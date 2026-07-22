Pour les Soldes, la console portable ASUS ROG Xbox Ally, née de l'alliance entre Asus et Microsoft, tombe à 449 € au lieu de 599,99 €, soit 150 € d'économie. Un tarif qui la positionne comme l'une des consoles portables les plus abordables du marché, alors que la concurrente Steam Deck a vu son prix d'entrée grimper jusqu'à 779 €.
La ROG Xbox Ally embarque un processeur AMD Ryzen Z2 A associé à une puce graphique Radeon, 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 512 Go, l'ensemble pensé pour faire tourner aussi bien des jeux Xbox que des titres PC directement en déplacement. Son écran tactile IPS de 7 pouces affiche une résolution Full HD rafraîchie à 120 Hz, un standard qui garantit une fluidité d'affichage supérieure à celle de nombreuses consoles portables concurrentes. Fonctionnant sous Windows 11 avec une interface Xbox directement intégrée, elle permet d'accéder à sa bibliothèque de jeux Xbox, au Game Pass et aux plateformes PC comme Steam depuis un seul appareil.
Pourquoi choisir cette console ASUS ROG Xbox Ally ?
- Un tarif parmi les plus bas jamais observés sur cette console, avec 150 € d'économie par rapport au prix conseillé.
- Une polyvalence unique qui réunit jeux Xbox, Game Pass et bibliothèque PC (Steam) sur un seul appareil.
- Un écran 120 Hz et 16 Go de RAM qui garantissent une fluidité rare sur ce segment de prix.
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Une alternative sérieuse face à l'envolée des prix du Steam Deck
Alors que le Steam Deck de Valve a connu une hausse marquée de son tarif d'entrée, désormais fixé à 779 € pour le modèle de base, la ROG Xbox Ally se positionne comme la console portable la moins chère du marché à budget comparable. Les deux appareils partagent des caractéristiques processeur proches, mais la ROG Xbox Ally se distingue par un écran de résolution et de fréquence de rafraîchissement supérieures, ainsi qu'une batterie plus généreuse de 60 Wh contre 50 Wh pour la Steam Deck. Ce contexte de pénurie sur les composants DRAM et NAND, qui a fait grimper les prix ailleurs, rend cette promotion d'autant plus remarquable.
Le meilleur des deux mondes, Xbox et PC, dans un seul appareil
Grâce à son interface Xbox directement intégrée à Windows 11, la console permet de lancer instantanément sa bibliothèque de jeux Xbox et son abonnement Game Pass, sans passer par le bureau Windows classique, une fluidité d'usage proche de celle d'une console de salon. Les joueurs qui possèdent déjà une bibliothèque PC sur Steam ou d'autres launchers peuvent également y accéder librement, un avantage que ne propose pas une console Xbox classique cantonnée à son propre écosystème. Cette double casquette console-PC portable justifie en grande partie l'engouement autour de cette machine dès sa sortie, renforcé aujourd'hui par une réduction de 150 €.
✅ Les points forts
- Réduction de 150 € par rapport au prix conseillé, un tarif parmi les plus bas jamais constatés.
- Accès unifié aux jeux Xbox, au Game Pass et aux bibliothèques PC comme Steam.
- Écran 120 Hz et batterie 60 Wh, supérieurs aux caractéristiques équivalentes de la Steam Deck.
❌ Les limites
- Le processeur Z2 A reste positionné en entrée de gamme au sein de la famille Ally, avec des performances inférieures au modèle Z1 Extreme de la ROG Ally X.
- Windows 11, même optimisé avec l'interface Xbox, peut rester plus lourd à l'usage qu'un système dédié comme SteamOS.
- La forte demande sur ce type de console en promotion peut entraîner une rupture de stock rapide.
Avec 150 € d'économie et une polyvalence rare entre jeux Xbox et bibliothèque PC, l'ASUS ROG Xbox Ally s'impose comme l'une des meilleures affaires actuelles sur le segment des consoles portables, surtout face à l'envolée des prix de la Steam Deck. Pour les joueurs qui cherchaient une machine nomade polyvalente sans casser leur budget, cette offre Amazon tombe à un moment particulièrement opportun.
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