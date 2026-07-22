Le Samsung Galaxy Z Fold 8 est le moins cher des deux modèles grand écran, avec un tarif de lancement fixé à 1 999 € en version 256 Go, contre 2 199 € pour le Z Fold 8 Ultra à capacité équivalente. Ce dernier assume clairement son statut de modèle le plus complet et le plus premium de toute la gamme, avec un tarif pouvant grimper jusqu'à 2 799 € en version 1 To.

Mais c'est bien le Galaxy Z Flip 8 qui reste, toutes catégories confondues, le smartphone pliant le plus abordable de la nouvelle gamme Samsung, avec un prix de lancement débutant à 1 299 €, bien en dessous des deux Z Fold, même s'il subit lui aussi une hausse notable de 100 à 180 € par rapport à la génération précédente.