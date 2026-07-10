L’Insta X5 avec le pack Essentiels est une caméra 360° pensée pour filmer en 8K avec un focus sur la basse lumière et l’autonomie à retrouver sur Amazon pour 545 euros au lieu de 699,99 euros.
L’Insta360 X5 est une caméra qui vient succéder à la X4 avec son lot de nouveautés, plutôt à mettre au rang des évolutions que des révolutions. Son principe est simple : filmer à 360° pour ne manquer aucun détail de la scène, avec ensuite la possibilité de recadrer l’image dans l’application ou sur ordinateur. C’est ce qui en fait un produit très intéressant pour les créateurs, les vloggeurs ou les pratiquants de sports un peu extrêmes. Ce n’est pas l’équivalent d’une action cam qui miserait plus sur le côté solide et discret, c'est plus pour avoir le côté 360°. Le pack Essentiels proposé ici avec 154,99 euros de réduction sur Amazon pendant les Soldes contient en plus une perche à selfie invisible de 114 cm, un capuchon et une protection d’objectif, une batterie supplémentaire et un boîtier de charge rapide.
Voici l’Insta360 X5 pack Essentiels à 545 euros au lieu de 699,99 euros sur Amazon
Pourquoi choisir l’Insta360 X5 ?
- Parce qu’elle produit de belles images surtout en basse lumière. Avec ses deux capteurs 1/1,28 pouce, le niveau de détails est plus élevé. En plus, l’IA joue son rôle pour améliorer l’image, ce qui la rend vraiment polyvalente.
- Ce n’est pas une simple caméra 360 mais un vrai outil de création. Avec la perche à selfie invisible et le recadrage après coup, il est possible de faire rapidement des vidéos exploitables, peu importe l’activité que vous pratiquez.
- Pour son pack Essentiels proposé ici qui contient tout ce qu’il faut pour partir en vacances et vlogger comme un pro. Les accessoires proposés ont tous leur utilité, surtout la perche invisible et la batterie supplémentaire.
Une caméra 360 facile à utiliser
L’Insta360 X5 conserve le format allongé caractéristique de la gamme, là où les action cam de type GoPro sont de petits rectangles compacts. Avec ses 46 x 124,5 x 38,2 mm pour 200g, elle est facile à transporter, même s’il faut faire attention aux optiques lors du transport, car elles dépassent. Son atout matériel le plus marquant, ce sont les objectifs remplaçables, qui sont une réponse au principal point faible de ces caméras, à savoir le risque de rayure ou de choc sur les lentilles.
Pour l’utiliser, il y a un écran tactile avec une diagonale de 2,29 pouces très fluide pour la navigation. Il y a aussi des boutons physiques personnalisables et des commandes pensées pour le déclenchement par geste ou le fameux « twist to shoot ». Si vous êtes débutant en la matière, ça risque d’être un peu chargé, mais avec un peu de temps de pratique, ça va devenir intuitif à utiliser.
Une autonomie idéale pour les vacances
Si vous avez connu l'Insta360 X4, la plus grosse nouveauté vient des capteurs 1/1,28 pouce et la triple puce IA, qui améliore la qualité de l’image même en basse lumière. L'Insta360 X5 filme en 360° jusqu’à 8K@30 images/seconde avec de l’Active HDR jusqu’en 5,7K@60 FPS. Il y a également un mode PureVideo pour les scènes nocturnes et le rendu est vraiment de qualité selon nos confrères de chez Frandroid.
Pour capturer le son, il y a quatre micros et un pare-vent pour en réduire le bruit, ce qui permet de bien avoir les voix à l’enregistrement. Et pour l’autonomie, il y a une batterie de 2 400 mAh avec 185 minutes d’utilisation ainsi qu’une recharge rapide qui permet de passer de 0 à 80 % en 20 minutes. Il y a quelques limites à connaître quand même, notamment sur la fragilité des optiques, même si elles sont remplaçables. Et l’application Insta360, même si elle est riche et fournie, peut sembler touffue pour les novices.
✅ Les points forts
- La qualité d’image en 360° avec de gros progrès sur la basse lumière, un vrai plus pour vlogger la nuit venue.
- Les capteurs 1/1,28" et la triple puce IA qui sont plus ambitieux que la génération précédente.
- Les objectifs remplaçables, un vrai plus pour la durabilité.
- Son autonomie de 185 minutes avec la charge rapide.
- Les accessoires du pack Essentiel sont très efficaces pour les contenus immersifs.
❌ Les limites
- Malgré la possibilité de remplacement, les optiques restent fragiles.
- La qualité finale de la vidéo dépend beaucoup du montage et du recadrage.
- L'’application est riche, certes, mais elle peut sembler complexe surtout si vous débutez.
- Certaines fonctions purement action cam sont moins pertinentes que sur une vraie action cam.
Voici l’Insta360 X5 pack Essentiel à 545 euros au lieu de 699,99 euros sur Amazon
L’Insta360 X5 est une caméra 360 très bien équipée mais qui s’adresse aux connaisseurs en la matière. Parce que mine de rien, elle possède de nombreuses fonctions mais il faut bien l’apprivoiser pour la maîtriser. Mais si vous êtes déjà un habitué des caméras Insta360 ou si vous n’avez pas peur de fouiller dans les paramètres pour maîtriser l’appareil, vous avez là une bonne caméra qui propose tout ce qu’il faut pour faire des vlogs de qualité. Avec son pack Essentiel, elle devient en plus quasiment incontournable.
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