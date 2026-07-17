La fin de l'été coïncide toujours avec la préparation de la rentrée, que ce soit pour les études, le télétravail ou la réorganisation du quotidien à la maison. Un PC portable gamer comme le HP Victus 16 avec RTX 4070 devient un excellent compagnon pour les cours comme pour les loisirs, tandis qu'une Apple Watch SE 3 accompagne aisément le suivi sportif et la connectivité au quotidien dès la reprise. Anticiper ces achats pendant la 4ème démarque permet de conjuguer équipement de qualité et budget maîtrisé, plutôt que d'acheter dans l'urgence en septembre à prix plein.