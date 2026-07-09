Pour jouer sans se ruiner, comptez sur le HP Victus 15-fb3012nf, un PC portable à prix réduit durant les soldes capable de faire tourner des jeux en Full HD.
De prime abord, l'on pourrait penser que pour acquérir un ordinateur portable dédié au gaming, il faut forcément casser sa tirelire. Cette réflexion est vraie si vous allez acheter une machine dernier cri à la pointe de la technologie, mais des alternatives existent. Par exemple, HP a mis sur pied le Victus 15-fb3012nf, un PC portable d'entrée de gamme. Une attractivité renforcée durant les soldes d'été puisque le laptop voit son prix baisser de 200 euros. À noter que Windows n'est intégré ici.
Voici le HP Victus 15-fb3012nf à 849,99 euros au lieu de 1 049,99 euros chez Cdiscount
Pourquoi choisir le HP Victus 15-fb3012nf ?
- Des performances acceptables : Grâce au combo entre le Ryzen AI 5, les 16 Go de RAM et la RTX 5060, vous pourrez jouer à la plupart des titres en Full HD.
- Un PC qui garde la tête froide : Le système de ventilation permet de réguler la température du PC et éviter le pic de chaleur même si en cette période de pleine canicule, il risque tout de même de chauffer quelque peu les cuisses.
- La promotion de 200 euros : HP a mis au point ce PC pour proposer un ordinateur portable gaming à un prix abordable. Cette ambition est renforcée grâce à la réduction offerte pour Boulanger.
Il s'inspire des plus grands
Bien que le design ne soit pas le premier critère lorsque l'on cherche à acquérir un laptop gaming, HP n'a pas bâclé son Victus 15-fb3012nf. Dès la première prise en main, le laptop affirme son identité gaming. Comme bon nombre de ses compères, son poids est important avec 2,29 kg sur la balance. Pour alléger légèrement sa machine, HP a opté pour un châssis en plastique et a laissé de côté l'aluminium.
Ce Victus 15 dispose d'une dalle Full HD IPS de 144 Hz. Une configuration intéressante pour avoir des images fluides même lors des séquences les plus nerveuses, mais il y a un couac : la luminosité. Le pic est mesuré à 300 nits, ce qui est bien insuffisant pour jouer en extérieur.
Une configuration suffisante ?
Si ce HP Victus 15-fb3012nf s'inspire des meilleurs ordinateurs gaming pour son design, il y a un autre point où il imite ses compères. Il s'agit de l'autonomie et ce n'est pas une bonne nouvelle. En jeu, il ne va pas dépasser les quatre heures.
Si vous êtes un mordu de gaming et que vous voulez absolument jouer dans les meilleures conditions, cet ordinateur ne sera pas pour vous. Cependant, si vous préférez acheter une machine simplement pour pouvoir jouer, là c'est beaucoup plus intéressant. Le combo entre le Ryzen AI 5 et la RTX 5060 assure de faire tourner les jeux les plus gourmands et des projets vidéo, même ceux qui nécessitent des éléments en 3D.
Ainsi, ce PC est polyvalent, mais il va être freiné par son SSD de 512 Go. Avec des jeux qui pèsent de plus en plus lourds et des fichiers vidéos qui prennent de la place, ce SSD pourra rapidement être saturé.
✅ Les points forts
- Un Ryzen AI 5 et le RTX 5060
- 16 Go de RAM
- Un écran de 15 pouces à 144 Hz
❌ Les limites
- Une mauvaise autonomie, symptomatique des PC portables gaming
- Seulement 300 nits
- Pas de Windows intégré
Le HP Victus 15-fb3012nf répond à sa mission de proposer une machine gaming à prix réduit. Évidemment, il a fallu faire des concessions, dont un important sacrifice sur la luminosité, mais il n'y a rien qui empêche la lecture de jeux divers et variés.
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