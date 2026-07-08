L’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro est un robot tondeuse pensé pour les grandes pelouses, sans antenne RTK, soldé à 899 euros au lieu de 1 499 euros sur Amazon.
Si vous avez un grand jardin et que vous en avez un peu marre de l’entretien, en tout cas celui de la pelouse, le robot tondeuse Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro est là pour vous soulager. C’est un modèle complètement autonome pensé pour les grandes pelouses qui va vous faire gagner un temps fou. Parce qu’il peut s’occuper d’un jardin de 1 600m², parce qu'il ne demande que très peu d’entretien et parce qu'il est en Soldes sur Amazon avec 600 euros de réduction.
Pourquoi choisir l’Ecovacs Goat A1600 LiDAR ?
- Parce qu’il fait gagner du temps surtout si vous avez un grand jardin. Avec la canicule, vous n’avez peut-être pas envie de passer du temps sous le soleil à passer la tondeuse. Lui, ça ne le dérange pas.
- Pour couper les bordures puisque la marque a fait de gros progrès de ce côté-là et que ce modèle s’est amélioré sur cet aspect.
- Parce qu'il ne demande pas beaucoup d’entretien puisqu’il est certifié IPX6, il suffit donc de passer un coup de jet d’eau et il repart.
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Il avale un jardin de 1 600m² facilement
L’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro est un robot tondeuse dont l’utilisation est simplifiée au maximum. La marque supprime l’antenne RTK, améliore la qualité de coupe sur les bordures et grâce à ça, il peut passer dans un jardin de 1600m². Il mise moins sur la puissance brute que sur le confort d’utilisation, ce qui fait qu’il est vraiment orienté grand public, même s’il est capable de gérer des terrains complexes.
L'’avantage de ne pas avoir d’antenne RTK c’est de se reposer sur la technologie LiDAR qui fonctionne sans dépendre d’un signal satellite. Il n’a besoin que de sa base pour être installé et démarrer la configuration via l'application Ecovacs Home. Par contre, il faut du Wi-Fi 2,4 GHz à portée et même un peu de Bluetooth dans certaines phases de cartographie.
Navigation, cartographie et tonte
Le robot propose deux méthodes de cartographie : manuelle ou automatique. Cette dernière est pratique sur un terrain simple, mais reste très perfectible dès que le jardin devient plus complexe, arboré ou très découpé. En contrepartie, la cartographie manuelle permet de mieux maîtriser les limites, mais ça demande plus de temps. La tonte repose sur deux disques de coupe et une largeur de 33 cm, donc efficace sur les zones dégagées.
La hauteur de coupe se règle électriquement via l’application, entre 3 et 9 cm. Il travaille proprement et régulièrement, mais sa vitesse de tonte influe sur le résultat. Plus vous augmentez la cadence, plus la qualité de tonte peut baisser. Le système TrueEdge, pour les bordures, est plus efficace que ce que fait la concurrence, sans être parfait pour autant. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, notre test indique environ une heure d’autonomie, ce qui reste dans une fourchette modeste surtout pour un jardin de 1 600m².
✅ Les points forts
- La navigation LiDAR précise, sans antenne RTK
- Le coupe-bordures TrueEdge intégré est efficace
- Le double disque de coupe efficace sur les grandes surfaces
- L'’application est riche avec des réglages avancés
- La certification IPX6 pour faciliter l’entretien
❌ Les limites
- L’autonomie réelle est plus limitée
- La cartographie automatique est perfectible sur les terrains complexes
- Le True Edge est plus bruyant qu’une tonte classique
- Le coloris, sensible aux salissures
Avec l’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro, vous avez un robot tondeuse efficace pour les grands terrains, qui va vous dégager pas mal de temps tout en laissant un jardin propre après son passage. Il faudra peut-être repasser derrière, notamment sur les bordures malgré la technologie True Edge qui mâche beaucoup le travail. Après quelques ajustements via l’app, il sera parfaitement calibré et vous aurez un jardin bien entretenu très rapidement.
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