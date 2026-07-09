Si ce HP Victus 15-fb3012nf s'inspire des meilleurs ordinateurs gaming pour son design, il y a un autre point où il imite ses compères. Il s'agit de l'autonomie et ce n'est pas une bonne nouvelle. En jeu, il ne va pas dépasser les quatre heures.

Si vous êtes un mordu de gaming et que vous voulez absolument jouer dans les meilleures conditions, cet ordinateur ne sera pas pour vous. Cependant, si vous préférez acheter une machine simplement pour pouvoir jouer, là c'est beaucoup plus intéressant. Le combo entre le Ryzen AI 5 et la RTX 5060 assure de faire tourner les jeux les plus gourmands et des projets vidéo, même ceux qui nécessitent des éléments en 3D.

Ainsi, ce PC est polyvalent, mais il va être freiné par son SSD de 512 Go. Avec des jeux qui pèsent de plus en plus lourds et des fichiers vidéos qui prennent de la place, ce SSD pourra rapidement être saturé.