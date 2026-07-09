Avec son ray tracing, le DLSS 4 et son système de refroidissement, la Palit GeForce RTX 5070 est une excellente carte graphique si on prend en compte son prix de vente de 599,99 euros durant les soldes d’été.
Pourquoi choisir la Palit GeForce RTX 5070 ?
- Une expérience fluide en 1 440p Ultra : L’immersion est renforcée par le ray tracing et le DLSS 4, offrant de meilleurs graphismes.
- Un système de refroidissement : Même lors des utilisations prolongées, la carte graphique ne va pas chauffer. Les performances ne baisseront pas même après des longues sessions de jeu.
- Le prix : En pleine inflation des composants, il est difficile de trouver une autre carte avec autant de qualités à moins de 600 euros.
Une carte graphique encore fiable en 2026
Dès l’ouverture de cette Palit GeForce RTX 5070, vous allez remarquer la présence des trois ventilateurs. Loin d’être un simple élément design, ce système présente un réel intérêt. Que vous soyez en jeu ou en plein montage vidéo, vous allez pouvoir pousser la carte graphique dans ses retranchements sans rencontrer de difficulté. Concrètement, vous pourrez jouer en 1 440p Ultra dans des jeux comme Cyberpunk 2077.
En jeu, vous pourrez compter sur le DLSS 4 pour obtenir de meilleurs graphismes grâce à l’intelligence artificielle. Elle va se charger de générer des images supplémentaires pour améliorer la fluidité de vos parties. À noter que si des cartes graphiques avec un DLSS 4.5 existent et que le DLSS 5 ne va pas tarder à arriver, cette Palit GeForce RTX 5070 reste encore pertinente sur le marché. Cependant, ses limites vont être de plus en plus présentes dans les années à venir.
À qui s’adresse-t-elle ?
Sur le marché des cartes graphiques, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Certaines dépassent aisément la barre de 1 000 euros. Toute la question est de savoir à qui s’adresse cette Palit GeForce RTX 5070 ? Les esprits créatifs y trouveront rapidement leur compte et pourront designer des éléments en 3D sans problème. Reposant sur l’architecture NVIDIA Blackwell, vous pourrez compter sur les fonctionnalités IA pour exécuter simultanément plusieurs tâches que ce soit de l’animation ou la traduction de vidéo pour prendre un exemple.
Du côté des gamers, il va falloir apporter une certaine précision. Comme évoqué plus haut, les performances seront exemplaires en 1 440p Ultra même pour les titres récents. Le problème réside dans l’utilisation de la 4K. Ici, la carte graphique peut montrer quelques difficultés en jeu, surtout si vous jouez à des titres où les séquences nerveuses s'’enchaînent.
Toutefois, si la 4K n'est pas la priorité, alors cette Palit GeForce RTX 5070 est un excellent investissement puisqu’il est compliqué de trouver une carte graphique présentant autant d’avantages à ce prix.
✅ Les points forts
- 12 Go de mémoire GDDR7
- Le ray tracing et le DLSS4
- Le système de refroidissement
- Le rapport qualité-prix
❌ La limite
- Des performances en 4K limitées
Cette Palit GeForce RTX 5070 présente l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour une carte graphique si le jeu en 4K n'est pas une priorité. Avec ses fonctionnalités liées à l’IA, vous pourrez optimiser votre temps de montage ou jouer avec des graphismes optimisés sans perdre en fluidité.
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