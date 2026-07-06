La PNY GeForce RTX 5060 Ti n'est pas la carte graphique qui va venir révolutionner votre set-up. Il faut dire que son intégration sera plutôt discrète avec une simple bande lumineuse RGB. Dit autrement, le logo et les ventilateurs ne sont pas éclairés.

Transition toute trouvée pour justement aborder le système de refroidissement de cette carte graphique. Avec ses deux ventilateurs, elle ne devrait pas chauffer même lors des tâches les plus gourmandes en ressources. Cette configuration permet à l'appareil de rester silencieux dans la plupart des usages.

Ce refroidissement peut trouver des limites dans les jeux récents. Avec seulement 8 Go de mémoire GDDR7, cette RTX 5060 Ti assure du 1 440p, mais pour les derniers titres, elle peut présenter des difficultés. Concrètement, ce n'est pas la carte graphique idéale pour préparer l'arrivée de GTA VI.