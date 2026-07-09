Le Dell XPS 13 (9340) est un laptop compact qui renferme une solide configuration portée par l’Intel Core Ultra 7. Il se présente avec un écran lumineux à 120 Hz et un prix réduit de 35 %.
Pourquoi choisir le Dell XPS 13 (9340) ?
- Pour son format compact : Dell continue de proposer un ordinateur fin et léger avec seulement 1,17 kg, ce qui en fait un ordinateur facilement transportable dans un sac à dos.
- Pour ses performances : Avec l’Intel Core Ultra 7 et les 32 Go de RAM, vous pourrez quasiment tout faire avec cette machine et elle impressionnera grâce à sa gestion de la chaleur.
- Pour son écran lumineux : Le Dell XPS 13 (9340) sera utilisable même en plein soleil où vous pourrez profiter de la dalle OLED de 13 pouces à 120 Hz.
Un format appréciable
Le Dell XPS 13 (9340) est un PC compact avec seulement 1,17 kg sur la balance. Le clavier est réussi avec un pavé tactile dissimulé pour apporter une certaine élégance à la machine entièrement blanche à l’exception des bordures noires de l’écran. Ce laptop aurait pu avoir un design parfait, mais il pèche sur un point : sa connectique. Seulement deux ports USB-C, c’est limité surtout si vous êtes un professionnel. Pour pallier ce défaut, il faudra acheter des adaptateurs.
Une fois allumé, ce Dell XPS va en mettre plein les yeux. La dalle OLED de 13 pouces affiche une résolution FHD+, soit 1920 × 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la fluidité des images. Surtout, cet écran se démarque avec sa luminosité avec un pic mesuré à 527 cd/m². Il sera utilisable en plein soleil sans aucun souci.
Il garde la tête froide
Sous le capot, on retrouve l’Intel Core Ultra 7 et 32 Go de RAM. Une configuration qui justifie pleinement le prix de cet ordinateur puisqu’elle permet de faire énormément de choses que ce soit du traitement de texte, mais surtout du montage vidéo. Vous pourrez créer des projets demandeurs de ressources et avec de nombreux onglets ouverts sans ralentissement. Si vous utilisez cet ordinateur avec cet objectif, vous pourrez compter sur le SSD d’1 To. Un espace de stockage rapidement rempli avec vos rushs vidéo.
Étonnamment, malgré toutes les options offertes par cet ordinateur, il ne va pas chauffer ou très peu selon les usages. Les ventilateurs font très peu de bruit et ne seront pas dérangeants. La batterie brille aussi avec 8 à 9 heures d’autonomie selon les usages.
✅ Les points forts
- Un design agréable et compact
- Un écran lumineux
- Une bonne gestion de la chaleur et une autonomie frôlant les dix heures
❌ Les limites
- Seulement deux ports USB-C
- Un SSD d’1 To limité dans certains cas
Le Dell XPS 13 (9340) est une machine complète, parfaite pour les professionnels souvent en déplacement qui pourront compter sur un laptop puissant avec un format compact.
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