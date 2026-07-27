Avant de partir en vacances, équiper ses bagages et objets du quotidien d'un traceur connecté devient plus accessible grâce à cette offre Amazon. Le lot de 4 Ugreen FineTrack G passe à 25,70 € au lieu de 39,99 €, une remise qui rend ces balises compatibles Android particulièrement intéressantes pour ne plus perdre de vue ses affaires en déplacement.
Le FineTrack G d'Ugreen est un traceur Bluetooth certifié par Google Find Hub, conçu pour localiser clés, portefeuille, sac ou valise via le réseau d'appareils Android. Ce lot regroupe 4 unités, chacune au format compact de 36 mm de côté, se glissant facilement dans un portefeuille ou s'attachant à un trousseau de clés. La recharge se fait par USB-C, avec une autonomie annoncée jusqu'à 12 mois par charge, un point important pour un usage voyage sans contrainte de piles à remplacer.
Pourquoi choisir ce Ugreen FineTrack G ?
- Un lot de 4 unités pour équiper valises, sac et trousseau de clés en une seule commande, idéal avant un départ en vacances
- Une autonomie jusqu'à 12 mois par charge USB-C, sans avoir à gérer de piles à remplacer en déplacement
- Un réseau de localisation Google Find Hub étendu, exploitant les appareils Android à proximité pour retrouver un objet égaré
Un suivi appuyé sur le réseau Android de Google
Le FineTrack G s'intègre au réseau Find Hub de Google, qui mobilise des centaines de millions d'appareils Android dans le monde pour aider à localiser un objet même hors de portée Bluetooth directe. Concrètement, si une valise équipée d'un traceur s'égare pendant un trajet, sa position peut être signalée dès qu'un smartphone Android compatible passe à proximité, sans intervention de son propriétaire. L'application permet aussi de partager la localisation d'un objet avec des proches, une fonction utile pour organiser une recherche collective en cas de perte pendant un voyage.
Autonomie et praticité au quotidien
Le boîtier se recharge via USB-C et offre une autonomie annoncée jusqu'à 12 mois par charge complète, un argument solide pour un usage voyage prolongé sans recharge fréquente. Le niveau de batterie reste consultable directement dans l'application, avec une notification en cas de charge faible. Un point à surveiller concerne la compatibilité, strictement réservée aux appareils Android 9.0 et supérieur, ce qui exclut totalement les utilisateurs iPhone. Cette limite reste cohérente avec le positionnement du produit et son tarif réduit, dès lors que l'acheteur dispose bien d'un smartphone Android pour exploiter pleinement le réseau de localisation.
✅ Les points forts
- Autonomie jusqu'à 12 mois par charge USB-C, sans remplacement de pile
- Lot de 4 traceurs pour équiper plusieurs objets en une seule commande
- Alerte sonore de 80 dB et partage de localisation entre proches via l'application
❌ Les limites
- Compatible uniquement avec les smartphones Android 9.0 et supérieur, exclu pour les utilisateurs iPhone
- Portée de localisation directe limitée au Bluetooth en l'absence d'appareils Android à proximité
- Format légèrement plus épais que certaines alternatives ultra-fines de la gamme Ugreen
À 25,70 € pour un lot de 4 unités, le FineTrack G devient une solution abordable pour sécuriser bagages et objets du quotidien avant un départ en vacances, à condition de disposer d'un smartphone Android compatible. Cette remise renforce l'attractivité d'un produit déjà positionné comme une alternative économique aux traceurs concurrents plus onéreux.
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