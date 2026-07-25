La prise Green'up Access de Legrand permet de recharger tout véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile, avec une puissance pouvant atteindre 3,7 kW, soit environ deux fois plus rapide qu'une prise domestique classique. Disponible sur Amazon en version prête à poser, elle inclut tout le nécessaire pour une installation sécurisée en intérieur comme en extérieur.
Contrairement à une prise standard, la Green'up Access repose sur un système de reconnaissance breveté par Legrand : dès qu'un câble compatible Green'up est branché, la prise détecte l'infrastructure sécurisée et délivre automatiquement la puissance maximale disponible, jusqu'à 16A en continu. Le kit prêt-à-poser inclut la prise renforcée, une patère de fixation et un disjoncteur différentiel haute immunité, pour une installation complète sans avoir à multiplier les achats séparés. Sa certification IP66 et sa résistance aux chocs IK08 la rendent adaptée à une pose en extérieur, garage ou parking, même dans des conditions climatiques exigeantes.
Pourquoi choisir cette prise de recharge Legrand Green'up Access ?
- Une recharge jusqu'à 2 fois plus rapide qu'une prise domestique classique, grâce à la reconnaissance automatique du câble Green'up.
- Un kit complet prêt-à-poser, incluant la protection différentielle nécessaire à une installation aux normes.
- Une robustesse certifiée IP66/IK08, adaptée à un usage extérieur ou en parking collectif.
Une reconnaissance automatique qui sécurise et accélère la charge
Le vrai atout de cette prise réside dans son système de reconnaissance breveté par Legrand : dès qu'un câble compatible Green'up 16A est branché, la prise identifie l'infrastructure sécurisée et libère automatiquement toute la puissance disponible, jusqu'à 3,7 kW. Avec un câble domestique classique, la puissance reste limitée à environ 2,3 kW, ce qui souligne l'intérêt d'associer cette prise à un câble Green'up dédié pour profiter pleinement de sa capacité. Cette intelligence intégrée évite également les risques de surchauffe liés à une charge intensive prolongée, contrairement à une prise domestique standard non conçue pour cet usage.
Une installation évolutive, pensée pour durer
Autre avantage non négligeable : cette prise reste précâblée pour être facilement remplacée par une borne de recharge en mode 3 si les besoins évoluent, sans nécessiter de nouveaux travaux électriques majeurs. Pour les copropriétés ou parkings collectifs, la version antivandale avec verrouillage renforcé (IK10) répond aussi aux exigences de sécurité propres aux espaces partagés. Un investissement qui s'adapte donc aussi bien à un usage résidentiel individuel qu'à des installations plus exposées.
✅ Les points forts
- Recharge jusqu'à 2 fois plus rapide qu'une prise domestique classique.
- Kit complet avec disjoncteur différentiel inclus, conforme aux normes en vigueur.
- Robustesse IP66/IK08, adaptée à une pose intérieure comme extérieure.
❌ Les limites
- La puissance maximale de 3,7 kW nécessite un câble Green'up dédié pour être pleinement exploitée.
- Une installation par un professionnel reste recommandée pour le raccordement électrique.
- Puissance plus limitée que les bornes de recharge en mode 3, à considérer pour un usage intensif.
La prise Legrand Green'up Access offre une solution fiable et évolutive pour recharger un véhicule électrique à domicile, avec une sécurité renforcée par rapport à une prise standard. Un bon compromis entre simplicité d'installation et performance, pour les foyers qui ne souhaitent pas encore investir dans une borne de recharge complète.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.