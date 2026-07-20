Face à la canicule et à la pénurie généralisée de climatiseurs mobiles, le modèle Olimpia Splendid Dolceclima 10 HP WiFi reste disponible chez Amazon à 312,29 € au lieu de 419 €, soit plus de 106 € d'économie. Un cas rare puisque ce type d'appareil se fait généralement introuvable en pleine vague de chaleur, avec en prime une livraison annoncée sous 2 à 3 jours.
Dans un contexte de rupture de stock généralisée sur les climatiseurs mobiles pendant les épisodes de canicule, ce modèle reste l'un des rares encore disponibles avec une livraison annoncée sous 2 à 3 jours : un délai particulièrement compétitif à ne pas laisser filer, la disponibilité pouvant évoluer rapidement selon la demande.
Pourquoi choisir ce climatiseur mobile Olimpia Splendid ?
- Une disponibilité rare en pleine période de pénurie sur les climatiseurs mobiles, avec livraison sous 2 à 3 jours.
- Un pilotage à distance via WiFi, pour préparer son intérieur avant même d'y rentrer.
- Une réduction de plus de 106 € qui rend ce modèle plus accessible malgré la forte demande actuelle.
Une solution immédiate face à la pénurie généralisée de climatiseurs mobiles
En période de canicule, les climatiseurs mobiles font partie des produits les plus touchés par les ruptures de stock, la demande explosant en quelques jours sur l'ensemble des enseignes. Ce modèle Olimpia Splendid fait exception en restant disponible avec un délai de livraison annoncé de 2 à 3 jours, un avantage décisif face à des délais qui peuvent s'étirer sur plusieurs semaines pour d'autres références en rupture. Pour un foyer qui cherche une solution de rafraîchissement rapide sans attendre le retour en stock de son modèle habituel, cette disponibilité immédiate constitue l'argument principal de cette offre.
Un appareil connecté qui simplifie la gestion du confort thermique
Grâce à son système WiFi intégré, ce climatiseur peut être piloté à distance depuis un smartphone, permettant par exemple de lancer le refroidissement avant de rentrer chez soi après une journée de forte chaleur. Les fonctions de déshumidification et de ventilation viennent compléter l'appareil pour un usage polyvalent au-delà du seul refroidissement, avec une classe énergétique A qui limite l'impact sur la facture d'électricité en cas d'utilisation prolongée. Cette combinaison de connectivité et d'efficacité énergétique en fait une solution pertinente pour les foyers qui utilisent leur climatiseur mobile sur de longues périodes durant l'été.
✅ Les points forts
- Disponibilité rare avec livraison rapide sous 2 à 3 jours, alors que la plupart des climatiseurs mobiles sont en rupture de stock.
- Pilotage à distance via WiFi pour anticiper le rafraîchissement de son logement.
- Réduction de plus de 106 € par rapport au prix conseillé de 419 €.
❌ Les limites
- Comme tout climatiseur mobile, l'installation nécessite une évacuation par fenêtre, contrairement à un climatiseur split fixe.
- La puissance sonore de ce type d'appareil, généralement autour de 65 dB, peut être perceptible dans une chambre en usage nocturne.
- La forte demande actuelle sur ce segment peut faire évoluer rapidement la disponibilité et le tarif affiché.
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