Amazon affiche le vidéoprojecteur intelligent Wielio 1080p à 99,99 € au lieu de 259,99 €, soit une remise de 62%. Ce modèle a déjà multiplié les passages sous les 100 € ces derniers mois, entre 129,99 € aux Soldes d'hiver et 89,99 € via un coupon en mars, mais ce nouveau palier confirme qu'il reste l'une des références les plus régulièrement bradées sur ce segment.
Le Wielio est un vidéoprojecteur intelligent tournant sous Android 11, avec une résolution native 1080p compatible 4K et une luminosité de 240 ANSI lumens, suffisante pour un usage en intérieur avec un éclairage tamisé. Il embarque le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 pour une connexion sans fil aux smartphones, enceintes ou plateformes de streaming, ainsi qu'une correction trapézoïdale automatique qui ajuste l'image sans manipulation complexe. Avec un niveau sonore inférieur à 30 dB à un mètre et une distance de projection allant de 1,3 à 10 mètres, il se destine avant tout à un usage occasionnel en salon ou en chambre plutôt qu'à une installation home cinéma permanente.
Pourquoi choisir ce vidéoprojecteur Wielio ?
- Une réduction de 160 € par rapport au prix affiché, l'une des plus marquées observées sur ce modèle.
- Une connectivité complète en Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, pour diffuser films et séries sans câble.
- Un format compact et silencieux (moins de 30 dB), adapté à un usage salon comme chambre.
Un projecteur qui revient sans cesse dans les meilleures offres du moment
En observant les mois précédents, le Wielio a déjà été proposé à 129,99 € lors des Soldes d'hiver 2026, puis à 89,99 € en mars via un coupon Amazon à activer manuellement sur la fiche produit. Cette récurrence dans les meilleures ventes tech s'explique par un positionnement prix agressif combiné à des fonctionnalités habituellement réservées à des modèles plus chers, comme le Wi-Fi 6 ou la correction d'image automatique. Ce nouveau palier à 99,99 € sans coupon à cocher simplifie l'accès à cette réduction, contrairement à certaines offres précédentes qui nécessitaient une manipulation supplémentaire en caisse.
Calibrer ses attentes pour un usage occasionnel réussi
Avec ses 240 ANSI lumens, ce projecteur reste avant tout adapté à une utilisation en intérieur avec une luminosité ambiante maîtrisée, plutôt qu'à une projection en plein jour ou dans une pièce très éclairée. Cette limite, commune à la plupart des projecteurs de cette gamme de prix, n'empêche pas un usage confortable pour les soirées cinéma, le streaming ou même les jeux vidéo en soirée. La bonne approche reste de considérer cet appareil comme une solution d'entrée de gamme performante pour son budget, plutôt qu'un projecteur de salle premium.
✅ Les points forts
- Réduction de 160 € par rapport au prix affiché, sans coupon supplémentaire à activer.
- Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, pour une connectivité complète et sans câble.
- Correction trapézoïdale automatique, pour une installation simplifiée sans réglage manuel complexe.
❌ Les limites
- Une luminosité de 240 ANSI lumens qui limite l'usage à une pièce avec un éclairage tamisé.
- Ce modèle a déjà été proposé à des tarifs encore plus bas ponctuellement via des coupons cumulés (jusqu'à 89,99 €), une vigilance sur d'éventuelles offres futures reste de mise.
- Un usage pensé pour l'occasionnel plutôt que pour un home cinéma quotidien et intensif.
Avec une réduction de 160 € directement affichée et une connectivité complète en Wi-Fi 6 et Bluetooth, ce vidéoprojecteur Wielio confirme sa place parmi les valeurs sûres du petit budget cinéma à domicile. Pour qui cherchait à transformer son salon en salle de projection sans dépasser les 100 €, cette offre Amazon reste l'une des plus simples d'accès actuellement, sans manipulation de coupon.
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