Autant être clair d'entrée de jeu : ce NiPoGi Pinova P2 n'est pas une machine pensée pour les tâches gourmandes en ressources que ce soit le gaming ou le montage de vidéo poussé. Ce constat se vérifie à la lecture de sa fiche technique. Sous le capot, le mini-PC se contente d'un AMD Ryzen R2544 et de 8 Go de RAM. Il se destine donc aux personnes qui effectuent beaucoup de tâches bureautiques comme du traitement de texte.

Si vous voulez pousser la bête dans ses retranchements, vous pouvez ouvrir une timeline sur Adobe Premiere Pro ou Photoshop et le NiPoGi Pinova P2 devrait tenir la route si vous n'éditez pas un film avec énormément d'éléments en 3D. Pour optimiser les performances de son produit, la marque l'a doté d'un dissipateur thermique pour éviter la chauffe.

Le véritable bémol se trouve dans l'espace de stockage de 256 Go. Même si ce NiPoGi Pinova P2 ne se destine pas à conserver des fichiers volumineux, cela reste assez faible.