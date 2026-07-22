Les nouveaux pliables de Samsung sont enfin dévoilés, et la course aux meilleures offres de précommande a déjà commencé. Entre bonus exclusifs et remises sur le stockage, voici où précommander le Galaxy Z Fold 8, le Z Fold 8 Ultra et le Z Flip 8 au meilleur prix.
Ce mercredi 22 juillet 2026, Samsung a présenté sa nouvelle génération de smartphones pliants lors de l'événement Galaxy Unpacked. Le constructeur coréen a cette fois dévoilé trois modèles : le Galaxy Z Fold 8, le tout nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra positionné en haut de gamme absolu, et le Galaxy Z Flip 8 dans son format clapet désormais familier. Les précommandes sont ouvertes dès l'annonce, avec plusieurs bonus exclusifs à la clé selon le marchand choisi.
Pourquoi précommander les nouveaux smartphones pliants Samsung ?
Précommander l'un de ces trois smartphones permet de cumuler plusieurs avantages exclusifs proposés par Samsung, valables pour chacun des trois modèles. Ces bonus s'ajoutent aux éventuelles remises pratiquées par les différents marchands, rendant la précommande particulièrement avantageuse par rapport à un achat après le lancement officiel.
- 6 mois d'abonnement à Google AI Pro offerts pour l'achat de n'importe lequel des trois modèles
- Une Mystery Box offerte, contenant des produits divers pour une valeur totale pouvant atteindre 568 euros
- 100 euros de remise sur les versions 512 Go, et 200 euros de remise sur les versions 1 To, sur le site officiel Samsung
|Modèle
|Stockage
|Prix officiel de lancement
|Prix avec bonus stockage Samsung Store
|Galaxy Z Flip 8
|256 Go
|1 299 €
|—
|Galaxy Z Flip 8
|512 Go
|1 499 €
|—
|Galaxy Z Fold 8
|256 Go
|1 999 €
|—
|Galaxy Z Fold 8
|512 Go
|2 199 €
|1 999 € (- 200 €)
|Galaxy Z Fold 8
|1 To
|2 399 €
|2 199 € (- 200 €)
|Galaxy Z Fold 8 Ultra
|256 Go
|2 199 €
|—
|Galaxy Z Fold 8 Ultra
|512 Go
|2 399 €
|2 199 € (- 200 €)
|Galaxy Z Fold 8 Ultra
|1 To
|2 799 €
|2 399 € (- 400 €)
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 est le moins cher des deux modèles grand écran, avec un tarif de lancement fixé à 1 999 € en version 256 Go, contre 2 199 € pour le Z Fold 8 Ultra à capacité équivalente. Ce dernier assume clairement son statut de modèle le plus complet et le plus premium de toute la gamme, avec un tarif pouvant grimper jusqu'à 2 799 € en version 1 To.
Mais c'est bien le Galaxy Z Flip 8 qui reste, toutes catégories confondues, le smartphone pliant le plus abordable de la nouvelle gamme Samsung, avec un prix de lancement débutant à 1 299 €, bien en dessous des deux Z Fold, même s'il subit lui aussi une hausse notable de 100 à 180 € par rapport à la génération précédente.
Samsung Galaxy Z Fold 8
Le Galaxy Z Fold 8 reprend le format pliant grand écran qui a fait le succès de la gamme, avec un tarif de lancement fixé à 1 999 euros pour la version 256 Go. La version 512 Go est proposée à 2 199 euros et la version 1 To à 2 399 euros, avant application des remises de précommande sur le stockage. Grâce au bonus Samsung, la version 512 Go revient donc à 2 099 euros et la version 1 To à 2 199 euros directement sur le site officiel de la marque.
Ce modèle reste le point d'entrée le plus accessible de la nouvelle gamme pliante, tout en conservant les fonctionnalités phares de la série Z Fold. Il est disponible en précommande sur plusieurs canaux :
- Samsung Store : précommande officielle avec cumul de tous les bonus (Google AI Pro, Mystery Box, remise stockage)
- Amazon : disponible en précommande avec une remise directe de 200 €
- Boulanger : précommande avec remise immédiate de 200 euros pour les membres du Club INFINITY, ainsi qu'un bonus reprise de 200 euros
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Nouveauté de cette édition, le Galaxy Z Fold 8 Ultra vient compléter la gamme en se positionnant comme le modèle le plus haut de gamme jamais proposé par Samsung dans la catégorie des pliables grand format. Son tarif de lancement démarre à 2 199 euros pour la version 256 Go, 2 399 euros pour la version 512 Go et 2 799 euros pour la version 1 To. Avec les remises de précommande sur le site Samsung, la version 512 Go revient à 2 299 euros et la version 1 To à 2 599 euros.
Ce modèle Ultra cible les utilisateurs les plus exigeants, prêts à investir davantage pour bénéficier des dernières technologies embarquées par Samsung sur cette génération. Il est disponible en précommande sur les mêmes canaux que le modèle standard :
- Samsung Store : précommande officielle avec cumul intégral des bonus, dont la remise stockage particulièrement intéressante sur ce modèle premium
- Amazon : disponible en précommande avec une remise directe de 200 €
- Boulanger : mêmes avantages Club INFINITY que sur le Z Fold 8, avec remise immédiate de 200 euros et bonus reprise associé
Samsung Galaxy Z Flip 8
Le Galaxy Z Flip 8 poursuit l'évolution du format clapet compact, qui continue de séduire les utilisateurs en quête d'un smartphone premium plus discret et facile à glisser dans une poche. Comme pour les deux autres modèles, les bonus de précommande Samsung s'appliquent intégralement, avec la remise stockage qui rend d'autant plus intéressant le passage à une version supérieure de mémoire.
Ce modèle reste l'option la plus accessible de la nouvelle gamme pliante 2026, tout en conservant l'ADN clapet qui a fait le succès de la lignée Z Flip. Il est disponible en précommande sur :
- Samsung Store : précommande officielle avec l'ensemble des bonus cumulables (Google AI Pro, Mystery Box, remise stockage)
- Amazon : disponible en précommande avec une remise directe de 200 €
- Boulanger : avantages Club INFINITY applicables, avec remise et bonus reprise sur ce modèle également