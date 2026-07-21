Sous le capot, Samsung a offert à sa Galaxy Tab S10 FE l'Exynos 1580, un processeur maison. Du point de vue des performances, ce processeur s'avère quelques peu décevant surtout si l'on le compare à un iPad Air sous M3, vendu pour un prix similaire. Pour les jeux les plus gourmands en ressources, il faudra baisser les graphismes. Du côté du montage vidéo, il ne faudra pas se lancer dans des projets avec de nombreux rushs.

Ces performances en dessous de la concurrences déçoivent encore plus puisque cette Samsung Galaxy Tab S10 FE tend vraiment vers un usage créatif. D'abord, le S-Pen est fourni pour des travaux plus précis. Surtout, cette tablette possède les nombreuses fonctionnalités de Galaxy AI. Parmi elles, il y a la possibilité de créer des photos à partir de croquis ou d'effectuer une recherche Google en entourant un élément sur une photo.

Avec un SoC moyen, on pourrait se dire que la batterie est excellente. Effectivement, Samsung rend une excellente copie puisque son appareil tient une dizaine d'heures, ce qui la place devant les iPad d'Apple. Cependant, ce n'est pas parfait ici non plus. Le chargeur de 25 W fourni mettra deux heures à rendre l'intégralité de l'autonomie de la tablette, ce qui est un poil lent.