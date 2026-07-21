Avec son S-Pen fourni et les fonctionnalités de Galaxy AI, la Samsung Galaxy Tab S10 FE plaira aux esprits créatifs pour une somme de 749 euros sur Amazon.
Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab S10 FE ?
- La patte Samsung : Samsung ne réinvente pas la roue avec sa Tab S10 FE. Un dos en aluminium et une dalle LCD sont de la partie. L'écran de 90 Hz s'avère convaincant avec une bonne luminosité pour visionner des films et des contrastes intéressants pour de la retouche photo.
- Les fonctionnalités de Galaxy AI : Que ce soit la fonction "Circle to Search", la retouche photo facilitée par l'intelligence artificielle ou encore la création de visuels, la Galaxy Tab S10 FE ravira les créatifs même si un léger manque de puissance pourra faire grincer des dents par moments.
- Un chargeur fourni : Un détail peut-être, mais il veut dire beaucoup en 2026 où de nombreux produits sont fournis sans chargeur. Avec cette tablette, un chargeur de 25 W est donc fourni pour une recharge complète en deux heures.
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Une recette toujours efficace
La Galaxy Tab S10 FE ne marque pas une révolution chez Samsung. Elle s'accompagne d'un dos en aluminium pour un poids qui ne dépasse pas les 500 grammes dans cette version de 10,9 pouces. Sur l'écran, Samsung fait l'impasse sur l'OLED pour passer sur une dalle LCD afin de se distinguer des autres versions de la Tab S10 plus onéreuses. Est-ce pour autant un défaut ? Pas forcément. Samsung présente un écran avec des contrastes réussis et un pic de luminosité atteignant les 800 nits. C'est largement suffisant pour ne pas être gêné par la lumière du soleil dans la plupart des situations. En plein soleil à la plage, elle risque de montrer quelques faiblesses, mais à l'ombre d'un parasol, cela ne posera pas de souci.
L'évocation des destinations estivales n'est pas anodine ici. La tablette est certifiée IP68. Elle est donc étanche et résiste à la poussière, ce qui en fait un excellent accessoire à emmener sur la plage cet été.
L'IA : l'arbre qui cache la forêt
Sous le capot, Samsung a offert à sa Galaxy Tab S10 FE l'Exynos 1580, un processeur maison. Du point de vue des performances, ce processeur s'avère quelques peu décevant surtout si l'on le compare à un iPad Air sous M3, vendu pour un prix similaire. Pour les jeux les plus gourmands en ressources, il faudra baisser les graphismes. Du côté du montage vidéo, il ne faudra pas se lancer dans des projets avec de nombreux rushs.
Ces performances en dessous de la concurrences déçoivent encore plus puisque cette Samsung Galaxy Tab S10 FE tend vraiment vers un usage créatif. D'abord, le S-Pen est fourni pour des travaux plus précis. Surtout, cette tablette possède les nombreuses fonctionnalités de Galaxy AI. Parmi elles, il y a la possibilité de créer des photos à partir de croquis ou d'effectuer une recherche Google en entourant un élément sur une photo.
Avec un SoC moyen, on pourrait se dire que la batterie est excellente. Effectivement, Samsung rend une excellente copie puisque son appareil tient une dizaine d'heures, ce qui la place devant les iPad d'Apple. Cependant, ce n'est pas parfait ici non plus. Le chargeur de 25 W fourni mettra deux heures à rendre l'intégralité de l'autonomie de la tablette, ce qui est un poil lent.
✅ Les points forts
- Un design réussi, porté par un écran LCD de 11 pouces
- Les fonctionnalités de Galaxy AI
- Le S-Pen fourni
❌ Les limites
- Pas de rangement dédié au stylet
- Une charge lente
La Samsung Galaxy Tab S10 FE remplit sa mission principale à savoir être une tablette polyvalente vendue à un prix plus accessible. Évidemment, des concessions ont dû être faites en laissant l'OLED de côté, mais pour une utilisation quotidienne, cette tablette s'avère complète pour son prix.
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