Apple Watch, GoPro, PC gamer avec RTX 4070 ou encore climatiseur mobile : cette nouvelle sélection multi-marchands rassemble 20 offres réparties sur toute la maison pour profiter des Soldes d'été 2026 avant leur clôture définitive.
Alors que les Soldes d'été 2026 entament leur dernière ligne droite, cette nouvelle sélection couvre un large éventail d'univers : high-tech, audio, informatique, électroménager, sécurité maison et confort extérieur. Entre l'Apple Watch SE 3 à moins de 220 €, la friteuse Moulinex à -70% ou le PC gamer HP Victus 16 équipé d'une RTX 4070, chaque budget et chaque besoin trouvent leur bon plan. C'est aussi le moment idéal pour s'équiper en prévision de la rentrée, tout en profitant des dernières remises avant le retour aux prix normaux.
Soldes Amazon : les 20 offres à saisir avant la fin des promotions
Face aux dernières offres en vrac des Soldes, voici notre sélection maison des 20 promotions qui valent vraiment le détour.
High-Tech & Audio
- Apple Watch SE 3 GPS 40 mm à 216,65 € au lieu de 269 € (19% de réduction)
- Pack GoPro HERO13 Black à 356,06 € au lieu de 499,99 € (29% de réduction)
- Ecouteurs Nothing Ear (a) à 56,46 € au lieu de 99 € (43% de réduction)
- Apple AirPods Max à 354,80 € au lieu de 579 € (39% de réduction)
- Samsung Galaxy SmartTag 2 à 17 € au lieu de 39,99 € (57% de réduction)
- Chargeur Anker Nano II 65 W à 29,98 € au lieu de 39,99 € (25% de réduction)
Smartphones & Informatique
- Xiaomi 15T Pro 512 Go à 673,01 € au lieu de 903 € (25% de réduction)
- PC portable gamer HP Victus 16 avec RTX 4070 à 1139 € au lieu de 1699 € (33% de réduction)
- Souris gamer sans fil Logitech G G305 à 25,49 € au lieu de 59,99 € (58% de réduction)
- Station d'accueil USB C 14-en-1 à 29,42 € au lieu de 52,99 € (44% de réduction)
Maison & Électroménager
- Machine à café De'Longhi Magnifica S à 279,99 € au lieu de 318,14 € (12% de réduction)
- Friteuse sans huile Moulinex + Gril à 39,29 € au lieu de 129,99 € (70% de réduction)
- Aspirateur balai sans fil multifonction Rowenta X-Pert6.60 à 99,99 € au lieu de 159,99 € (37% de réduction)
- Aspirateur Roborock QV 35A à 329,97 € au lieu de 589,99 € (44% de réduction)
Sécurité maison
- Pack de 2 caméras Tapo C200 à 37,99 € au lieu de 59,99 € (37% de réduction)
Extérieur & Piscine
- Ventilateur Purline Venty Apollo à 159,95 € au lieu de 180 € (11% de réduction)
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid 10 000 BTU à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
- Robot piscine Aiper Scuba S3 à 599 € au lieu de 649 € (8% de réduction)
- Robot piscine Bocxi C5 à 199,99 €
Image & Son
- Vidéoprojecteur home cinéma Philips Neopix 256 à 139,99 € au lieu de 169 € (17% de réduction)
Les 5 produits coup de cœur des Soldes ❤️
Après ce large tour d'horizon des 20 offres disponibles, voici notre sélection resserrée des produits qui se démarquent le plus par leur prix, l'intensité de la remise et leur intérêt en cette période estivale.
HP Victus 16 avec RTX 4070, le PC gamer à prix cassé pour la rentrée
Avec 560 € d'économie, ce PC portable gamer HP Victus 16 s'impose comme l'une des offres les plus généreuses de toute la sélection en valeur absolue. Sa carte graphique RTX 4070 permet de faire tourner confortablement les jeux récents en haute définition, tout en restant à l'aise sur des tâches plus exigeantes comme le montage vidéo ou la modélisation 3D. Format 16 pouces avec écran antireflet, ce PC coche aussi les cases d'un usage polyvalent, entre gaming le soir et productivité en journée, un vrai atout à l'approche de la rentrée étudiante ou professionnelle.
✅ Les points forts
- Économie massive de 560 €, la plus élevée en valeur de toute la sélection
- Carte graphique RTX 4070, très performante pour le gaming et la création
- Polyvalent : jeu, études, télétravail exigeant
❌ Les limites
- Poids et encombrement typiques d'un PC gamer 16 pouces, peu nomade
- Autonomie généralement limitée sur ce type de configuration
Apple AirPods Max, le casque premium Apple à moitié prix
Avec plus de 220 € d'économie, les AirPods Max profitent ici d'une remise rarement observée sur ce modèle haut de gamme signé Apple. Réputé pour sa qualité audio spatiale et sa réduction de bruit active particulièrement efficace, ce casque s'adresse aux amateurs de son premium autant qu'aux utilisateurs cherchant une intégration parfaite avec leur iPhone ou leur Mac. À ce tarif, il devient l'une des meilleures occasions de l'année pour s'offrir un produit Apple habituellement très peu soldé.
