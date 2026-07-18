Avant d'achever les Soldes, Amazon dégaine une offre particulièrement agressive sur la montre connectée Amazfit GTR 4 46 mm, qui tombe à 113,90 € au lieu de 199,90 €, soit 86 € d'économie. Un tarif qui rivalise avec les meilleures promotions déjà observées sur ce modèle, habituellement plutôt constatées sur AliExpress que sur Amazon.
L'Amazfit GTR 4 s'est imposée comme l'une des montres connectées les plus abouties de la marque Zepp Health, avec un écran AMOLED de 1,43 pouce, un GPS bi-bande et plus de 150 modes sportifs pour couvrir la quasi-totalité des pratiques physiques. Elle intègre également l'assistant Alexa, un suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du sommeil, ainsi que des appels Bluetooth directement depuis le poignet. Son autonomie annoncée de 14 jours la positionne comme une alternative crédible aux montres connectées plus premium, sans les contraintes de recharge quotidienne.
Pourquoi choisir l'Amazfit GTR 4 46 mm ?
- Une autonomie exceptionnelle de 14 jours, bien supérieure à la plupart des montres connectées concurrentes.
- Un suivi santé et sportif complet, avec plus de 150 modes sportifs, SpO2 et fréquence cardiaque.
- Un tarif Soldes qui s'approche des meilleures promotions déjà observées, habituellement réservées à des plateformes comme AliExpress.
Une montre polyvalente qui couvre l'essentiel sans compromis
Avec plus de 150 modes sportifs disponibles, l'Amazfit GTR 4 s'adresse aussi bien aux sportifs occasionnels qu'aux pratiquants plus assidus, en couvrant course à pied, natation, cyclisme ou encore fitness en salle grâce à son application AI Fitness. Le GPS bi-bande intégré permet un suivi précis des activités en extérieur sans dépendre du smartphone, tandis que le suivi de la SpO2, du sommeil et de la fréquence cardiaque complète l'aspect santé au quotidien. L'intégration d'Alexa et la possibilité de passer des appels Bluetooth directement depuis la montre ajoutent une dimension pratique qui va au-delà du simple suivi sportif.
Une autonomie qui change la donne face aux montres premium
L'un des arguments les plus forts de la GTR 4 reste son autonomie annoncée de 14 jours, un chiffre qui tranche nettement avec les montres connectées haut de gamme généralement limitées à une ou deux journées d'utilisation entre deux charges. Pour un utilisateur qui ne souhaite pas recharger sa montre quotidiennement, cette caractéristique représente un gain de confort important, notamment lors de voyages ou de périodes chargées où recharger un appareil supplémentaire chaque soir peut vite devenir contraignant. Combinée à ce tarif Soldes qui s'approche des meilleurs prix déjà constatés sur des plateformes internationales, cette offre Amazon devient particulièrement compétitive.
✅ Les points forts
- Autonomie de 14 jours, un net avantage face à la plupart des montres connectées concurrentes.
- Suivi santé et sportif complet avec plus de 150 modes sportifs et GPS bi-bande.
- Tarif qui rivalise avec les meilleures promotions déjà observées sur des plateformes comme AliExpress.
❌ Les limites
- L'écosystème logiciel Amazfit (application Zepp) reste moins abouti que celui des grandes marques comme Apple ou Samsung.
- Certaines fonctionnalités avancées, comme les gâchettes de sécurité ou capteurs de température plus poussés, restent absentes sur ce modèle.
- La demande pouvant s'intensifier en cette fin de Soldes, le stock à ce tarif pourrait s'épuiser rapidement.
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