 € via la fiche produit du AirBliss Ceiling chez PcComponentes, dans une disponibilité annoncée comme restreinte par le marchand. Ce format attire particulièrement les foyers qui souhaitent rafraîchir une pièce sans multiplier les appareils ni les câbles apparents.

Installé au plafond en lieu et place d'un point lumineux existant, il s'adresse avant tout à ceux qui envisagent un achat durable plutôt qu'une simple solution d'appoint pour l'été.