Le Dell XPS 13 (9340) est un PC compact avec seulement 1,17 kg sur la balance. Le clavier est réussi avec un pavé tactile dissimulé pour apporter une certaine élégance à la machine entièrement blanche à l’exception des bordures noires de l’écran. Ce laptop aurait pu avoir un design parfait, mais il pèche sur un point : sa connectique. Seulement deux ports USB-C, c’est limité surtout si vous êtes un professionnel. Pour pallier ce défaut, il faudra acheter des adaptateurs.

Une fois allumé, ce Dell XPS va en mettre plein les yeux. La dalle OLED de 13 pouces affiche une résolution FHD+, soit 1920 × 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la fluidité des images. Surtout, cet écran se démarque avec sa luminosité avec un pic mesuré à 527 cd/m². Il sera utilisable en plein soleil sans aucun souci.