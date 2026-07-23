Avec son AMD Ryzen R2544 et ses 8 Go de RAM, le NiPoGi Pinova P2 est un mini PC qui sort du lot grâce à cette réduction de presque 40 % sur Amazon.
En 2026, le télétravail s'est largement ancré dans nos habitudes de vie. La plupart des entreprises en proposent et il serait dommage de se passer de cette possibilité parce que vous n'êtes pas équipé correctement. Si vos missions consistent principalement en des tâches bureautiques avec quelques activités créatives ponctuelles, le NiPoGi Pinova P2 saura vous séduire, surtout qu'il profite des soldes d'été pour tomber à moins de 250 euros sur Amazon.
Pourquoi choisir le NiPoGi Pinova P2 ?
- Pour son format compact : Avec seulement 13 cm de longueur, 4 de hauteur et moins de 500 grammes sur la balance, il pourra s'emmener partout.
- Des performances confortables au quotidien : Avec son AMD Ryzen R2544 et ses 8 Go de RAM, ce mini PC conviendra aux tâches bureautiques et même quelques opérations plus poussées comme l'édition de photos.
- Le rapport qualité-prix : Si ce NiPoGi Pinova P2 n'est pas un cador du marché, peu de produits peuvent le concurrencer pour ce prix. Si vous êtes en quête d'un petit PC pour effectuer des tâches traditionnelles, il n'y aura pas mieux que ce boîtier.
Un mini PC qui connaît ses limites
Autant être clair d'entrée de jeu : ce NiPoGi Pinova P2 n'est pas une machine pensée pour les tâches gourmandes en ressources que ce soit le gaming ou le montage de vidéo poussé. Ce constat se vérifie à la lecture de sa fiche technique. Sous le capot, le mini-PC se contente d'un AMD Ryzen R2544 et de 8 Go de RAM. Il se destine donc aux personnes qui effectuent beaucoup de tâches bureautiques comme du traitement de texte.
Si vous voulez pousser la bête dans ses retranchements, vous pouvez ouvrir une timeline sur Adobe Premiere Pro ou Photoshop et le NiPoGi Pinova P2 devrait tenir la route si vous n'éditez pas un film avec énormément d'éléments en 3D. Pour optimiser les performances de son produit, la marque l'a doté d'un dissipateur thermique pour éviter la chauffe.
Le véritable bémol se trouve dans l'espace de stockage de 256 Go. Même si ce NiPoGi Pinova P2 ne se destine pas à conserver des fichiers volumineux, cela reste assez faible.
Un prix vraiment attractif ?
En voyant la fiche technique de ce NiPoGi Pinova P2, cette question est légitime. La marque se vante de proposer un mini PC avec une connectique complète et ce constat est plutôt vrai. On retrouve quatre ports USB-A, un port HDMI 2.0, un Display Port. Il est même dommage que le boîtier se limite à un port USB-C. NiPoGi affirme que son boîtier est compatible avec un écran 4K grâce à sa carte graphique АMD Radeon 1300, encore faut-il disposer d'un tel écran. C'est ici que le bât blesse puisqu'en prenant en compte un écran intéressant, l'addition totale peut rapidement atteindre les 500 euros.
Cependant, au regard des autres produits disponibles sur le marché, les concurrents à ce NiPoGi Pinova P2 ne sont pas légion et ils se sont encore moins nombreux à proposer un prix aussi bas. Finalement, si vous êtes en quête d'un mini PC d'appoint alors l'offre d'Amazon est vraiment intéressante. Cette attractivité est même renforcée si vous souhaitez vous en servir en tant que PC nomade pour commencer une tâche sur votre lieu de travail et la terminer chez vous. Avec seulement 13 cm de longueur et de largeur, elle pourra facilement se glisser dans un sac à dos.
✅ Les points forts
- Son format ultra-compact
- Une connectique complète
❌ Les limites
- Des performances rapidement limitées
- Seulement 256 Go de stockage, en 2026 ce n'est pas assez
Pour 250 euros, le NiPoGi Pinova P2 s'avère être une mini-PC assez polyvalent, efficace pour le télétravail. Sa large connectique permet de le connecter à plusieurs écrans tandis qu'il sera possible de pallier le défaut du stockage en ajoutant un SSD externe. Ces éléments extérieurs ont un prix qui peuvent faire grimper la facture si vous n'êtes pas parfaitement équipé.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.