Sur le marché des cartes graphiques, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Certaines dépassent aisément la barre de 1 000 euros. Toute la question est de savoir à qui s’adresse cette Palit GeForce RTX 5070 ? Les esprits créatifs y trouveront rapidement leur compte et pourront designer des éléments en 3D sans problème. Reposant sur l’architecture NVIDIA Blackwell, vous pourrez compter sur les fonctionnalités IA pour exécuter simultanément plusieurs tâches que ce soit de l’animation ou la traduction de vidéo pour prendre un exemple.

Du côté des gamers, il va falloir apporter une certaine précision. Comme évoqué plus haut, les performances seront exemplaires en 1 440p Ultra même pour les titres récents. Le problème réside dans l’utilisation de la 4K. Ici, la carte graphique peut montrer quelques difficultés en jeu, surtout si vous jouez à des titres où les séquences nerveuses s'’enchaînent.

Toutefois, si la 4K n'est pas la priorité, alors cette Palit GeForce RTX 5070 est un excellent investissement puisqu’il est compliqué de trouver une carte graphique présentant autant d’avantages à ce prix.