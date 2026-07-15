Jouer sur mobile, c'est une chose, mais sur tablette, c'en est une autre. C'est pour ça que Razer a adapté sa manette Kishi V3 Pro au format XL, que vous retrouvez à 165,13 euros au lieu de 239,99 euros sur Amazon.
Le gaming est un médium nomade qui est passé des consoles de salon/PC au mobile, notamment sur smartphone. Mais les possesseurs de tablette, sous iOS ou Android, peuvent eux aussi jouer sur leur plateforme de prédilection, notamment avec la Razer Kishi V3 Pro XL. Cette manette est spécialement adaptée pour recevoir une tablette de 10 à 13 pouces et proposer une prise en main digne d'une expérience sur console de salon. Un produit que vous retrouvez sur Amazon pour 165,13 euros au lieu de 239,99 euros jusqu'à la fin des Soldes.
Pourquoi choisir la Razer Kishi V3 Pro XL ?
- Elle transforme votre tablette en console crédible avec tout ce qui fait une bonne manette : gâchettes, retour haptique, effet Hall, microswitchs, vous allez pouvoir jouer plus aisément.
- Ce n'est pas un accessoire d'appoint mais un vrai périphérique gaming pour jouer avec précision. Sur des titres comme Fortnite, face à des joueurs mobiles qui utilisent leurs doigts, vous avez un vrai avantage.
- Elle remplit un vide chez la concurrence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de propositions pour jouer sur tablette. Ici, la proposition est sérieuse et spécialisée pour les tablettes de 10 à 13 pouces.
Une manette pour un public très ciblé
La Razer Kishi V3 Pro XL n'est pas une manette ordinaire, c'est un modèle qui s'écarte pour accueillir une tablette d'une diagonale allant de 10 à 13 pouces. La seule prérogative c'est qu'il faut que la tablette possède un port USB-C, parce qu'une fois ouverte, il faut la fixer avec ça pour que la batterie s'alimente. Mais il est possible de brancher la manette pour qu'elle recharge la tablette en même temps que vous jouez. Ensuite, la pression lorsqu'elle se referme fait que la tablette tient bien en place.
Pour l'ergonomie, on retrouve un placement proche de la manette Xbox : des joysticks placés de façon asymétrique (le gauche est légèrement plus haut que le droit) et les boutons ABXY sont placés comme sur ceux de la console de Microsoft. Elle propose au total 20 boutons si on compte tout, avec 4 d'entre eux qui sont programmables. Ils sont intégrés dans les poignées et près des gâchettes. Il y a un bouton dédié à Razer Nexus, pour le hub logiciel, des boutons de type Start et Select ainsi q'un bouton de partage et capture d'écran.
La Razer Kishi V3 Pro XL prend de la place
La manette n'est pas très discrète, même sans tablette. Au plus fort de sa taille, elle dépasse les 30 cm de long, ce qui ne la rend pas facile à transporter. Même si son usage est fait pour être portable, il vaut mieux l'utiliser à la maison, ou alors il faut bien préparer son sac/sa valise. Notez que la manette ne propose pas du tout de Bluetooth, la connexion USB-C suffit. Ça libère de certaines contraintes, notamment la latence, l'appairage et le fait de devoir proposer une batterie propre à la manette. Ici, tout repose sur la tablette.
Par contre on retrouve une prise jack 3,5 mm, pratique pour brancher des écouteurs filaires. Pour le jeu, la Razer Kishi V3 Pro XL intègre le retour haptique Razer Sensa HD HyperSense, mais son intérêt est limité par une compatibilité partielle, surtout du côté iPadOS, où la fonction n’est pas pleinement exploitée, c'est dommage. Par contre, elle permet de jouer en cloud gaming via GeForce Now ou le remote Play de la PS5, ce qui fait de votre tablette une console polyvalente.
✅ Les points forts
- Son ergonomie réussie, proche d'une vraie manette console
- La qualité de ses commandes, avec les microswitchs, les joysticks à effet Hall et les gâchettes analogiques
- La compatibilité jusqu'aux tablettes 13 pouces
- La connexion USB-C et la recharge pass-through
- L'application Razer Nexus riche en options de personnalisation
- Une bonne solution pour le cloud gaming et le remote play
❌ Les limites
- Son format massif
- Incompatible avec les smartphones et les petites tablettes
- Le plastique du châssis, un peu moins premium que le reste
- Le clic des boutons assez audible
- Haptique limité en compatibilité, notamment sous iPadOS
La Razer Kishi V3 Pro XL est un produit niche, mais qui fonctionne très bien. C'est vraiment pour jouer sur tablette avec le confort de commandes console. Si vous jouez beaucoup sur votre iPad ou tablette Android et qu'elle fait entre 10 et 13 pouces de diagonale, c'est l'accessoire le plus pertinent du marché. Son installation simple avec un port USB-C fait qu'il est universellement compatible, et l'absence de Bluetooth supprime tout problème de latence. Que ce soit pour jouer à des jeux du Store ou en remote play, c'est un très bon choix, surtout avec les promotions liées aux Soldes.
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