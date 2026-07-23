Avec plus de 230 € d'économie, les AirPods Max profitent ici de la remise la plus forte en pourcentage sur un produit audio premium signé Apple, habituellement très peu soldé en dehors de grands événements comme le Black Friday. Réputé pour sa qualité audio spatiale et sa réduction de bruit active particulièrement efficace, ce casque s'adresse aussi bien aux amateurs de son premium qu'aux utilisateurs cherchant une intégration parfaite avec leur iPhone ou leur Mac, grâce à la puce Apple H1 qui facilite l'appairage et la bascule instantanée entre appareils. Son design en aluminium et sa coque en maille tissée offrent un confort de port reconnu pour les longues sessions d'écoute, un vrai plus pour les trajets quotidiens ou les longues journées de télétravail. À ce tarif, il devient l'une des meilleures occasions de l'année pour s'équiper haut de gamme sans attendre les prochaines soldes.