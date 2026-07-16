Les Soldes d'été 2026 touchent à leur fin, et cette ultime démarque est l'occasion de faire de vraies affaires avant la rentrée. Amazon, Boulanger, Fnac et Dyson dégainent leurs dernières cartes. Voici 20 offres à saisir avant que les stocks ne s'épuisent définitivement.
La fin des Soldes d'été 2026 approche à grands pas, et c'est justement à ce moment que les marchands lâchent leurs remises les plus intéressantes pour écouler leurs derniers stocks. Cette nouvelle sélection multi marchands couvre un terrain très large : entretien de la piscine et de la maison, smartphones et montres connectées, TV et vidéoprojection, informatique gaming, jeux vidéo et accessoires, audio nomade, cuisine et mobilité urbaine. Vingt offres au total, avec des remises qui grimpent jusqu'à près de 50% sur certaines références. De quoi boucler ses derniers achats Soldes sans se ruiner, et sans attendre une hypothétique meilleure occasion à la rentrée.
Bons plans robots piscine
- Robot piscine AIPER Scuba S3 à 599 € au lieu de 649 € (8% de réduction)
- Robot piscine Wybot C1 à 368,99 € au lieu de 549,99 € (33% de réduction)
Bons plans aspirateurs
- Aspirateur robot Lefant M1 à 109,96 € (retour en stock, sans prix de référence disponible)
- Aspirateur balai sans fil Rowenta X-Pert6.60 à 99,99 € au lieu de 159,99 € (38% de réduction)
- Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Absolute à 549 € au lieu de 799 € (31% de réduction)
Bons plans smartphones
- Google Pixel 10a 256 Go à 499 € au lieu de 649 € (23% de réduction)
- POCO F8 Ultra 256 Go à 527,77 € avec le code TPFR60
Bons plans montres connectées
- Montre connectée Apple Watch Series 11 (42 mm) à 349 € au lieu de 440 € (21% de réduction)
Bons plans ventilateurs / rafraîchissement
- Ventilateur nomade Shark ChillPill à 109,99 € au lieu de 129,99 € (15% de réduction)
Bons plans TV et vidéoprojection
- TV Mini LED 4K Philips Ambilight The Xtra 75 pouces à 1 060,76 € au lieu de 1 599 € (34% de réduction)
- Vidéoprojecteur home cinéma Philips Neopix 256 à 139 € au lieu de 169 € (18% de réduction)
Bons plans informatique et gaming
- PC portable gamer Acer Nitro V 15 avec RTX 5050 à 1 199 € au lieu de 1 299 € (8% de réduction)
- PC portable gamer Asus ROG Strix avec RTX 5060 à 1 499,99 € au lieu de 1 899,99 € (21% de réduction)
- Ecran PC gaming LG UltraGear 27 pouces FHD à 199,99 € au lieu de 229,99 € (13% de réduction)
Bons plans jeux vidéo et accessoires
- Nintendo Switch 2 à 399 € au lieu de 409 € (2% de réduction)
- Manette Razer Kishi V3 Pro XL à 165,13 € au lieu de 239,99 € (31% de réduction)
- Manette Turtle Beach Rematch pour Nintendo Switch 2 à 53,40 € au lieu de 59,99 € (11% de réduction)
Bons plans audio
- Enceinte portable Sony ULT Field 5 à 179,49 € au lieu de 299 € (40% de réduction)
Bons plans cuisine
- Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L à 129,99 € au lieu de 249,99 € (48% de réduction)
Bons plans mobilité urbaine
- Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 6 Max à 649,99 € au lieu de 679,99 € (4% de réduction)
Nos 5 produits coup de cœur ❤️
Cette fois, on a volontairement écarté les grosses pointures pour miser sur des offres moins évidentes mais tout aussi malignes. Retour en stock inattendu, code promo exclusif, remise à -48%... voici cinq bons plans qui méritent clairement un coup de projecteur avant la fin des Soldes.
Robot piscine AIPER Scuba S3 à 599 € au lieu de 649 € (8% de réduction)
La piscine sans effort : le robot qui fait le sale boulot à votre place
Le robot piscine AIPER Scuba S3 colle parfaitement à la saison. Nettoyage fond, parois et ligne d'eau, autonomie confortable, fonctionnement sans fil : il s'occupe de l'entretien du bassin pendant que vous profitez de l'eau. La remise reste modeste, mais le timing est idéal en plein cœur de l'été.
✅ Les points forts
- Nettoyage complet fond, parois et ligne d'eau en une seule machine
- Fonctionnement 100% sans fil, sans câble encombrant à gérer
- Timing d'achat idéal, en plein cœur de la saison piscine
❌ Les limites
- La remise de 8% reste modeste comparée aux autres offres de la sélection
- L'autonomie de la batterie peut nécessiter plusieurs recharges pour les grands bassins
Aspirateur robot Lefant M1 à 109,96 € (retour en stock !)
