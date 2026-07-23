Avec la semaine bonus des Soldes d'été 2026, prolongées jusqu'au 28 juillet, une nouvelle vague de bons plans multi-marchands déferle : gaming, wearables, audio et confort d'été sont à l'honneur. Voici les 15 offres à ne pas laisser filer avant la fermeture définitive des soldes.
Les Soldes d'été 2026 profitent de leur semaine de prolongation pour livrer une dernière salve de promotions bien senties, entre accessoires gaming, montres connectées et équipement confort d'été. Cette sélection multi-marchands couvre un large spectre de besoins, de la souris gaming Logitech à moins de 60 € jusqu'au PC gamer Asus ROG Strix à -400 €, en passant par des écouteurs Apple à prix cassé. C'est aussi le bon moment pour anticiper la rentrée, avec plusieurs accessoires connectés et productifs qui accompagneront aussi bien les études que le télétravail.
Le TOP 20 des offres que l'on trouve vraiment intéressantes pour les Soldes
Gaming & Accessoires PC
- Souris gaming Logitech G G502 X Plus LightSpeed à 89,99 € au lieu de 149,99 € (40% de réduction)
- Clavier gaming Logitech G Pro X 60 Lightspeed à 118,79 € au lieu de 169,99 € (30% de réduction)
- PC portable gamer Asus ROG Strix avec RTX 5060 à 1 499,99 € au lieu de 1 899,99 € (21% de réduction)
- Mini PC NiPoGi Pinova P2 à 247 € au lieu de 399 € (38% de réduction)
Wearables & Connectés
- Apple AirPods Max à 345,96 € au lieu de 579 € (40% de réduction)
- Samsung Galaxy Watch9 en précommande à 359,99 € au lieu de 409,99 € (12% de réduction)
- Apple Watch Series 11 à 379 € au lieu de 479 € (21% de réduction)
- Samsung SmartTag 2 à 16,97 € au lieu de 39,99 € (58% de réduction)
- Apple AirTag (2ᵉ génération) à 24,39 € au lieu de 35 € (30% de réduction)
Chargeur & Batterie
- Prise Legrand Green'up Access à 58,08 € au lieu de 101,71 € (43% de réduction)
- Chargeur Anker Nano II 65 W à 29,98 € au lieu de 39,99 € (25% de réduction)
- Batterie externe UGREEN Nexode Pro à 35,98 € au lieu de 59,99 € (40% de réduction)
Maison connectée & Confort d'été
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
- Pack de 2 caméras Tapo C200 à 37,99 € au lieu de 59,99 € (37% de réduction)
Image & Son
- Vidéoprojecteur Thomson Vega PG35B à 291,94 € au lieu de 469 € (38% de réduction
En complément de cette sélection, de nombreuses ventes flash sont déjà disponibles sur Amazon.
Nos 5 produits coup de cœur de cette sélection
Parmi ces 15 offres, cinq références se démarquent particulièrement par leur prix, l'intensité de la remise et leur intérêt en cette fin d'été prolongée par les Soldes.
Apple AirPods Max, le casque premium Apple à moitié prix
Avec plus de 230 € d'économie, les AirPods Max profitent ici de la remise la plus forte en pourcentage sur un produit audio premium signé Apple, habituellement très peu soldé en dehors de grands événements comme le Black Friday. Réputé pour sa qualité audio spatiale et sa réduction de bruit active particulièrement efficace, ce casque s'adresse aussi bien aux amateurs de son premium qu'aux utilisateurs cherchant une intégration parfaite avec leur iPhone ou leur Mac, grâce à la puce Apple H1 qui facilite l'appairage et la bascule instantanée entre appareils. Son design en aluminium et sa coque en maille tissée offrent un confort de port reconnu pour les longues sessions d'écoute, un vrai plus pour les trajets quotidiens ou les longues journées de télétravail. À ce tarif, il devient l'une des meilleures occasions de l'année pour s'équiper haut de gamme sans attendre les prochaines soldes.
