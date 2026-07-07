En cette période de soldes, le Google Pixel 10 Pro peut se trouver à 829 euros dans sa version de 512 Go chez Amazon, soit une remise de presque 200 euros sur son prix d’origine.
Google a mis sur pied son Pixel 10 Pro avec un mot d’ordre simple : on prend les mêmes et on recommence. Ainsi, le design est très similaire à la version précédente tandis que les capteurs photo n’ont pas été changés. Cependant, ce nouveau modèle se démarque avec un traitement de l’image boosté par l’intelligence artificielle et une luminosité à couper le souffle. Pour le découvrir à prix réduit, direction Amazon qui profite des soldes d’été pour baisser son prix à 829 euros. Un socle du support Pixel Snap est aussi offert si vous achetez le smartphone avant le 19 juillet, que demander de plus ?
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 Pro ?
- Pour son excellent écran : Avec une luminosité mesurée à presque 3 000 nits, le Google Pixel 10 Pro est parfaitement lisible en extérieur.
- Un design toujours convaincant : Google n’a pas changé son fusil d’épaule avec son Pixel 10 Pro. La barre latérale à l’arrière est toujours présente et permet de donner une identité au smartphone
- Un rendu photo bluffant : Cette fameuse barre latérale abrite les trois capteurs photo qui assurent une colorimétrie fidèle tandis que vos clichés seront sublimés par l’intelligence artificielle.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce Google Pixel 10 Pro. La mise à jour des prix est automatique.
Un design abouti
Avec le Google Pixel 10 Pro, la marque américaine reprend un design déjà vu précédemment avec la barre photo située à l’arrière qui ne manque pas de diviser. Ceux qui ont été conquis par ce design trouveront donc leur bonheur avec le Pixel 10 Pro. Malgré cette barre proéminente, le smartphone reste stable lorsqu’il est posé sur une table.
À l’avant, l’écran LTPO de 6,3 pouces est aussi une réussite. Outre son taux de rafraîchissement adaptatif d’1 à 120 Hz, c’est avec sa luminosité qu'il brille. Le pic est mesuré à 2 923 nits en HDR. Concrètement, c'est l’un des meilleurs smartphones dans cette catégorie. L'écran est parfaitement lisible même en plein soleil.
Attention à la chauffe
Sous le capot de ce Google Pixel 10 Pro, on retrouve un Tensor G5. Un processeur qui ne se place pas parmi les meilleurs du marché, mais qui devait permettre à Google de contenir la chauffe du smartphone. Après quelques heures d’utilisation, vous vous rendrez rapidement compte que la tâche n’est que partiellement accomplie. En jeu, le smartphone se mettra rapidement à chauffer, baissant les performances de l'appareil. Celle-ci a une conséquence sur l’autonomie de l’appareil qui peinera à tenir une journée. À noter qu’il est compatible avec la charge sans-fil et qu’un support Pixelsnap est fourni dans cette offre.
Pour les autres usages, la chauffe s’avère plutôt contenue si ce n'est les jours de canicule où le Pixel 10 Pro se mettra rapidement à brûler les mains. En temps normal, vous pourrez passer plusieurs minutes avec l'appareil photo sans difficulté.
Transition toute trouvée pour aborder les possibilités offertes par les trois capteurs photo de ce Google Pixel 10 Pro. Dès le premier coup d’œil, vous serez surpris par la qualité des clichés. Boosté par l’intelligence artificielle, l'appareil photo offre un rendu saisissant de jour comme de nuit.
✅ Les points forts
- Un superbe écran
- Une référence sur l’appareil photo
- Un support Pixelsnap offert
❌ Les limites
- Une chauffe importante
- Une autonomie décevante par rapport à la concurrence
Encore une fois avec son Pixel 10 Pro, Google propose un très bon smartphone qui saura ravir les fans de photos. Son excellent traitement de l’image et sa superbe luminosité en font un excellent appareil pour immortaliser vos souvenirs de vacances. Seul le bémol sur la chauffe vient ternir une copie qui aurait pu être excellente.
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