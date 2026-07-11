La 3e démarque accélère avant la fin des soldes du 28 juillet. Smartphones, TV, PC, robots piscine, ventilateurs, aspirateurs ou encore cafetières : voici les 20 promotions les plus intéressantes à saisir ce week-end des 11 et 12 juillet.
Les vacances scolaires sont lancées et la chaleur ne faiblit pas sur une bonne partie du pays. Les soldes d'été entrent dans leur dernière ligne droite avec cette troisième démarque, souvent la plus intéressante côté prix. C'est le moment de faire le tri entre les envies et les vrais besoins, avant que les stocks ne se resserrent sur les références les plus demandées.
Cette sélection couvre un large spectre : entretien de la maison et du jardin, rafraîchissement, mobilité électrique, smartphones, informatique, audio et cuisine. De quoi équiper une maison pour l'été ou préparer une rentrée sans mauvaise surprise budgétaire.
Top 20 bons plans des soldes d'été pour le week-end
- Ventilateur de plafond DREO 132 cm avec lumière et télécommande à 99,72 € au lieu de 129,99 €
- Aspirateur-laveur sec et humide Dreame H14 Pro à 258 € au lieu de 369 €
- Caméra Insta360 X5 Pack Essentiel noir à 545 € au lieu de 699 €
- Batterie externe MagSafe Ugreen Nexode Qi2 10 000 mAh 20 W à 37,78 € au lieu de 49,99 €
- SSD NVMe Lexar EQ790 2 To à 239,99 € au lieu de 289,99 €
- Ventilateur de plafond avec lumière 71 cm Hisummer à 68,58 € au lieu de 79,99 €
- Robot tondeuse jusqu'à 500 m² Mammotion Yuka Mini 2 à 699 € au lieu de 879 €
- Robot de piscine sans fil WYBOT C2 à 541,99 € au lieu de 799,99 €
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 à 179 € au lieu de 279,99 €
- Cafetière à grains De'Longhi Magnifica S à 279,99 € au lieu de 318,14 €
- Smartphone Samsung Galaxy S26 256 Go à 792 € au lieu de 999 €
- SSD portable SanDisk Extreme 4 To à 329,99 € au lieu de 389,99 €
- TV QLED Philips 55 pouces Ambilight à 479 € au lieu de 619,64 €
- Pack PC gamer AMD Ryzen 5, 16 Go RAM, SSD 512 Go, écran 24 pouces 165 Hz, souris et casque à 664,99 € au lieu de 909 €
- PC portable Acer Aspire avec pochette et souris à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- Air fryer Moulinex Easy Fry Dual XXL à 129,99 € au lieu de 249,99 €
- Pack Samsung Galaxy A27 et Galaxy Fit3 à 319 € au lieu de 439 €
- Robot de piscine sans fil MOVA Diver A10 à 399 € au lieu de 549 €
- Trottinette électrique iScooter iX4 à 339,99 € au lieu de 599,99 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 à 174,99 € au lieu de 209,94 €
Nos coups de cœur de cette sélection estivale
Certains produits sortent du lot pour cette période de vacances et de fortes chaleurs. Ils répondent à des besoins concrets : rafraîchir un logement, automatiser les corvées d'été ou profiter d'un moment de détente en famille. Voici ceux qui méritent une attention particulière.
Dreame H14 Pro : pratique pour un nettoyage rapide après les allées et venues de l'été.
Ventilateur Hisummer : une solution simple pour mieux dormir pendant la canicule.
Mammotion Yuka Mini 2 : idéal pour garder un jardin net sans y passer ses week-ends.
Insta360 X5 : parfaite pour filmer piscine, randonnées ou sorties en extérieur.
WYBOT C2 et MOVA Diver A10 : deux options pour automatiser l'entretien du bassin.
Pourquoi cette sélection est intéressante maintenant
Cette 3e démarque marque souvent le meilleur moment pour acheter, avant la fin officielle des soldes le 28 juillet. Les remises sont marquées, notamment sur le gros électroménager et les produits liés au confort d'été.
La période de vacances scolaires pousse aussi à la mobilité et aux loisirs extérieurs, ce qui explique la présence de trottinettes, caméras et robots piscine dans cette liste. Les stocks sur certaines références commencent à se tendre, mieux vaut ne pas trop attendre.
Questions fréquentes
Jusqu'à quand durent les soldes d'été 2026 ?
Les soldes d'été sont prolongés jusqu'au 28 juillet 2026 selon les informations disponibles actuellement.
Les prix affichés peuvent-ils encore baisser ?
C'est possible sur certaines références, mais les stocks des produits les plus demandés se réduisent à l'approche de la fin des soldes.
Ces offres concernent-elles un seul marchand ?
Non, cette sélection regroupe des offres disponibles chez plusieurs marchands en ligne.