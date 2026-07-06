Les soldes d'été touchent à leur fin, mais Amazon maintient une remise notable sur le Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go, disponible à 799 euros au lieu de 999 euros. De quoi s'offrir un smartphone pliant premium sans attendre le prochain cycle promotionnel, à condition de vérifier que ce format compact correspond réellement à vos usages.
Voici le Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go Bleu Nuit à 799 € au lieu de 999 € chez Amazon !
Lancé à l'été 2025, le Galaxy Z Flip7 reste le smartphone pliant à clapet le plus abouti du catalogue Samsung, avec un écran externe agrandi et une autonomie revue à la hausse. Cette version 256 Go en coloris Bleu Nuit s'adresse à celles et ceux qui recherchent un appareil compact au quotidien sans sacrifier la puissance ni les fonctionnalités d'intelligence artificielle Galaxy AI. La fiche du produit reste consultable chez le marchand afin de vérifier la disponibilité du coloris et le détail du stock au moment de l'achat.
À 799 euros, cette offre correspond au prix le plus bas constaté ces trente derniers jours, un repère utile pour juger de la pertinence du moment plutôt que de se fier au seul pourcentage de réduction affiché.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go Bleu Nuit ?
- Prix historiquement bas : à 799 €, le Z Flip7 256 Go atteint son tarif le plus bas des 30 derniers jours, loin des 1 199 € affichés au lancement.
- Format pliant mature : écran externe de 4,1 pouces et charnière Armor FlexHinge renforcée offrent un usage quotidien confortable, sans les compromis des premières générations.
- Autonomie enfin convaincante : la batterie de 4 300 mAh permet de tenir une journée complète, même avec un usage intensif.
Un format compact pensé pour un usage quotidien exigeant
Le Galaxy Z Flip7 mise sur un écran interne de 6,9 pouces en Dynamic AMOLED 2X et un écran externe de 4,1 pouces qui permet de consulter notifications, météo ou appareil photo sans déplier le téléphone. Le double capteur photo de 50 et 12 mégapixels profite du mode FlexCam, particulièrement pratique pour les selfies ou les appels vidéo réalisés à plat. Dans son test du Galaxy Z Flip7, la rédaction Clubic souligne une autonomie en nette progression par rapport au Z Flip6, dépassant une journée et demie en usage classique. Le processeur Exynos 2500, gravé en 3 nm, assure une fluidité satisfaisante au quotidien, même s'il reste en retrait face aux puces Snapdragon les plus performantes du marché.
Face à la concurrence des pliables à clapet
Le Z Flip7 se distingue par la longévité logicielle promise par Samsung, avec sept ans de mises à jour Android annoncés et un châssis renforcé en aluminium Armor. Il ne rivalise en revanche pas avec les modèles classiques haut de gamme sur la photo en basse lumière ni sur la puissance brute du processeur.
✅ Les points forts
- Écran externe agrandi et très lisible, idéal pour un usage rapide sans déplier l'appareil
- Autonomie en nette progression grâce à la batterie de 4 300 mAh
- Châssis en aluminium Armor et verre Gorilla Glass Victus 2, gage de robustesse
- Sept ans de mises à jour Android annoncés par Samsung
- Mode FlexCam pratique pour les photos et appels en position posée
❌ Les limites
- Recharge filaire limitée à 25 W, plus lente que sur les Galaxy S
- Chargeur non fourni dans la boîte
- Photo en basse lumière perfectible face aux modèles classiques haut de gamme
- Processeur Exynos 2500 en retrait face aux puces Snapdragon les plus performantes
Le Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go Bleu Nuit est encore disponible à 799 € chez Amazon, une offre à confirmer avant la fin des soldes.
À 799 euros, le Galaxy Z Flip7 256 Go retrouve son prix le plus bas depuis son lancement, une remise cohérente avec le calendrier des soldes d'été. Cette offre s'adresse avant tout aux utilisateurs curieux du format pliant à clapet, séduits par la compacité de l'appareil et par un écran externe désormais bien plus fonctionnel au quotidien.
Les acheteurs en quête de puissance photographique maximale ou de recharge ultra rapide pourront en revanche se tourner vers un smartphone classique haut de gamme. Pour les autres, ce Galaxy Z Flip7 en Bleu Nuit constitue une option solide pour découvrir l'univers des pliables à un tarif redevenu attractif.
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