Le Rowenta X-Pert 6.60 est un aspirateur balai on ne peut plus sobre, qui est conçu pour le petit ménage au quotidien. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les grosses sessions de nettoyage, même si son autonomie pourrait poser problème, surtout pour les grandes surfaces. Il est équipé d'un moteur de 100 W, d'une batterie amovible de 18 V pour une autonomie annoncée de 45 minutes, et d'un bac à poussière de 0,55 L.

Tout comme les Dyson, il est doté d'un système d'aspiration cyclonique, avec une tête motorisée et éclairée par une LED. Son format 2-en-1 lui permet, comme on l'a dit, d'être transformé en aspirateur à main, ce qui permet de passer un coup sur la table après le repas, ou sur les sièges de la voiture. Par contre si vous avez de grandes surfaces ou des tapis épais, il risque de montrer ses limites.