✅ Les points forts
- Économie confortable de plus de 220 € sur un produit Apple haut de gamme
- Qualité audio et réduction de bruit active réputées
- Écosystème Apple pour une intégration fluide avec iPhone et Mac
❌ Les limites
- Prix encore élevé malgré la remise (plus de 350 €)
- Autonomie de la batterie inférieure à certains concurrents du marché
Friteuse sans huile Moulinex + Gril, la remise la plus spectaculaire du listing
Avec 90,70 € d'économie, cette friteuse Moulinex affiche tout simplement la remise la plus impressionnante de toute la sélection en pourcentage. Sa double fonction friture sans huile et gril permet de varier les cuisines rapides et plus légères, idéales pour les repas d'été sans passer des heures derrière les fourneaux. À moins de 40 €, l'appareil devient un achat quasiment sans risque, même pour un usage occasionnel ou en complément d'un équipement déjà existant.
✅ Les points forts
- Remise exceptionnelle de 70%, l'une des plus fortes de toute la sélection
- Deux fonctions combinées (friture sans huile + gril) dans un seul appareil
- Prix final ultra-accessible pour un appareil polyvalent
❌ Les limites
- Capacité plus limitée qu'un modèle double cuve XXL
- Stock souvent restreint sur ce type de remise, risque de rupture rapide
Olimpia Splendid, le climatiseur mobile pour affronter la chaleur
En plein contexte de tension sur les stocks de climatiseurs, ce modèle Olimpia Splendid de 10 000 BTU profite d'une remise de plus de 100 €, une aubaine pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé de solution contre la chaleur. Livré avec télécommande, il s'installe facilement dans un salon ou une chambre spacieuse sans nécessiter de travaux. Olimpia Splendid est une marque italienne reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, un gage de fiabilité appréciable pour un achat réalisé dans l'urgence.
✅ Les points forts
- Puissance de 10 000 BTU, adaptée à des pièces spacieuses
- Remise intéressante de 25% en pleine période de forte demande
- Marque reconnue dans le domaine de la climatisation
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un ventilateur
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Apple Watch SE 3, la montre connectée Apple accessible
Avec plus de 50 € d'économie, l'Apple Watch SE 3 devient une porte d'entrée plus accessible dans l'écosystème Apple Watch, sans pour autant sacrifier les fonctionnalités essentielles. Suivi de la fréquence cardiaque, GPS intégré et notifications synchronisées avec l'iPhone en font un allié fiable pour le sport comme pour le quotidien. C'est une option idéale pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l'univers Apple Watch avant de basculer, plus tard, sur des modèles plus avancés.
✅ Les points forts
- Porte d'entrée accessible dans l'écosystème Apple Watch
- Suivi santé et sportif complet (fréquence cardiaque, GPS)
- Intégration fluide avec iPhone
❌ Les limites
- Fonctionnalités plus limitées que les modèles Apple Watch supérieurs
- Autonomie de batterie standard, à recharger quotidiennement
Pourquoi la 4ème démarque est le bon moment pour faire de bonnes affaires ?
La 4ème démarque marque traditionnellement la dernière phase des Soldes d'été, un moment où les marchands cherchent à écouler leurs stocks restants avant la clôture officielle de la période. Les remises atteignent souvent leur point culminant à ce stade, comme le montrent la friteuse Moulinex à -70% ou le PC gamer HP Victus 16 à -33% dans cette sélection. C'est aussi l'occasion de dénicher des références encore disponibles sur des catégories très demandées (high-tech, électroménager, climatisation) avant qu'elles ne disparaissent définitivement des rayons soldés.
Profitez des Soldes pour vous équiper pour la rentrée
La fin de l'été coïncide toujours avec la préparation de la rentrée, que ce soit pour les études, le télétravail ou la réorganisation du quotidien à la maison. Un PC portable gamer comme le HP Victus 16 avec RTX 4070 devient un excellent compagnon pour les cours comme pour les loisirs, tandis qu'une Apple Watch SE 3 accompagne aisément le suivi sportif et la connectivité au quotidien dès la reprise. Anticiper ces achats pendant la 4ème démarque permet de conjuguer équipement de qualité et budget maîtrisé, plutôt que d'acheter dans l'urgence en septembre à prix plein.
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