Lancé à l'été 2025, le Galaxy Z Flip7 reste le smartphone pliant à clapet le plus abouti du catalogue Samsung, avec un écran externe agrandi et une autonomie revue à la hausse. Cette version 256 Go en coloris Bleu Nuit s'adresse à celles et ceux qui recherchent un appareil compact au quotidien sans sacrifier la puissance ni les fonctionnalités d'intelligence artificielle Galaxy AI. La fiche du produit reste consultable chez le marchand afin de vérifier la disponibilité du coloris et le détail du stock au moment de l'achat.

À 799 euros, cette offre correspond au prix le plus bas constaté ces trente derniers jours, un repère utile pour juger de la pertinence du moment plutôt que de se fier au seul pourcentage de réduction affiché.