✅ Les points forts
- Économie massive de plus de 230 € sur un produit Apple haut de gamme
- Qualité audio et réduction de bruit active réputées
- Écosystème Apple pour une intégration fluide avec iPhone et Mac
❌ Les limites
- Prix encore élevé malgré la remise (plus de 340 €)
- Autonomie de la batterie inférieure à certains concurrents du marché
Samsung SmartTag 2, le petit accessoire malin à prix cassé
C'est la remise la plus forte en pourcentage de toute cette sélection coup de cœur, avec plus de 23 € d'économie sur ce petit traqueur Bluetooth signé Samsung. Idéal pour localiser facilement clés, sacs ou valises grâce à l'application SmartThings Find, il embarque également une fonction de géolocalisation précise par ultra large bande sur les modèles Galaxy compatibles, permettant de retrouver un objet perdu au mètre près. Sa batterie longue durée, annoncée pour plusieurs mois d'utilisation continue, évite les recharges fréquentes qui pourraient rebuter certains utilisateurs. Compact et discret, il s'accroche facilement à un porte-clés ou se glisse dans une poche de sac sans encombrement, un accessoire quasi indispensable à moins de 17 € avant les départs en vacances de fin d'été.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de toute la sélection coup de cœur (58%)
- Prix d'entrée très accessible pour un accessoire de localisation
- Format compact et pratique pour clés, sacs ou valises
❌ Les limites
- Fonctionne uniquement de façon optimale avec les smartphones Samsung Galaxy
- Portée limitée sans connexion Bluetooth active à proximité
Asus ROG Strix avec RTX 5060, le PC gamer ultime
Avec 400 € d'économie, ce PC gamer Asus ROG Strix embarque une carte graphique RTX 5060, l'une des plus récentes générations disponibles sur le marché, capable de faire tourner confortablement les jeux les plus récents en haute définition tout en assurant de bonnes performances sur des tâches créatives comme le montage vidéo ou le rendu 3D. La marque Asus ROG, référence historique du gaming haut de gamme, garantit également un châssis robuste et un système de refroidissement pensé pour les sessions intensives, avec un écran haute fréquence de rafraîchissement qui améliore le confort visuel en jeu. Cette configuration se prête aussi bien aux loisirs qu'à un usage plus studieux, un vrai atout pour bien démarrer l'année scolaire ou universitaire sans avoir à réinvestir dans du matériel avant plusieurs années.
✅ Les points forts
- Carte graphique RTX 5060, parmi les plus récentes et performantes du marché
- Économie substantielle de 400 €
- Marque Asus ROG reconnue dans l'univers du gaming haut de gamme
❌ Les limites
- Prix d'entrée élevé malgré la remise, réservé à un budget conséquent
- Poids et encombrement typiques d'un PC gamer, peu nomade
Apple Watch Series 11, la montre connectée idéale pour la rentrée
Avec 100 € d'économie, l'Apple Watch Series 11 profite d'une remise conséquente sur le modèle phare de la gamme, réputé pour son suivi santé complet incluant la mesure de la fréquence cardiaque, l'électrocardiogramme et la détection de chute. Son intégration avec l'écosystème iPhone permet de recevoir notifications, appels et messages directement au poignet, un vrai gain de temps et de praticité au quotidien, notamment lors de la reprise du rythme professionnel ou scolaire. L'écran Always-On et l'étanchéité renforcée en font également un compagnon fiable pour la pratique sportive, que ce soit en salle, en extérieur ou à la piscine. Une belle occasion de s'équiper avant la rentrée à un tarif nettement inférieur à son prix de lancement.
✅ Les points forts
- Économie confortable de 100 € sur le modèle phare de la gamme Apple Watch
- Suivi santé et sportif complet (fréquence cardiaque, ECG, oxymètre)
- Intégration fluide avec l'écosystème iPhone
❌ Les limites
- Prix encore élevé malgré la remise pour un budget serré
- Autonomie de batterie standard, à recharger quotidiennement
Olimpia Splendid, le climatiseur mobile pour finir l'été sans transpirer
En pleine période de fortes chaleurs qui a justement motivé la prolongation exceptionnelle des Soldes jusqu'au 28 juillet, ce climatiseur mobile profite d'une remise de plus de 100 €, une aubaine pour celles et ceux qui souhaitent encore s'équiper avant la fin de l'été. Livré avec télécommande, ce modèle mobile classique s'installe facilement dans un salon, une chambre ou un bureau, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe, ce qui en fait une solution rapide à mettre en place dès réception, contrairement à un split qui demande l'intervention d'un professionnel. Olimpia Splendid est une marque italienne reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, un gage de fiabilité appréciable pour un achat destiné à durer plusieurs saisons, y compris en cas de nouvel épisode de canicule d'ici la fin de l'été.
✅ Les points forts
- Remise intéressante de 25% en pleine période de forte demande
- Marque reconnue dans le domaine de la climatisation
- Livré avec télécommande pour un pilotage confortable
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Une semaine de Soldes en plus pour bien préparer la rentrée
Avec cette semaine bonus des Soldes d'été 2026, prolongées jusqu'au 28 juillet en raison de la canicule, c'est le moment idéal pour anticiper les achats liés à la rentrée sans attendre septembre et ses prix pleins. Un PC gamer comme l'Asus ROG Strix ou un Mini PC compact comme le NiPoGi Pinova P2 conviennent aussi bien aux études qu'au télétravail, tandis qu'une montre connectée comme l'Apple Watch Series 11 accompagne le retour à un rythme plus soutenu. Profiter de cette semaine supplémentaire permet de mieux répartir son budget, plutôt que de tout acheter dans l'urgence à la dernière minute.
Amazon fait le plein de promos avant la fin des Soldes
À l'approche de la clôture définitive des Soldes d'été le 28 juillet, Amazon multiplie les remises sur des catégories variées, du gaming à l'audio en passant par la maison connectée et le confort d'été. Cette dernière ligne droite pousse le marchand à intensifier ses efforts pour écouler ses stocks restants, avec des réductions parfois supérieures à 50% comme sur le Samsung SmartTag 2 ou les AirPods Max. Une dynamique qui devrait se poursuivre jusqu'aux derniers jours, avant un retour aux prix habituels dès la semaine suivante.
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