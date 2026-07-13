Avec RAT+ SPORT à 19,99 € par mois pour les moins de 26 ans, il devient possible de suivre les demi‑finales de la Coupe du monde sans exploser son budget. Un ticket d’entrée pensé pour les étudiants, jeunes actifs ou colocs qui veulent profiter des gros matchs sans payer le plein tarif.
Pourquoi choisir RAT+ SPORT ?
- Un tarif sous la barre symbolique des 20 € par mois, adapté aux budgets étudiants ou jeunes actifs.
- Une formule pensée pour les grandes affiches sportives, au premier rang desquelles la Coupe du monde.
- Un abonnement simple à partager en soirée match, que ce soit en colocation ou en famille.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Un ticket d’entrée adapté aux budgets serrés pour les grandes affiches
À moins de 20 € par mois, RAT+ SPORT se positionne nettement en dessous des formules sport habituelles, souvent facturées bien plus cher. Cela permet de s’offrir l’accès aux demi‑finales et à la fin de la compétition sans transformer la facture en contrainte lourde, particulièrement pour les moins de 26 ans. Pour un étudiant ou un jeune actif, il devient possible de se constituer un rendez‑vous régulier autour des matchs sans arbitrer contre d’autres dépenses du quotidien.
Une formule qui se prête naturellement aux soirées à plusieurs
Plutôt que de suivre les matchs seul sur un petit écran, RAT+ SPORT s’inscrit dans une logique de partage : le match devient l’excuse parfaite pour inviter du monde, organiser une soirée en coloc ou réunir la famille autour de la TV. En ramenant le coût de l’abonnement à 19,99 € par mois, il devient d’ailleurs très simple de mutualiser la dépense à plusieurs, rendant le ticket d’entrée encore plus accessible. Dans le contexte des demi‑finales, c’est typiquement l’offre qui permet de “vivre” l’événement plutôt que de simplement le regarder.
✅ Les points forts
- Tarif clairement orienté moins de 26 ans, beaucoup plus digeste qu’une formule sport classique.
- Arrive au moment idéal pour la Coupe du monde et ses demi‑finales, les matchs les plus attendus.
- Se prête très bien aux soirées partagées, où l’abonnement peut être mutualisé entre plusieurs personnes.
❌ Les limites
- Offre réservée aux moins de 26 ans, excluant de fait une partie du public plus âgé.
- Budget qui reste mensuel : même réduit, il faut l’intégrer dans ses dépenses récurrentes.
- Nécessite une connexion Internet et un écran adapté pour profiter pleinement des rencontres.
À 19,99 € par mois pour les moins de 26 ans, RAT+ SPORT s’impose comme une solution pertinente pour suivre les demi‑finales de la Coupe du monde sans sacrifier son budget. Le tarif réduit, le timing parfait par rapport à la compétition et la facilité à partager l’abonnement en font une offre cohérente pour transformer chaque match en vrai rendez‑vous, que ce soit en colocation, en famille ou entre amis.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.