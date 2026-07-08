L’Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro est un robot tondeuse dont l’utilisation est simplifiée au maximum. La marque supprime l’antenne RTK, améliore la qualité de coupe sur les bordures et grâce à ça, il peut passer dans un jardin de 1600m². Il mise moins sur la puissance brute que sur le confort d’utilisation, ce qui fait qu’il est vraiment orienté grand public, même s’il est capable de gérer des terrains complexes.

L'’avantage de ne pas avoir d’antenne RTK c’est de se reposer sur la technologie LiDAR qui fonctionne sans dépendre d’un signal satellite. Il n’a besoin que de sa base pour être installé et démarrer la configuration via l'application Ecovacs Home. Par contre, il faut du Wi-Fi 2,4 GHz à portée et même un peu de Bluetooth dans certaines phases de cartographie.