L’Insta360 X5 conserve le format allongé caractéristique de la gamme, là où les action cam de type GoPro sont de petits rectangles compacts. Avec ses 46 x 124,5 x 38,2 mm pour 200g, elle est facile à transporter, même s’il faut faire attention aux optiques lors du transport, car elles dépassent. Son atout matériel le plus marquant, ce sont les objectifs remplaçables, qui sont une réponse au principal point faible de ces caméras, à savoir le risque de rayure ou de choc sur les lentilles.

Pour l’utiliser, il y a un écran tactile avec une diagonale de 2,29 pouces très fluide pour la navigation. Il y a aussi des boutons physiques personnalisables et des commandes pensées pour le déclenchement par geste ou le fameux « twist to shoot ». Si vous êtes débutant en la matière, ça risque d’être un peu chargé, mais avec un peu de temps de pratique, ça va devenir intuitif à utiliser.