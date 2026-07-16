Attendre les derniers jours des Soldes peut effectivement permettre de profiter de remises supplémentaires sur certains produits, mais ce pari comporte un vrai risque : les références les plus demandées, comme les TV grand format, les robots piscine ou les aspirateurs haut de gamme, disparaissent souvent avant la toute fin de la période. Sur les produits de cette sélection qui affichent déjà des remises de 30 à 48%, il est plus prudent de ne pas trop tarder, car ce sont justement ces niveaux de prix qui déclenchent le plus de ventes et donc le plus de ruptures. En revanche, sur des produits avec une remise plus modeste comme la trottinette Xiaomi ou la Nintendo Switch 2, attendre les derniers jours change peu la donne, ces références n'étant généralement pas soldées plus agressivement.