Le retour très attendu : cet aspirateur robot était en rupture depuis des semaines
Le Lefant M1 fait son grand retour après une longue rupture de stock, et c'est une bonne nouvelle pour les petits budgets. Cartographie intelligente et navigation multi-étage : il coche les cases essentielles pour un premier robot aspirateur sans se ruiner. À moins de 110 €, difficile de trouver une entrée en matière plus accessible dans l'univers des robots aspirateurs.
✅ Les points forts
- Prix d'entrée très accessible pour découvrir les robots aspirateurs
- Cartographie intelligente avec gestion multi-étage
- Enfin de retour en stock après plusieurs semaines d'indisponibilité
❌ Les limites
- Aucun prix de référence communiqué, difficile d'évaluer la remise réelle
- Puissance d'aspiration et autonomie plus limitées que sur des modèles premium
POCO F8 Ultra 256 Go à 527,77 € avec le code TPFR60
Le flagship qui casse les codes : un smartphone premium à prix cassé grâce à un code secret
Le POCO F8 Ultra vise clairement le haut de gamme, avec une fiche technique musclée et 256 Go de stockage. Ce qui rend l'offre encore plus intéressante, c'est le code promo TPFR60 à activer pour débloquer ce tarif, une astuce qui échappe à beaucoup d'acheteurs pressés. Pour ceux qui aiment chasser les bons plans jusqu'au bout, c'est une pépite à ne pas laisser filer.
✅ Les points forts
- Fiche technique haut de gamme avec 256 Go de stockage généreux
- Prix final très compétitif une fois le code promo activé
- Positionnement flagship à un tarif largement inférieur à la concurrence occidentale
❌ Les limites
- Nécessite d'activer manuellement le code TPFR60, facile à oublier
- Achat sur AliExpress : délais de livraison et SAV moins immédiats qu'un circuit classique
Vidéoprojecteur home cinéma Philips Neopix 256 à 139 € au lieu de 169 € (18% de réduction)
Le cinéma à la maison sans se ruiner !
Le Philips Neopix 256 permet de transformer n'importe quel mur ou salon en salle de cinéma improvisée, un vrai plus pour les soirées d'été entre amis ou en famille. Sous les 140 €, c'est l'une des solutions les plus accessibles pour découvrir le vidéoprojecteur sans investir dans du matériel premium.
✅ Les points forts
- Prix d'entrée très accessible pour découvrir le vidéoprojecteur
- Idéal pour les soirées cinéma en extérieur ou entre amis l'été
- Format compact et facile à transporter d'une pièce à l'autre
❌ Les limites
- La luminosité reste limitée comparée à des modèles plus haut de gamme
- Qualité d'image en plein jour ou en environnement très lumineux plus discutable
Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L à 129,99 € au lieu de 249,99 € (48% de réduction)
-48% et deux plats en même temps : la friteuse qui divise le prix par deux
C'est la remise la plus forte de toute cette sélection coup de cœur, avec 120 € d'économie. Cette friteuse double cuve de 11 litres permet de cuisiner deux plats différents en même temps, sans une goutte d'huile, un vrai plus pour des repas d'été rapides et plus légers. À moins de 130 €, c'est tout simplement l'équipement cuisine le plus rentable de toute la sélection.
✅ Les points forts
- Double cuve pour cuisiner deux plats simultanément, un vrai gain de temps
- Grande capacité de 11 litres adaptée aux familles ou grandes tablées
- La remise de 48% est la plus forte de toute la sélection coup de cœur
❌ Les limites
- L'encombrement sur le plan de travail peut être important avec une double cuve XXL
- Le nettoyage de deux compartiments demande un peu plus de temps qu'une friteuse simple cuve
Ultime démarque des Soldes : pourquoi c'est le moment ou jamais de faire ses derniers achats ?
L'ultime démarque des Soldes d'été 2026 marque la dernière fenêtre pour profiter de remises conséquentes avant le retour aux prix normaux. Les marchands cherchent à écouler leurs derniers stocks avant la clôture officielle de la période, ce qui explique des réductions particulièrement fortes sur certaines références, comme la friteuse Moulinex à -48% ou l'enceinte Sony à -40%. Passé cette échéance, ces niveaux de remise disparaissent généralement jusqu'au prochain grand rendez-vous commercial. Autrement dit, si un produit de cette sélection correspond à un besoin réel, c'est le moment de trancher, car les stocks sur les meilleures affaires se raréfient chaque jour un peu plus.
Faut-il attendre le dernier moment pour faire de bonnes affaires ?
Attendre les derniers jours des Soldes peut effectivement permettre de profiter de remises supplémentaires sur certains produits, mais ce pari comporte un vrai risque : les références les plus demandées, comme les TV grand format, les robots piscine ou les aspirateurs haut de gamme, disparaissent souvent avant la toute fin de la période. Sur les produits de cette sélection qui affichent déjà des remises de 30 à 48%, il est plus prudent de ne pas trop tarder, car ce sont justement ces niveaux de prix qui déclenchent le plus de ventes et donc le plus de ruptures. En revanche, sur des produits avec une remise plus modeste comme la trottinette Xiaomi ou la Nintendo Switch 2, attendre les derniers jours change peu la donne, ces références n'étant généralement pas soldées plus agressivement.
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