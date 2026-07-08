La version RH6836EO du Rowenta X-Pert 6.60 est la dernière référence de la marque en matière d'aspirateur balai sans fil, à retrouver en Soldes pour 99,99 euros sur Amazon.
Le Rowenta X-Pert 6.60 existe en plusieurs versions, avec des références chiffrées qui indiquent de légères variations selon la date de sortie, les accessoires fournis avec ou les petites progressions technologiques. Par exemple, le modèle testé chez nous est le RH6837WO et celui concerné par la promotion de 60 euros sur Amazon pendant les Soldes est le RH6836EO. Les deux modèles sont très proches sur le fond et la différence vient surtout d'une évolution de nomenclature. Ce qui explique que notre test du modèle Essential vaut très bien pour celui-ci.
Pourquoi choisir le Rowenta X-Pert 6.60 ?
- Parce qu'il ne prend pas de place, si vous avez un petit domicile et que vous cherchez un aspirateur balai pour faire le ménage au quotidien, sans encombrer une pièce, il s'en sort bien.
- Pour sa batterie amovible et modulaire qu'il est possible de remplacer pour étendre l'autonomie de l'appareil. Pendant qu'une charge, l'autre est utilisée.
- Pour son format léger et maniable puisqu'il passe partout, même dans les petits espaces, qu'il peut se transformer en aspirateur à main, sans oublier les accessoires fournis avec qui rajoute à sa polyvalence.
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Sobriété fonctionnelle et efficacité
Le Rowenta X-Pert 6.60 est un aspirateur balai on ne peut plus sobre, qui est conçu pour le petit ménage au quotidien. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les grosses sessions de nettoyage, même si son autonomie pourrait poser problème, surtout pour les grandes surfaces. Il est équipé d'un moteur de 100 W, d'une batterie amovible de 18 V pour une autonomie annoncée de 45 minutes, et d'un bac à poussière de 0,55 L.
Tout comme les Dyson, il est doté d'un système d'aspiration cyclonique, avec une tête motorisée et éclairée par une LED. Son format 2-en-1 lui permet, comme on l'a dit, d'être transformé en aspirateur à main, ce qui permet de passer un coup sur la table après le repas, ou sur les sièges de la voiture. Par contre si vous avez de grandes surfaces ou des tapis épais, il risque de montrer ses limites.
Un aspirateur balai léger, facile à manier
Cet aspirateur Rowenta mesure 25,2 x 25,1 x 113,3 cm pour 2,4 kg en mode aspirateur balai et 1,4 kg en mode aspirateur à main. De base, il aspire en continu mais il y a une gâchette pour passer en mode Boost, pour éviter de devoir maintenir une pression permanente. Il n'y a pas d'écran sur le manche ou de fonctions supplémentaires, encore une fois la marque est dans une logique d'efficacité, pas pour épater la galerie.
Dans le test de notre version Essential, l'aspiration a été mesurée à 7 000 Pa, avec deux vitesses d'aspiration (Eco et Surface) en plus du mode Boost. Sa batterie annonce une autonomie de 45 minutes, en Eco bien sûr, avec 4h de temps de charge. Un ratio pas fou mais très courant sur ces appareils. Par contre ce qui est bien c'est que la batterie est remplaçable, même s'il n'y a aucun indicateur du niveau de charge de la batterie; si ce n'est un simple voyant.
✅ Les points forts
- Sa légèreté et sa maniabilité
- La batterie amovible pour prolonger l'autonomie
- L'éclairage LED pour voir sous les meubles
- L'entretien simple avec les bacs lavables à l'eau
- Une bonne réparabilité avec une grande disponibilité des pièces
❌ Les limites
- Sa puissance limitée sur les tapis et les moquettes
- Un niveau sonore annoncé à 85 dB au max
- Peu de nouveautés par rapport aux versions précédentes
- Brosse motorisée sujette à l'enroulement des cheveux et des poils
Le Rowenta X-Pert 6.60 est un bon petit aspirateur balai. Si vous avez une surface modeste à entretenir, c'est un choix malin car il ne coûte pas si cher que ça. Il va à l'essentiel, sans fioritures, ne prend pas de place et remplit son office, donc que demander de plus ? Il pourrait avoir des options et des fonctions supplémentaires, mais ça impliquerait de faire grimper son prix, donc il faut savoir, en prenant ce modèle, qu'il faut faire des compromis.
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