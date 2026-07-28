Mini-PC Gaming GMKtec K16 à 496,34 € au lieu de 549,96 €

Le GMKtec K16 confirme sa place parmi les mini-PC les plus intéressants de sa catégorie avec une nouvelle baisse de prix sur Amazon. À 496,34 € au lieu de 549,96 €, ce modèle compact embarque un processeur AMD Ryzen 7 et 32 Go de RAM, une configuration rare à ce tarif pour un format aussi réduit.
Le GMKtec K16, aussi appelé NucBox K16, appartient à la catégorie des mini-PC hautes performances, pensée pour rivaliser avec des configurations desktop classiques dans un boîtier bien plus compact. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 7735HS à 8 cœurs et 16 threads, épaulé par 32 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD NVMe, avec un GPU intégré Radeon 680M. Sa connectivité comprend un port OCuLink permettant de brancher une carte graphique externe, ainsi qu'un double réseau Ethernet 2,5 Gb/s et le WiFi 6E.
Pourquoi choisir ce Mini-PC Gaming GMKtec K16 ?
- Une configuration AMD Ryzen 7 avec 32 Go de RAM, rare sur un format aussi compact à ce tarif
- Un port OCuLink qui permet d'ajouter une carte graphique externe pour évoluer vers du vrai gaming performant
- Une connectivité complète (WiFi 6E, double Ethernet 2,5 Gb/s) adaptée au télétravail comme au multimédia
Un mini-PC qui rivalise avec les desktops classiques
Le GMKtec K16 s'inscrit dans une catégorie de mini-PC conçue pour remplacer une tour de bureau traditionnelle sans sacrifier la puissance de calcul. Son processeur AMD Ryzen 7 7735HS, associé à 32 Go de mémoire LPDDR5 soudée à la carte mère, permet de gérer du multitâche exigeant, de la création de contenu ou de la bureautique avancée sans ralentissement. Ce type de configuration reste peu commun sur le segment des mini-PC, où la mémoire est souvent limitée à 16 Go, ce qui distingue ce modèle dès son entrée de gamme.
Le port OCuLink, un vrai avantage pour évoluer vers le gaming
Le point qui distingue vraiment ce GMKtec K16 de la concurrence reste son port OCuLink, une interface à haute bande passante permettant de connecter une carte graphique externe (eGPU) au mini-PC. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur peut démarrer avec les performances graphiques intégrées de la Radeon 680M, suffisantes pour du jeu léger en Full HD, puis faire évoluer sa machine avec une vraie carte graphique dédiée le jour où le besoin se présente. Cette flexibilité rare sur un format aussi compact reste toutefois à nuancer : sans eGPU ajouté, les performances graphiques natives restent en retrait face à une configuration desktop dédiée au gaming, une limite qui reste cohérente avec le positionnement tarifaire de ce mini-PC compact.
✅ Les points forts
- Processeur AMD Ryzen 7 7735HS et 32 Go de RAM, rares sur ce format
- Port OCuLink pour faire évoluer les performances graphiques via un eGPU
- Connectivité complète avec WiFi 6E et double Ethernet 2,5 Gb/s
❌ Les limites
- Performances graphiques intégrées limitées sans carte graphique externe ajoutée
- Garantie généralement plus courte que sur un PC de bureau assemblé sur mesure
- Refroidissement compact qui peut solliciter davantage les ventilateurs sous charge prolongée
À 496,34 €, le GMKtec K16 s'impose comme une alternative crédible aux tours de bureau classiques, avec une configuration mémoire généreuse et une réelle possibilité d'évolution graphique via OCuLink. Une option pertinente pour qui cherche un poste compact capable d'évoluer selon ses besoins futurs.
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