Sous le capot de ce Google Pixel 10 Pro, on retrouve un Tensor G5. Un processeur qui ne se place pas parmi les meilleurs du marché, mais qui devait permettre à Google de contenir la chauffe du smartphone. Après quelques heures d’utilisation, vous vous rendrez rapidement compte que la tâche n’est que partiellement accomplie. En jeu, le smartphone se mettra rapidement à chauffer, baissant les performances de l'appareil. Celle-ci a une conséquence sur l’autonomie de l’appareil qui peinera à tenir une journée. À noter qu’il est compatible avec la charge sans-fil et qu’un support Pixelsnap est fourni dans cette offre.

Pour les autres usages, la chauffe s’avère plutôt contenue si ce n'est les jours de canicule où le Pixel 10 Pro se mettra rapidement à brûler les mains. En temps normal, vous pourrez passer plusieurs minutes avec l'appareil photo sans difficulté.

Transition toute trouvée pour aborder les possibilités offertes par les trois capteurs photo de ce Google Pixel 10 Pro. Dès le premier coup d’œil, vous serez surpris par la qualité des clichés. Boosté par l’intelligence artificielle, l'appareil photo offre un rendu saisissant de jour comme de nuit.