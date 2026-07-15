La Razer Kishi V3 Pro XL n'est pas une manette ordinaire, c'est un modèle qui s'écarte pour accueillir une tablette d'une diagonale allant de 10 à 13 pouces. La seule prérogative c'est qu'il faut que la tablette possède un port USB-C, parce qu'une fois ouverte, il faut la fixer avec ça pour que la batterie s'alimente. Mais il est possible de brancher la manette pour qu'elle recharge la tablette en même temps que vous jouez. Ensuite, la pression lorsqu'elle se referme fait que la tablette tient bien en place.

Pour l'ergonomie, on retrouve un placement proche de la manette Xbox : des joysticks placés de façon asymétrique (le gauche est légèrement plus haut que le droit) et les boutons ABXY sont placés comme sur ceux de la console de Microsoft. Elle propose au total 20 boutons si on compte tout, avec 4 d'entre eux qui sont programmables. Ils sont intégrés dans les poignées et près des gâchettes. Il y a un bouton dédié à Razer Nexus, pour le hub logiciel, des boutons de type Start et Select ainsi q'un bouton de partage et capture d'écran.